إسرائيل تؤكد مقتل قائد القوة البحرية لحماس في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات الداخلية في إسرائيل، أمس، مقتل قائد القوة البحرية لحماس في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقام الجيش، مسترشداً بمعلومات استخباراتية من البحرية وإدارة الاستخبارات الحربية والشين بيت، ومستخدماً طائرة مقاتلة، بتصفية عمر أبو جلال، قائد القوة البحرية لحماس في خان يونس، وعنصر آخر من القوة البحرية لحماس، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

كانت إسرائيل قد أعلنت عن قتل عدد من قيادي حركة حماس خلال هجماتها البرية والجوية في قطاع غزة، رداً على قيام الحركة في السابع من الشهر الماضي بعملية «طوفان الأقصى» التي شملت إطلاق صواريخ واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع الخاضع لسيطرة الحركة.

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