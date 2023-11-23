الملك يصدر مراسيم بتعيينات في وزارات ومؤسسات حكومية

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- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (102) لسنة 2023 بتعيين رئيس تنفيذي ونائب رئيس تنفيذي للمستشفيات الحكومية، وذلك بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة، وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تُعيَّن الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة رئيساً تنفيذياً للمستشفيات الحكومية.
المادة الثانية
تُعيَّن الدكتورة رجاء سيد حسن اليوسف نائباً للرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (100) لسنة 2023 بتعيين أمين عام للمجلس الأعلى للصحة، وذلك بناءً على توصية رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين السيد إبراهيم علي النواخذة أميناً عاماً للمجلس الأعلى للصحة بدرجة وكيل وزارة.
المادة الثانية
على رئيس المجلس الأعلى للصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (101) لسنة 2023 بتعيين وكيل ووكيل مساعد في وزارة الصحة، وذلك بناءً على عرْض وزير الصحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تُعيَّن الدكتورة لولوة راشد شويطر وكيلاً لوزارة الصحة.
المادة الثانية
تُعيَّن الدكتورة سامية علي بهرام وكيلاً مساعداً للصحة العامة في وزارة الصحة.
المادة الثالثة
على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (103) لسنة 2023 بتعيين رئيس تنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصحة، وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تُعيَّن الدكتورة إجلال فيصل العلوي رئيساً تنفيذياً لمراكز الرعاية الصحية الأولية.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (104) لسنة 2023 بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية، وذلك بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للصحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعيَّن الدكتور أحمد محمد الأنصاري رئيساً تنفيذياً للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية، وذلك مدة ثلاث سنوات.
المادة الثانية
على رئيس المجلس الأعلى للصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (99) لسنة 2023 بتعيين منسق في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تُعيَّن السيدة سارة إسحاق مرتضى منسقاً في مكتب رئيس مجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (105) لسنة 2023 بتعيينات في وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك بناءً على عرْض وزير المواصلات والاتصالات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين في وزارة المواصلات والاتصالات كُلٌّ من:
1- السيدة مريم عدنان عبدالله الأنصاري وكيلاً للوزارة للنقل البري والبريد.
2- السيد بدر هود يوسف محمود المحمود وكيلاً للوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية.
3- الدكتور خالد عبدالرحمن الحيدان وكيلاً مساعداً للبريد.
4- السيد محمد يوسف محمد المرباطي وكيلاً مساعداً لشؤون الملاحة البحرية.
5- السيد سلمان نبيل محمد شكيب وكيلاً مساعداً لشؤون الموانئ.
6- الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبدالله آل خليفة وكيلا مساعداً للموارد والمعلومات.
المادة الثانية
على وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (106) لسنة 2023، بتعيين مدير عام في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بناءً على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تُـعيَّـن السيدة ناني محمد يوسف بطي مديراً عاماً للتخطيط والموارد في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.
المادة الثانية
على رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (107) لسنة 2023 بتعيين وكيل ووكيل مساعد في وزارة شؤون الشباب، وذلك بناءً على عرْض وزير شؤون الشباب، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين السيد مروان فؤاد سلمان كمال وكيلاً لوزارة شؤون الشباب.
المادة الثانية
يُعين السيد يوسف فؤاد يوسف المحرقي وكيلاً مساعداً للدعم والمبادرات في وزارة شؤون الشباب.
المادة الثالثة
على وزير شؤون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (108) لسنة 2023 بتعيين نواب للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناءً على عرْض وزير العمل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُـعيَّـن في هيئة تنظيم سوق العمل كلٌّ من:
1- السيدة نورة عيسى عبدالله مبارك نائباً للرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية.
2- السيد عصام محمد عيسى رمضان نائباً للرئيس التنفيذي للموارد والمعلومات.
3- السيد أحمد إبراهيم راشد العربي نائباً للرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال.
المادة الثانية
على وزير العمل تنفيذ هذا المرسوم، ويُـعمل به من تاريخ صدوره، ويُـنشَـر في الجريدة الرسمية.
وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (109) لسنة 2023 بتعيين مدير عام في هيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تُعين السيدة عصمت جعفر أكبر علي مديراً عاماً للإطار الوطني للمؤهِّـلات والامتحانات الوطنية في هيئة جودة التعليم والتدريب.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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