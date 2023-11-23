مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في دبلن بعد حادث طعن 3 أطفال

أحرق متظاهرون في دبلن، أمس، سيارة واشتبكوا مع عناصر الشرطة، بعد إصابة ثلاثة أطفال في حادث طعن قرب مدرسة نسبته شائعات على وسائل التواصل إلى شخص أجنبي.

وأصيبت فتاة تبلغ خمس سنوات بجروح خطرة، ونُقل أربعة أشخاص آخرين، بينهم طفلان، إلى المستشفى، إثر الحادث الذي وقع ظهراً قرب مدرسة ابتدائية وسط دبلن.

وخرج مئات الأيرلنديين إلى الشوارع بعد انتشار شائعات عن جنسية المهاجم، حيث اشتبك بعضهم مع الشرطة وهاجموا سياراتها.

وحمّل قائد الشرطة درو هاريس «فصيلاً مصاباً بالجنون بالكامل ومدفوعاً بعقيدة يمينية متطرفة» مسؤولية الفوضى، محذراً من انتشار «معلومات مضللة».

وأضاف أن سيارات عدة للشرطة أصيبت، وأظهرت لقطات فيديو اشتعال النار في إحدى السيارات.

وأعلن رئيس الوزراء، ليو فاردكار، عن توقيف مشتبه به، فيما قالت الشرطة إنها «تتبع خطاً محدداً من التحقيق».

وقالت الشرطة، في بيان: «نُقل خمسة مصابين إلى مستشفيات مختلفة في منطقة دبلن».

وأوضحت أن «من بين المصابين رجل وامرأة بالغان وثلاثة أطفال صغار».

وأضافت أن طفلة أصيبت بجروح بالغة، فيما يعالَج الطفلان الآخران من جروح أقل خطورة.

وأكد البيان أن الشرطة تحقق في جميع الاحتمالات بشأن ما وصفه بأنه «حادث خطير يتعلق بالنظام العام». وتتواصل الشرطة مع أهالي الأطفال الثلاثة.

وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية، ليام جيراغتي، في مؤتمر صحافي، أن الشرطة لا تبحث عن أي شخص آخر، مؤكداً أن المحققين استبعدوا أي دافع إرهابي في ضوء العناصر الأولى للتحقيق.

وقال فاردكار إنه يشعر بالصدمة إزاء الحادثة التي وقعت أمام مدرسة ابتدائية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأضاف، في بيان، أن «أجهزة الطوارئ استجابت بسرعة، ووصلت إلى مكان الحادثة خلال دقائق، وأشكرهم على ذلك».

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