خلال لقائه رئيس الوزراء المصري

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وذلك في إطار زيارته لجمهورية مصر العربية لترؤس وفد مملكة البحرين في الاجتماع الأول للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والمنعقد في مدينة القاهرة.
وخلال اللقاء، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والمستندة إلى أسس متينة من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى حرص المملكة على الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاقٍ أرحب بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.
وقد نقل وزير المالية والاقتصاد الوطني تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وتحيات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.
وقد أبلغ رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية وزير المالية والاقتصاد الوطني بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لهما بدوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين المزيد من النماء والازدهار.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أهمية مخرجات الاجتماع الأول للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، وما تم مناقشته من مبادرات وبرامج تصب في نماء وتقدم البلدين الشقيقين، منوهاً بدور اللجنة في تعزيز العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والسياحية والعمرانية، بما يعود بالخير والنفع على الجميع.
حضر اللقاء السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وخالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة وعدد من المسؤولين من الجانبين.
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