-->

Friday, 24 November 2023 03:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نجاح متميز حققته النسخة 35 لبطولة البتروكيماوياتالمقلة: نفخر باحتضان أقدم بطولات التنس

11/23/2023 7:18:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أسدل‭ ‬الستار‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬البتروكيماويات‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬اسبوعين‭ ‬برعاية‭ ‬ودعم‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭.‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬بطولات‭ ‬التنس‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬،‭ ‬ومع‭ ‬دخولها‭ ‬عامها‭ ‬الخامس‭ ‬والثلاثون‭ ‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬أهميتها‭ ‬لدى‭ ‬ممارسي‭ ‬ومحبي‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬ينتظرون‭ ‬انطلاق‭ ‬منافساتها‭ ‬بشغف‭ ‬كبير‭ ‬سنويا‭.‬

وشهدت‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تميزا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين،‭ ‬والمستوى‭ ‬الفني‭ ‬المرتفع‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬والتي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬نجمي‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حسن‭ ‬رضا‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬باللقب،‭ ‬ومنافسه‭ ‬القوي‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬وصيف‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭ ‬مسك‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬الاستاذ‭ ‬خميس‭ ‬محمد‭ ‬المقلة‭ ‬عن‭ ‬فخر‭ ‬النادي‭ ‬وسعادته‭ ‬لاستمرارية‭ ‬احتضان‭ ‬النادي‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬الناجحة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬35‭ ‬عاما،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بمساهمة‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماوبات‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬ودعمها‭ ‬المستمر‭ ‬لرياضة‭ ‬التنس‭ ‬والذي‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬وتطور‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بمساندة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بقيادة‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لكافة‭ ‬انشطة‭ ‬وبطولات‭ ‬النادي،‭ ‬هذه‭ ‬المساندة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬متميزة‭ ‬كالعادة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البتروكيماويات‭.‬

وقال‭ ‬المقلة‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬شهدت‭ ‬تميزا‭ ‬لافتا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬توافد‭ ‬الجماهير‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بأجواء‭ ‬المباريات‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬زيادة‭ ‬قيمة‭ ‬الجوائز‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬للبطولة،‭ ‬وقد‭ ‬لوحظ‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العروض‭ ‬الفنية‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬اللاعبون‭ ‬خلال‭ ‬جميع‭ ‬أدوار‭ ‬البطولة‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬فئاتها‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفردي‭ ‬قال‭ ‬المقلة‭: ‬‮«‬النهائي‭ ‬كان‭ ‬بحرينيًا‭ ‬بامتياز‭ ‬وجاء‭ ‬المستوى‭ ‬متميزاً‭ ‬ويليق‭ ‬بالحدث‮»‬‭. ‬

وختم‭ ‬المقلة‭ ‬حديثه‭ ‬بتقديم‭ ‬الإشادة‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لإنجاح‭ ‬البطولة،‭ ‬كما‭ ‬اشاد‭ ‬بدور‭ ‬قناة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية‭ ‬والصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬لإنجاح‭ ‬البطولة‭ ‬إعلاميًا‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬ان‭ ‬ثقافة‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تصاعد‭ ‬مستمر،‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬شاهدنا‭ ‬البطولة‭ ‬ناجحة‭ ‬جماهيريًا‭.‬


حسن‭ ‬رضا‭ ‬سعيد‭ ‬بتحقيق‭ ‬اللقب

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أعرب‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬حسن‭ ‬رضا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الغامرة‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬زميله‭ ‬اللاعب‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭. ‬

وقال‭ ‬رضا‭: ‬‮«‬الحمد‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭. ‬خاصة‭ ‬وأنني‭ ‬توقفت‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬التنس‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عودتي‭ ‬القوية‭ ‬لمنافسات‭ ‬التنس‭ ‬جاءت‭ ‬بدعم‭ ‬شخصي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬لهذا‭ ‬أنا‭ ‬اقدر‭ ‬حرصه‭ ‬واهتمامه،‭ ‬وأشكره‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬الكبير‭ ‬لي،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬سببا‭ ‬رئيسيا‭ ‬لما‭ ‬وصلت‭ ‬إلي‭ ‬فيه‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬لقبها‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬وكيف‭ ‬استطاع‭ ‬قلب‭ ‬تأخره‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬5‭-‬1‭ ‬إلى‭ ‬انتصار‭ ‬ماراثوني‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭-‬7‭ ‬قال‭ ‬اللاعب‭ ‬حسن‭ ‬رضا‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬لم‭ ‬ألعب‭ ‬مباراة‭ ‬ضد‭ ‬زميلي‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬المباراة‭ ‬بقوة‭ ‬وأستطاع‭ ‬التقدم‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭-‬1‭. ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬حاولت‭ ‬استعادة‭ ‬هدوئي‭ ‬وتركيزي‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬والحمد‭ ‬الله‭ ‬استطعت‭ ‬قلب‭ ‬النتيجة‭ ‬لصالحي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬بطل‭ ‬البطولة‭: ‬‮«‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬واصلت‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬النهج‭ ‬وحققت‭ ‬الانتصار‭ ‬بسبب‭ ‬هدوئي‭ ‬وعدم‭ ‬استعجالي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬حديثة‭ ‬قال‭: ‬بطولة‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬من‭ ‬أرقى‭ ‬البطولات‭ ‬وأقواها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المنافسة،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬تسنح‭ ‬لي‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬ايضا‭.‬

قائد‭: ‬البطولة‭ ‬ممتعة

أما‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬وصيف‭ ‬البطولة‭ ‬فقال‭ ‬انه‭ ‬راضِ‭ ‬كل‭ ‬الرضا‭ ‬عما‭ ‬قدمه‭ ‬طيلة‭ ‬البطولة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمشاركة‭ ‬وبالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭. ‬

وقال‭ ‬قائد‭: ‬‮«‬ان‭ ‬اجواء‭ ‬البطولة‭ ‬كانت‭ ‬رائعة‭ ‬منذ‭ ‬يومها‭ ‬الأول‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬تتميز‭ ‬بمنافسة‭ ‬عالية‭. ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬فلعبت‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬وتقدمت‭ ‬بالنتيجة‭ ‬بكسرين‭ ‬اثنين،‭ ‬ولكن‭ ‬حسن‭ ‬رضا‭ ‬صعب‭ ‬علي‭ ‬المباراة‭ ‬بعودته‭ ‬لأجواء‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬أخرجتني‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة‮»‬‭. ‬

واضاف‭: ‬‮«‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬انخفض‭ ‬أدائي‭ ‬بسبب‭ ‬التراجع‭ ‬الذهني‭ ‬والنفسي‭ ‬والتأثر‭ ‬بما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬حديثة‭ ‬أشاد‭ ‬قائد‭ ‬باحترافية‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬واستضافته‭ ‬الناجحة‭ ‬للبطولة،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالنجاح‭ ‬الجماهيري‭ ‬للبطولة،‭ ‬والذي‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬التواجد‭ ‬طيلة‭ ‬أيام‭ ‬البطولة‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬نجاحها‭ ‬بشكل‭ ‬متميز‭.‬

MENAFN23112023000055011008ID1107479773

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث