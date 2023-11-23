الملك يصدر مراسيم بتعيينات في وزارات ومؤسسات حكومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المادة‭ ‬الأولى

تُعيَّن‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬رئيساً‭ ‬تنفيذياً‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

تُعيَّن‭ ‬الدكتورة‭ ‬رجاء‭ ‬سيد‭ ‬حسن‭ ‬اليوسف‭ ‬نائباً‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬100‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعيين‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعين‭ ‬السيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬علي‭ ‬النواخذة‭ ‬أميناً‭ ‬عاماً‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬بدرجة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

وصدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬101‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعيين‭ ‬وكيل‭ ‬ووكيل‭ ‬مساعد‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬الصحة،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

تُعيَّن‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬راشد‭ ‬شويطر‭ ‬وكيلاً‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

تُعيَّن‭ ‬الدكتورة‭ ‬سامية‭ ‬علي‭ ‬بهرام‭ ‬وكيلاً‭ ‬مساعداً‭ ‬للصحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

وصدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬103‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعيين‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬لمراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

تُعيَّن‭ ‬الدكتورة‭ ‬إجلال‭ ‬فيصل‭ ‬العلوي‭ ‬رئيساً‭ ‬تنفيذياً‭ ‬لمراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬104‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعيين‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخِدْمات‭ ‬الصحية،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعيَّن‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيساً‭ ‬تنفيذياً‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخِدْمات‭ ‬الصحية،‭ ‬وذلك‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

وصدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬99‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعيين‭ ‬منسق‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

تُعيَّن‭ ‬السيدة‭ ‬سارة‭ ‬إسحاق‭ ‬مرتضى‭ ‬منسقاً‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بدرجة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

وصدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬105‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعيينات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬كُلٌّ‭ ‬من‭:‬

1-‭ ‬السيدة‭ ‬مريم‭ ‬عدنان‭ ‬عبدالله‭ ‬الأنصاري‭ ‬وكيلاً‭ ‬للوزارة‭ ‬للنقل‭ ‬البري‭ ‬والبريد‭.‬

2-‭ ‬السيد‭ ‬بدر‭ ‬هود‭ ‬يوسف‭ ‬محمود‭ ‬المحمود‭ ‬وكيلاً‭ ‬للوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭.‬

3-‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الحيدان‭ ‬وكيلاً‭ ‬مساعداً‭ ‬للبريد‭.‬

4-‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬المرباطي‭ ‬وكيلاً‭ ‬مساعداً‭ ‬لشؤون‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭.‬

5-‭ ‬السيد‭ ‬سلمان‭ ‬نبيل‭ ‬محمد‭ ‬شكيب‭ ‬وكيلاً‭ ‬مساعداً‭ ‬لشؤون‭ ‬الموانئ‭.‬

6-‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيلا‭ ‬مساعداً‭ ‬للموارد‭ ‬والمعلومات‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬106‭) ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬بتعيين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

تُـعيَّـن‭ ‬السيدة‭ ‬ناني‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬بطي‭ ‬مديراً‭ ‬عاماً‭ ‬للتخطيط‭ ‬والموارد‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

وصدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬107‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعيين‭ ‬وكيل‭ ‬ووكيل‭ ‬مساعد‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعين‭ ‬السيد‭ ‬مروان‭ ‬فؤاد‭ ‬سلمان‭ ‬كمال‭ ‬وكيلاً‭ ‬لوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يُعين‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬فؤاد‭ ‬يوسف‭ ‬المحرقي‭ ‬وكيلاً‭ ‬مساعداً‭ ‬للدعم‭ ‬والمبادرات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

وصدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬108‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعيين‭ ‬نواب‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُـعيَّـن‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬كلٌّ‭ ‬من‭:‬

1-‭ ‬السيدة‭ ‬نورة‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالله‭ ‬مبارك‭ ‬نائباً‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للضبط‭ ‬القانوني‭ ‬والحماية‭.‬

2-‭ ‬السيد‭ ‬عصام‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬رمضان‭ ‬نائباً‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬والمعلومات‭.‬

3-‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬راشد‭ ‬العربي‭ ‬نائباً‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬والأعمال‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُـعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُـنشَـر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

وصدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬109‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعيين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

تُعين‭ ‬السيدة‭ ‬عصمت‭ ‬جعفر‭ ‬أكبر‭ ‬علي‭ ‬مديراً‭ ‬عاماً‭ ‬للإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهِّـلات‭ ‬والامتحانات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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