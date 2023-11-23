الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى التنسيق بين المستشفيات الحكومية وإدارة ((جو))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استكمالًا للزيارات الميدانية التي قام بها عدد من مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في وقت سابق إلى مركز الإصلاح والتأهيل (جو)، بينت المؤسسة أنها مستمرة في متابعة ما تم بشأن الملاحظات والتوصيات التي قدمتها للجهة المعنية، وذلك من خلال ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك الذي نظمته المؤسسة بين مسؤولي مركز الإصلاح والتأهيل، والكادر الطبي التابع للمستشفيات الحكومية في عيادة المركز، وممثلين عن النزلاء، لمتابعة عدد من المواضيع ومن ضمنها موضوع توفير الرعاية الصحية للنزلاء، التي تعد حقا أساسيا ينطبق على جميع أفراد المجتمع ومن الحقوق الدستورية المكفولة التي يجب الوفاء بها.
وخلصت توصيات المؤسسة إلى أهمية تنسيق المستشفيات الحكومية مع إدارة المركز بشأن توفير الأنواع المناسبة للأغذية الصحية الملائمة في متجر المشتريات وفقًا للجدول المعد من قبل أخصائي التغذية، لاسيما للحالات التي تتطلب ذلك، وتوفير بعض المستلزمات الطبية الضرورية في متجر المشتريات التي لا تشكل حيازتها خطرا على سلامة النزلاء، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقديم الخدمات الطبية للنزلاء في وقت مناسب، إذ يجب العمل على ضمان توفير
جميع الظروف المناسبة للتمتع بهذا الحق وضمان ديمومته، بما في ذلك استمرار توفير الأطباء المتخصصين والكوادر التمريضية المؤهلة والأدوية والأجهزة وصرفها في الوقت المناسب، حفاظًا على صحة الجميع حتى يتم بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة، بالإضافة إلى توفير جميع التسهيلات والمرافق لتمتع الأفراد بهذا الحق، والعمل على إيجاد آلية واضحة ومنظمة لعمل العيادة الطبية في استقبال طلبات النزلاء، ولا سيما تلك الحالات التي تستدعي التدخل العلاجي الفوري، مع ضرورة توفير الأدوية في الأوقات المناسبة وخاصة خلال الإجازة الأسبوعية والإجازات الرسمية الأخرى، وكذلك سرعة العرض على طبيب العيادة أو الأخصائيين والاستشاريين.
كما أكدت المؤسسة حرصها التام على حفظ حقوق الجميع، وعلى الأخص النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، أو مراكز الحبس الاحتياطي، بما يكفل لهم التمتع بحقوقهم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات العلاقة، حيث ستستمر المؤسسة في التعامل والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد أفضل السبل والوسائل للوصول إلى الحلول المناسبة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، والعمل على إيجاد آلية تكفل تقديم الخدمة الطبية للنزيل في نطاق زمني قصير.
ويمكن التواصل مع المؤسسة الوطنية من خلال الخط الساخن المجاني (80001144)، أو عبر تطبيق الهواتف النقالة NIHR Bahrain ، أو الموقع الإلكتروني: www . nihr . org . bh ، أو عبر الحضور الشخصي لمبنى المؤسسة.
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