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وكيل الزراعـة والثـروة الـبـحـرية: المعرض فرصة للاطلاع على الإنـتاج الحـيـواني واستقطاب المستثمرين

11/23/2023 7:18:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬على‭ ‬مضي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬والزراعية‭ ‬مما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ملف‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭) ‬‮«‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ (‬مراعي‭) ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬باعتباره‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمنظومة‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬له‭ ‬بصمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬ويستقطب‭ ‬المهتمين‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬انتاج‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬ومنها‭ ‬الزراعية‭ ‬والبحرية،‭ ‬تأكيداً‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬الملف‭ ‬الغذائي‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬مشاريع‭ ‬التنمية‭ ‬والاستدامة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الانشطة‭ ‬ذات‭ ‬علاقة‭ ‬بالثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬وأشركنا‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬كذلك‭.. ‬يوفر‭ ‬المعرض‭ ‬فرصة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬الانتاج‭ ‬الحيواني،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬يتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬للأجيال‭ ‬الناشئة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬ماهية‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تصاحب‭ ‬الفعالية‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬علمية‭ ‬لذوي‭ ‬الاختصاص‭ ‬من‭ ‬الاطباء‭ ‬البيطريين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬يديرها‭ ‬أكاديميون‭ ‬وأساتذة‭ ‬بحث‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬إلى‭ ‬الفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬للمعرض‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬معرض‭ ‬المستحضرات‭ ‬البيطرية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الحيوانات،‭ ‬منوها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الكبيرة‭ ‬للشركات‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬معروضاتها‭ ‬ومنتجاتها،‭ ‬وتوقع‭ ‬كثافة‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المهتمين‭ ‬والزوار‭ ‬لاسيما‭ ‬وأن‭ ‬المعرض‭ ‬مفتوح‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا‭ ‬إلى‭ ‬التاسعة‭ ‬مساء‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬برنامج‭ ‬حافل‭ ‬لعرض‭ ‬التراث‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لوحة‭ ‬الحنينية‭ ‬التي‭ ‬تحاكي‭ ‬التراث‭ ‬البحريني‭ ‬القديم‭ ‬لتعريف‭ ‬الناشئة‭ ‬بما‭ ‬يزاولونه‭ ‬البحرينيون‭ ‬في‭ ‬الحنينية‭ ‬في‭ ‬الرعي‭ ‬ودق‭ ‬الحب‭ ‬وصيد‭ ‬الصقور‭ ‬والطيور‭ ‬واستخدام‭ ‬القنص‭.. ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬صورة‭ ‬كانت‭ ‬متعارفة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الأربعينيات‭ ‬والخمسينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬ويضيف‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬عروض‭ ‬ترويض‭ ‬الخيل‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬أمهر‭ ‬العارضين‭ ‬الاوربيين‭ ‬وكذلك‭ ‬إشراك‭ ‬أطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬في‭ ‬ركن‭ ‬خاص‭ ‬يعني‭ ‬برعاية‭ ‬الحيوانات‭ ‬الأليفة‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬مسابقات‭ ‬الفروسية‭ ‬يقدمها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬البحرينيين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬ابراهيم‭ ‬يوسف‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬بتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬الاعلان‭ ‬قريبا‭ ‬عن‭ ‬مشاريع‭ ‬تعنى‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬ورفع‭ ‬الجودة‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭) ‬على‭ ‬هامش‭ ‬تنظيم‭ ‬المعرض‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الخامس،‭ ‬بوضع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬استراتيجي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الوطني‭ ‬الغذائي،‭ ‬فإن‭ ‬الوزارة‭ ‬دشنت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬زيادة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يعتبر‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬دافعا‭ ‬للتخصص‭ ‬والتنمية‭ ‬لاسيما‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬جائزة‭ ‬لأفضل‭ ‬بقرة‭ ‬في‭ ‬الإنتاج،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التنافس‭ ‬بين‭ ‬المربين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أجود‭ ‬السلالات‮»‬‭. ‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬مراعي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬ملائمة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬والمعلومات‭ ‬بين‭ ‬المعنيين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬المجال،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬تنظيم‭ ‬ندوات‭ ‬علمية‭ ‬متخصصة،‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬في‭ ‬بعضها‭ ‬على‭ ‬اهمية‭ ‬التغذية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬إنتاج‭ ‬حيواني‭. ‬

وتحدث‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬عن‭ ‬إنتاج‭ ‬الدواجن‭ ‬والبيض،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬إنتاج‭ ‬91‭ ‬مليون‭ ‬بيضة،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتخطى‭ ‬الانتاج‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬بيضة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬كانت‭ ‬تنتج‭ ‬تسعة‭ ‬ملايين‭ ‬صوص‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المرتقب‭ ‬إنتاج‭ ‬12‭ ‬مليونا‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬وترتفع‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬صوص‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬افتتاح‭ ‬المفرخة‭ ‬الجديدة‭ ‬للشركة،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬طفرة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الدواجن‭ ‬والبيض‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬الصوص‭ ‬الواحد‭ ‬إنتاجا‭ ‬يعادل‭ ‬كيلوغرام‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭. ‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬منير‭ ‬النجار‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الانشطة‭ ‬والعروض‭ ‬الحية‭ ‬بمعرض‭ (‬مراعي‭) ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬إن‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬وأجندة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ (‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الجوع‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬ركائز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الأربعة،‭ ‬وتوافر‭ ‬الغذاء،‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الغذاء،‭ ‬وسوء‭ ‬الاستعمال‭ (‬الفقد‭ ‬والهدر‭)‬‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬ومنذ‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬بوابات‭ ‬المعرض‭ ‬تدفق‭ ‬الزائرون‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬وغصت‭ ‬بهم‭ ‬ساحات‭ ‬وخيام‭ ‬المعرض‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بالأجواء‭ ‬الترفيهية‭ ‬والعلمية‭ ‬والتجارية،‭ ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحضور‭ ‬الكبير‭ ‬واللافت‭ ‬للجمهور‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ (‬مراعي‭) ‬يسير‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه،‭ ‬وأن‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬المستهدفة‭ ‬حاضرة‭ ‬وبقوة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬وطلبة‭ ‬الجامعة،‭ ‬هواة‭ ‬ومتابعين،‭ ‬ومستثمرين،‭ ‬وتجار‭ ‬وأصحاب‭ ‬مؤسسات،‭ ‬ومحاضرين‭ ‬وأطباء‭ ‬بيطريين‭ ‬وعوائل‭ ‬خليجية‭ ‬وأخرى‭ ‬اجنبية،‭ ‬يجمعهم‭ ‬الشوق‭ ‬لمعرض‭ ‬مراعي‭ ‬الذي‭ ‬توقف‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭.‬

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