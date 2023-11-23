مركز الأميرة الجوهرة الإبراهيم يحصل على اعتماد الكلية الأمريكية للباثولوجيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)CAP

واستطاع‭ ‬مركز‭ ‬الأميرة‭ ‬الجوهرة‭ ‬الإبراهيم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬بصفة‭ ‬دورية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬انقطاع‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ (‬2015‭) ‬لحفاظه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المتميز‭ ‬من‭ ‬الجودة‭ ‬والإمكانيات‭ ‬المختبرية‭ ‬المتطورة‭.‬

ويعد‭ ‬مركز‭ ‬الأميرة‭ ‬الجوهرة‭ ‬الإبراهيم‭ ‬أول‭ ‬مركز‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاعتمادية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬معايير‭ ‬ضبط‭ ‬وسلامة‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬التشخيصي‭ ‬المختبري‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬هنأ‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد،‭ ‬فريق‭ ‬مركز‭ ‬الأميرة‭ ‬الجوهرة‭ ‬الإبراهيم‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المميز،‭ ‬داعياً‭ ‬لأن‭ ‬يواصل‭ ‬المركز‭ ‬مسيرته‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬الأبحاث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعلوم‭ ‬الخارطة‭ ‬الجينية،‭ ‬والسعي‭ ‬للتصدي‭ ‬للأمراض‭ ‬الوراثية‭ ‬المستعصية‭ ‬عبر‭ ‬ابتكار‭ ‬الأدوية‭ ‬والعلاجات‭ ‬الوراثية‭. ‬وتقديم‭ ‬الفحوصات‭ ‬الجينية‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬تستفيد‭ ‬منها‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مركز‭ ‬الأميرة‭ ‬الجوهرة‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬معز‭ ‬بخيت‭ ‬أن‭ ‬اعتماد‭ ‬الكلية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للباثولوجيين‭ ‬يؤكد‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬مركز‭ ‬الأميرة‭ ‬الجوهرة‭ ‬من‭ ‬معايير‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬النتائج‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬كل‭ ‬مختبراته‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الوراثة‭ ‬الخلوية،‭ ‬والوراثة‭ ‬الجزيئية،‭ ‬والأمراض‭ ‬الاستقلابية‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬منسقة‭ ‬الجودة‭ ‬ورئيسة‭ ‬فنيي‭ ‬المختبر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الأميرة‭ ‬الجوهرة‭ ‬الإبراهيم‭ ‬داليا‭ ‬العمودي‭: ‬‮«‬تحققت‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬رؤية‭ ‬ورسالة‭ ‬وأهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬للمركز‭ ‬واتباعها‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬كما‭ ‬راجعت‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬كل‭ ‬نتائج‭ ‬الفحوصات‭ ‬وطرق‭ ‬الاختبارات‭ ‬وأنها‭ ‬مواكبة‭ ‬لكل‭ ‬التحديثات‭ ‬العالمية‭.‬

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