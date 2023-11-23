وزيرة الشباب تبحث مع مسؤولي هواوي تعزيز وتوفير الفرص التدريبية للشباب البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن مملكة البحرين تخطو خطوات متسارعة في الاستثمار بطاقات شبابها من خلالها توفير الفرص التدريبية لهم في كبرى الشركات العالمية، بهدف تطوير قدراتهم وإكسابهم مهارات نوعية وخبرات كبيرة في العديد من المجالات، بما يسهم في الارتقاء بمشروعاتهم وطموحاتهم وأفكارهم وتمكينهم.
وأشارت إلى أن وزارة شؤون الشباب تحرص على تقديم فرص تدريبية نوعية مصممة للشباب تحديداً وبطرق عصرية في الشركات ذات السمعة العالية لتسهم في بناء قادة وصناع التغيير في المستقبل.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها سعادة وزيرة شؤون الشباب لشركة هواوي في مدينة شينزين الصينية، على هامش مشاركتها في مؤتمر شنزهن العالمي للابتكار وريادة الأعمال 2023، حيث التقت خلال الزيارة مع تشانغ يان نائب الرئيس لقسم الشؤون الحكومية العالمية في شركة هواوي، وهايون لي العضو المنتدب لشركة هواوي بمملكة البحرين.
وبينت وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين تولي أهمية مضاعفة للارتقاء بقدرات الشباب في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات من خلال عقد المزيد من الشراكات البناءة مع مختلف الشركات العالمية بما فيها شركة هواوي، التي تعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال، وذلك بهدف إعداد جيل من الشباب البحريني القادر على أداء دورهم المهم في تطوير منظومة العمل التكنولوجي في المملكة.
وخلال اللقاء قدمت وزيرة شؤون الشباب شرحاً للمسؤولين في هواوي عن برامج وزارة شؤون الشباب الداعمة لمهاراتهم، ومنها برنامج مساري الذي يهدف إلى توفير منح تعليمية وتدريبية للشباب البحريني في مختلف المجالات، كما بحثت معهم مجالات التعاون بين الجانبين في تدريب الشباب في مجالات التكنولوجيا وإكسابهم المزيد من الخبرات في هذا المجال عبر مبادرات مشتركة.
وقامت وزيرة شؤون الشباب بالتجول في بعض أقسام شركة هواوي، حيث اطلعت على التجربة الصينية المتميزة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الحديثة، واستمعت إلى شرح مفصل للدور الذي تقوم به شركة هواوي في مجال صناعة الأجهزة المتطورة إلى جانب بعض مبادراتهم ذات المسؤولية الاجتماعية تجاه الشباب، وبالإضافة إلى الفرص التدريبية التي تقدمها للشباب في مختلف أقسام الشركة.
كما قامت وزيرة شؤون الشباب بزيارة إلى معرض هواوي جاليليو للجيل الخامس، واطلعت على إمكانيات الجيل الخامس والتأثيرات المستقبلية لهذه التقنية على مختلف القطاعات والدور الكبير الذي يلعبه الجيل الخامس في دفع مسيرة التحول الرقمي، وتسريع عملية الاستفادة من التقنيات الحديثة.
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