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4 هجمات على قوات أمريكا في العراق وسوريا خلال ساعات

11/23/2023 7:22:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مسؤول عسكري أمريكي أن قوات بلاده تعرضت للهجوم أربع مرات في العراق وسوريا أمس، بصواريخ وطائرات مسيرة مسلحة، لكن لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

وأوضح المسؤول، الذي تحدّث شريطة عدم نشر هويته، أن القوات الأمريكية والدولية هوجمت في موقعين شمال شرقي سوريا باستخدام عدة صواريخ وطائرة مسيرة انتحارية.

وفي العراق، تم إطلاق عدة طائرات مسيرة انتحارية على قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد، كما أُطلقت طائرة مسيرة على قاعدة تضم قوات أمريكية بالقرب من مطار أربيل شمالي العراق.

وذكر المسؤول العسكري الأمريكي أنه حتى أمس، وقع 36 هجوماً في العراق، و37 في سوريا.

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