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وزير الخارجية الإيراني يلتقي الأمين العام لحزب الله في بيروت

11/23/2023 7:18:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬التقى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الحزب‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭. ‬وأورد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬تاريخه،‭ ‬‮«‬استعراض‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬ولبنان‭ ‬والمنطقة‭ ‬والاحتمالات‭ ‬القائمة‭ ‬حول‭ ‬مسار‭ ‬الأحداث‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وتوجّه‭ ‬الوزير‭ ‬الإيراني‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬بعد‭ ‬زيارته‭ ‬بيروت،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬نورنيوز‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬للأنباء‭. ‬وخلال‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭ ‬التقى‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬مسؤولين‭ ‬لبنانيين‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬زياد‭ ‬نخالة‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬خليل‭ ‬الحيّة‭.

وسبقت‭ ‬زيادة‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬إعلان‭ ‬إرجاء‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭ ‬الموقتة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬تبادل‭ ‬رهائن‭ ‬وأسرى‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬الاتفاق‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬الخميس‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬08‭:‬00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش،‭ ‬لكن‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬وفلسطينيين‭ ‬أعلنوا‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يبدأ‭ ‬سريانه‭ ‬قبل‭ ‬الجمعة‭.‬

وخلال‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬الميادين‭ ‬الأربعاء،‭ ‬حذر‭ ‬عبداللهيان‭ ‬من‭ ‬اتساع‭ ‬رقعة‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يتواصل‭ ‬العمل‭ ‬بالهدنة‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬اتساع‭ ‬نطاق‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬أيّ‭ ‬احتمال‭ ‬وارد‭ ‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬العدوان‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬لبنان،‭ ‬تشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬جنوباً‭ ‬تصعيداً‭ ‬عسكرياً‭ ‬متفاقماً‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬شنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬هجوماً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تردّ‭ ‬بقصف‭ ‬مدمّر‭ ‬وعملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭.‬

وينفذ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬عمليات‭ ‬يومية‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬الحدود،‭ ‬واضعا‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬و«تأييداً‭ ‬لمقاومته‮»‬‭. ‬

وتردّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬مناطق‭ ‬حدودية‭ ‬مستهدفة‭ ‬ما‭ ‬تصفه‭ ‬بتحرّكات‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ومنشآت‭ ‬عسكرية‭ ‬عائدة‭ ‬له‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭. ‬وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الخميس‭ ‬11‭ ‬عملية‭ ‬ضد‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بينها‭ ‬إطلاق‭ ‬48‭ ‬صاروخ‭ ‬كاتيوشا‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬صفد‭ ‬الشمالية‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬شنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قصفاً‭ ‬مدفعياً‭ ‬باتجاه‭ ‬عدة‭ ‬بلدات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬الرسمية‭ ‬للإعلام‭.‬

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