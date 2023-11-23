نجاح متميز حققته النسخة 35 لبطولة البتروكيماوياتالمقلة: نفخر باحتضان أقدم بطولات التنس

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أسدل الستار يوم أمس الأول على منافسات بطولة «البتروكيماويات المفتوحة للتنس»، التي نظمها نادي البحرين للتنس على مدى اسبوعين برعاية ودعم شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.
وتعد هذه البطولة واحدة من أقدم بطولات التنس التي تنظم في البحرين ، ومع دخولها عامها الخامس والثلاثون تؤكد هذه البطولة أهميتها لدى ممارسي ومحبي اللعبة في البحرين الذين ينتظرون انطلاق منافساتها بشغف كبير سنويا.
وشهدت نسخة هذا العام تميزا كبيرا من حيث عدد المشاركين، والمستوى الفني المرتفع وصولا إلى المباراة النهائية التي أقيمت يوم أمس الأول الثلاثاء، والتي جمعت بين نجمي التنس في البحرين حسن رضا الذي توج باللقب، ومنافسه القوي يوسف قائد وصيف البطولة، حيث كانت تلك المباراة مسك ختام منافسات البطولة.
وأعرب رئيس نادي البحرين للتنس الاستاذ خميس محمد المقلة عن فخر النادي وسعادته لاستمرارية احتضان النادي لهذه البطولة الناجحة على مدى 35 عاما، مشيدا في الوقت ذاته بمساهمة شركة الخليج لصناعة البتروكيماوبات «جيبك» ودعمها المستمر لرياضة التنس والذي يؤكد حرص الشركة على نجاح وتطور اللعبة في مملكة البحرين.
كما أشاد بمساندة الاتحاد البحريني للتنس بقيادة سعادة الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة لكافة انشطة وبطولات النادي، هذه المساندة التي جاءت متميزة كالعادة في بطولة البتروكيماويات.
وقال المقلة أن البطولة شهدت تميزا لافتا من حيث توافد الجماهير للاستمتاع بأجواء المباريات بشكل عام والمباراة النهائية بصفة خاصة، كما ان زيادة قيمة الجوائز ساهم في ارتفاع المستوى الفني للبطولة، وقد لوحظ ذلك من خلال العروض الفنية القوية التي قدمها اللاعبون خلال جميع أدوار البطولة وفي مختلف فئاتها.
وتعليقا على أجواء المباراة النهائية على المستوى الفردي قال المقلة: «النهائي كان بحرينيًا بامتياز وجاء المستوى متميزاً ويليق بالحدث».
وختم المقلة حديثه بتقديم الإشادة بالدور الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة لإنجاح البطولة، كما اشاد بدور قناة البحرين الرياضية والصحافة البحرينية لإنجاح البطولة إعلاميًا.
وأكد رئيس نادي البحرين للتنس ان ثقافة رياضة التنس في مملكة البحرين في تصاعد مستمر، خاصة بين فئة الشباب، ولهذا السبب شاهدنا البطولة ناجحة جماهيريًا.
حسن رضا سعيد بتحقيق اللقب
من جانب آخر، أعرب اللاعب البحريني حسن رضا عن سعادته الغامرة بعد تحقيقه لقب البطولة لأول مرة على حساب زميله اللاعب يوسف قائد بمجموعتين دون مقابل.
وقال رضا: «الحمد الله على تحقيق لقب هذه البطولة. خاصة وأنني توقفت لأكثر من عام عن ممارسة التنس».
وأضاف: «عودتي القوية لمنافسات التنس جاءت بدعم شخصي من قبل رئيس الاتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، لهذا أنا اقدر حرصه واهتمامه، وأشكره على دعمه الكبير لي، والذي كان سببا رئيسيا لما وصلت إلي فيه هذه البطولة والحصول على لقبها».
وعن مجريات المباراة النهائية وكيف استطاع قلب تأخره في المجموعة الأولى من 5-1 إلى انتصار ماراثوني بنتيجة 5-7 قال اللاعب حسن رضا: «منذ فترة طويلة لم ألعب مباراة ضد زميلي يوسف قائد الذي بدأ المباراة بقوة وأستطاع التقدم بنتيجة 5-1. بعد ذلك حاولت استعادة هدوئي وتركيزي في المباراة، والحمد الله استطعت قلب النتيجة لصالحي».
وتابع بطل البطولة: «في المجموعة الثانية واصلت على نفس النهج وحققت الانتصار بسبب هدوئي وعدم استعجالي».
وفي ختام حديثة قال: بطولة «جيبك» من أرقى البطولات وأقواها من حيث المنافسة، وأتمنى أن تسنح لي الفرصة للمشاركة في البطولة في الموسم المقبل ايضا.
قائد: البطولة ممتعة
أما اللاعب البحريني يوسف قائد وصيف البطولة فقال انه راضِ كل الرضا عما قدمه طيلة البطولة، معربا عن سعادته بالمشاركة وبالمستوى الذي قدمه خلال منافسات البطولة.
وقال قائد: «ان اجواء البطولة كانت رائعة منذ يومها الأول وهذا ما ما جعلها تتميز بمنافسة عالية. أما بخصوص المباراة النهائية فلعبت مباراة جيدة في المجموعة الأولى وتقدمت بالنتيجة بكسرين اثنين، ولكن حسن رضا صعب علي المباراة بعودته لأجواء المنافسة في المجموعة وفي المقابل أخرجتني عودته من أجواء المباراة».
واضاف: «في المجموعة الثانية انخفض أدائي بسبب التراجع الذهني والنفسي والتأثر بما حدث في المجموعة الأولى».
وفي ختام حديثة أشاد قائد باحترافية نادي البحرين للتنس في التنظيم واستضافته الناجحة للبطولة، مشيدا في الوقت ذاته بالنجاح الجماهيري للبطولة، والذي حرص على التواجد طيلة أيام البطولة مما ساهم في نجاحها بشكل متميز.
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