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وزيرة الشباب تبحث مع مسؤولي هواوي تعزيز وتوفير الفرص التدريبية للشباب البحريني

11/23/2023 7:18:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تخطو‭ ‬خطوات‭ ‬متسارعة‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬بطاقات‭ ‬شبابها‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬التدريبية‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية،‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬وإكسابهم‭ ‬مهارات‭ ‬نوعية‭ ‬وخبرات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمشروعاتهم‭ ‬وطموحاتهم‭ ‬وأفكارهم‭ ‬وتمكينهم‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬فرص‭ ‬تدريبية‭ ‬نوعية‭ ‬مصممة‭ ‬للشباب‭ ‬تحديداً‭ ‬وبطرق‭ ‬عصرية‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬ذات‭ ‬السمعة‭ ‬العالية‭ ‬لتسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قادة‭ ‬وصناع‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬سعادة‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لشركة‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شينزين‭ ‬الصينية،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬شنزهن‭ ‬العالمي‭ ‬للابتكار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬التقت‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬مع‭ ‬تشانغ‭ ‬يان‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬لقسم‭ ‬الشؤون‭ ‬الحكومية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬هواوي،‭ ‬وهايون‭ ‬لي‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬هواوي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبينت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬أهمية‭ ‬مضاعفة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بقدرات‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬البناءة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬شركة‭ ‬هواوي،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬دورهم‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬التكنولوجي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬قدمت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬شرحاً‭ ‬للمسؤولين‭ ‬في‭ ‬هواوي‭ ‬عن‭ ‬برامج‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬الداعمة‭ ‬لمهاراتهم،‭ ‬ومنها‭ ‬برنامج‭ ‬مساري‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منح‭ ‬تعليمية‭ ‬وتدريبية‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬كما‭ ‬بحثت‭ ‬معهم‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وإكسابهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬عبر‭ ‬مبادرات‭ ‬مشتركة‭.‬

وقامت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالتجول‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أقسام‭ ‬شركة‭ ‬هواوي،‭ ‬حيث‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬التجربة‭ ‬الصينية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬والصناعات‭ ‬الحديثة،‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬مفصل‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬شركة‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الأجهزة‭ ‬المتطورة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بعض‭ ‬مبادراتهم‭ ‬ذات‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تجاه‭ ‬الشباب،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفرص‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أقسام‭ ‬الشركة‭.‬

كما‭ ‬قامت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬معرض‭ ‬هواوي‭ ‬جاليليو‭ ‬للجيل‭ ‬الخامس،‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬إمكانيات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬والتأثيرات‭ ‬المستقبلية‭ ‬لهذه‭ ‬التقنية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتسريع‭ ‬عملية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭.‬

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