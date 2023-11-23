نجاح متميز حققته النسخة 35 لبطولة البتروكيماوياتالمقلة: نفخر باحتضان أقدم بطولات التنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أسدل‭ ‬الستار‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬البتروكيماويات‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬اسبوعين‭ ‬برعاية‭ ‬ودعم‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭.‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬بطولات‭ ‬التنس‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬،‭ ‬ومع‭ ‬دخولها‭ ‬عامها‭ ‬الخامس‭ ‬والثلاثون‭ ‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬أهميتها‭ ‬لدى‭ ‬ممارسي‭ ‬ومحبي‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬ينتظرون‭ ‬انطلاق‭ ‬منافساتها‭ ‬بشغف‭ ‬كبير‭ ‬سنويا‭.‬

وشهدت‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تميزا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين،‭ ‬والمستوى‭ ‬الفني‭ ‬المرتفع‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬والتي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬نجمي‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حسن‭ ‬رضا‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬باللقب،‭ ‬ومنافسه‭ ‬القوي‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬وصيف‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭ ‬مسك‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬الاستاذ‭ ‬خميس‭ ‬محمد‭ ‬المقلة‭ ‬عن‭ ‬فخر‭ ‬النادي‭ ‬وسعادته‭ ‬لاستمرارية‭ ‬احتضان‭ ‬النادي‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬الناجحة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬35‭ ‬عاما،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بمساهمة‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماوبات‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬ودعمها‭ ‬المستمر‭ ‬لرياضة‭ ‬التنس‭ ‬والذي‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬وتطور‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بمساندة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بقيادة‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لكافة‭ ‬انشطة‭ ‬وبطولات‭ ‬النادي،‭ ‬هذه‭ ‬المساندة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬متميزة‭ ‬كالعادة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البتروكيماويات‭.‬

وقال‭ ‬المقلة‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬شهدت‭ ‬تميزا‭ ‬لافتا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬توافد‭ ‬الجماهير‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بأجواء‭ ‬المباريات‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬زيادة‭ ‬قيمة‭ ‬الجوائز‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬للبطولة،‭ ‬وقد‭ ‬لوحظ‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العروض‭ ‬الفنية‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬اللاعبون‭ ‬خلال‭ ‬جميع‭ ‬أدوار‭ ‬البطولة‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬فئاتها‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفردي‭ ‬قال‭ ‬المقلة‭: ‬‮«‬النهائي‭ ‬كان‭ ‬بحرينيًا‭ ‬بامتياز‭ ‬وجاء‭ ‬المستوى‭ ‬متميزاً‭ ‬ويليق‭ ‬بالحدث‮»‬‭. ‬

وختم‭ ‬المقلة‭ ‬حديثه‭ ‬بتقديم‭ ‬الإشادة‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لإنجاح‭ ‬البطولة،‭ ‬كما‭ ‬اشاد‭ ‬بدور‭ ‬قناة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية‭ ‬والصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬لإنجاح‭ ‬البطولة‭ ‬إعلاميًا‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬ان‭ ‬ثقافة‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تصاعد‭ ‬مستمر،‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬شاهدنا‭ ‬البطولة‭ ‬ناجحة‭ ‬جماهيريًا‭.‬





حسن‭ ‬رضا‭ ‬سعيد‭ ‬بتحقيق‭ ‬اللقب

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أعرب‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬حسن‭ ‬رضا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الغامرة‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬زميله‭ ‬اللاعب‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭. ‬

وقال‭ ‬رضا‭: ‬‮«‬الحمد‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭. ‬خاصة‭ ‬وأنني‭ ‬توقفت‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬التنس‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عودتي‭ ‬القوية‭ ‬لمنافسات‭ ‬التنس‭ ‬جاءت‭ ‬بدعم‭ ‬شخصي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬لهذا‭ ‬أنا‭ ‬اقدر‭ ‬حرصه‭ ‬واهتمامه،‭ ‬وأشكره‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬الكبير‭ ‬لي،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬سببا‭ ‬رئيسيا‭ ‬لما‭ ‬وصلت‭ ‬إلي‭ ‬فيه‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬لقبها‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬وكيف‭ ‬استطاع‭ ‬قلب‭ ‬تأخره‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬5‭-‬1‭ ‬إلى‭ ‬انتصار‭ ‬ماراثوني‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭-‬7‭ ‬قال‭ ‬اللاعب‭ ‬حسن‭ ‬رضا‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬لم‭ ‬ألعب‭ ‬مباراة‭ ‬ضد‭ ‬زميلي‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬المباراة‭ ‬بقوة‭ ‬وأستطاع‭ ‬التقدم‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭-‬1‭. ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬حاولت‭ ‬استعادة‭ ‬هدوئي‭ ‬وتركيزي‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬والحمد‭ ‬الله‭ ‬استطعت‭ ‬قلب‭ ‬النتيجة‭ ‬لصالحي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬بطل‭ ‬البطولة‭: ‬‮«‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬واصلت‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬النهج‭ ‬وحققت‭ ‬الانتصار‭ ‬بسبب‭ ‬هدوئي‭ ‬وعدم‭ ‬استعجالي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬حديثة‭ ‬قال‭: ‬بطولة‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬من‭ ‬أرقى‭ ‬البطولات‭ ‬وأقواها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المنافسة،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬تسنح‭ ‬لي‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬ايضا‭.‬

قائد‭: ‬البطولة‭ ‬ممتعة

أما‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬وصيف‭ ‬البطولة‭ ‬فقال‭ ‬انه‭ ‬راضِ‭ ‬كل‭ ‬الرضا‭ ‬عما‭ ‬قدمه‭ ‬طيلة‭ ‬البطولة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمشاركة‭ ‬وبالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭. ‬

وقال‭ ‬قائد‭: ‬‮«‬ان‭ ‬اجواء‭ ‬البطولة‭ ‬كانت‭ ‬رائعة‭ ‬منذ‭ ‬يومها‭ ‬الأول‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬تتميز‭ ‬بمنافسة‭ ‬عالية‭. ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬فلعبت‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬وتقدمت‭ ‬بالنتيجة‭ ‬بكسرين‭ ‬اثنين،‭ ‬ولكن‭ ‬حسن‭ ‬رضا‭ ‬صعب‭ ‬علي‭ ‬المباراة‭ ‬بعودته‭ ‬لأجواء‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬أخرجتني‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة‮»‬‭. ‬

واضاف‭: ‬‮«‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬انخفض‭ ‬أدائي‭ ‬بسبب‭ ‬التراجع‭ ‬الذهني‭ ‬والنفسي‭ ‬والتأثر‭ ‬بما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬حديثة‭ ‬أشاد‭ ‬قائد‭ ‬باحترافية‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬واستضافته‭ ‬الناجحة‭ ‬للبطولة،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالنجاح‭ ‬الجماهيري‭ ‬للبطولة،‭ ‬والذي‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬التواجد‭ ‬طيلة‭ ‬أيام‭ ‬البطولة‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬نجاحها‭ ‬بشكل‭ ‬متميز‭.‬