مركز الأميرة الجوهرة الإبراهيم يحصل على اعتماد الكلية الأمريكية للباثولوجيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حصل مركز الأميرة الجوهرة الإبراهيم لعلوم المورثات التابع لجامعة الخليج العربي على اعتمادية الكلية الأمريكية للباثولوجيين (
CAP ) للمرة الخامسة على التوالي بعد أن خضع المركز لمعاينة مجموعة من الخبراء المنتدبين في مجال التشخيص وعلم الوراثة. وتعتبر الكلية الأمريكية للباثولوجيين هيئة عالمية متخصصة في تقييم واعتماد مختبرات التشخيص والأبحاث المتطورة.
واستطاع مركز الأميرة الجوهرة الإبراهيم الحصول على الاعتماد بصفة دورية من دون انقطاع منذ العام (2015) لحفاظه على المستوى المتميز من الجودة والإمكانيات المختبرية المتطورة.
ويعد مركز الأميرة الجوهرة الإبراهيم أول مركز في البحرين يحصل على هذه الاعتمادية التي تعتبر من أهم معايير ضبط وسلامة الجودة في العمل التشخيصي المختبري في العالم.
إلى ذلك، هنأ رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، فريق مركز الأميرة الجوهرة الإبراهيم على هذا الإنجاز المميز، داعياً لأن يواصل المركز مسيرته المتقدمة في إجراء الأبحاث المتعلقة بعلوم الخارطة الجينية، والسعي للتصدي للأمراض الوراثية المستعصية عبر ابتكار الأدوية والعلاجات الوراثية. وتقديم الفحوصات الجينية المتقدمة التي تستفيد منها المستشفيات والمراكز الطبية في البحرين ودول مجلس التعاون.
من جانبه، أوضح مدير عام مركز الأميرة الجوهرة الأستاذ الدكتور معز بخيت أن اعتماد الكلية الأمريكية للباثولوجيين يؤكد ما يتمتع به مركز الأميرة الجوهرة من معايير متقدمة على مستوى الإجراءات، وعلى مستوى النتائج بما يشمل كل مختبراته المتخصصة في الوراثة الخلوية، والوراثة الجزيئية، والأمراض الاستقلابية.
بدورها، قالت منسقة الجودة ورئيسة فنيي المختبر في مركز الأميرة الجوهرة الإبراهيم داليا العمودي: «تحققت اللجنة من وجود رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية للمركز واتباعها». وتابعت: «كما راجعت التأكد من صحة كل نتائج الفحوصات وطرق الاختبارات وأنها مواكبة لكل التحديثات العالمية.
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