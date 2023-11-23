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الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى التنسيق بين المستشفيات الحكومية وإدارة ((جو))

11/23/2023 7:18:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استكمالًا‭ ‬للزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مفوضي‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ (‬جو‭)‬،‭ ‬بينت‭ ‬المؤسسة‭ ‬أنها‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬بشأن‭ ‬الملاحظات‭ ‬والتوصيات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬للجهة‭ ‬المعنية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬المؤسسة‭ ‬بين‭ ‬مسؤولي‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬والكادر‭ ‬الطبي‭ ‬التابع‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬المركز،‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬النزلاء،‭ ‬لمتابعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬موضوع‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للنزلاء،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬حقا‭ ‬أساسيا‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬ومن‭ ‬الحقوق‭ ‬الدستورية‭ ‬المكفولة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬الوفاء‭ ‬بها‭.‬

وخلصت‭ ‬توصيات‭ ‬المؤسسة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تنسيق‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬المركز‭ ‬بشأن‭ ‬توفير‭ ‬الأنواع‭ ‬المناسبة‭ ‬للأغذية‭ ‬الصحية‭ ‬الملائمة‭ ‬في‭ ‬متجر‭ ‬المشتريات‭ ‬وفقًا‭ ‬للجدول‭ ‬المعد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أخصائي‭ ‬التغذية،‭ ‬لاسيما‭ ‬للحالات‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬ذلك،‭ ‬وتوفير‭ ‬بعض‭ ‬المستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬الضرورية‭ ‬في‭ ‬متجر‭ ‬المشتريات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬حيازتها‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬النزلاء،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬للنزلاء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مناسب،‭ ‬إذ‭ ‬يجب‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬توفير‭
‬جميع‭ ‬الظروف‭ ‬المناسبة‭ ‬للتمتع‭ ‬بهذا‭ ‬الحق‭ ‬وضمان‭ ‬ديمومته،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استمرار‭ ‬توفير‭ ‬الأطباء‭ ‬المتخصصين‭ ‬والكوادر‭ ‬التمريضية‭ ‬المؤهلة‭ ‬والأدوية‭ ‬والأجهزة‭ ‬وصرفها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الجميع‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬بلوغ‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الصحة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬التسهيلات‭ ‬والمرافق‭ ‬لتمتع‭ ‬الأفراد‭ ‬بهذا‭ ‬الحق،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬آلية‭ ‬واضحة‭ ‬ومنظمة‭ ‬لعمل‭ ‬العيادة‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬طلبات‭ ‬النزلاء،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬تلك‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تستدعي‭ ‬التدخل‭ ‬العلاجي‭ ‬الفوري،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬توفير‭ ‬الأدوية‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬المناسبة‭ ‬وخاصة‭ ‬خلال‭ ‬الإجازة‭ ‬الأسبوعية‭ ‬والإجازات‭ ‬الرسمية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وكذلك‭ ‬سرعة‭ ‬العرض‭ ‬على‭ ‬طبيب‭ ‬العيادة‭ ‬أو‭ ‬الأخصائيين‭ ‬والاستشاريين‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬المؤسسة‭ ‬حرصها‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الجميع،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬النزلاء‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬أو‭ ‬مراكز‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي،‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬لهم‭ ‬التمتع‭ ‬بحقوقهم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬حيث‭ ‬ستستمر‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لإيجاد‭ ‬أفضل‭ ‬السبل‭ ‬والوسائل‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬آلية‭ ‬تكفل‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬الطبية‭ ‬للنزيل‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬زمني‭ ‬قصير‭.‬

ويمكن‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬المجاني‭ (‬80001144‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬ NIHR ‭ ‬ Bahrain ،‭ ‬أو‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭: ‬ www ‭.‬ nihr ‭.‬ org ‭.‬ bh ،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬لمبنى‭ ‬المؤسسة‭.‬

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