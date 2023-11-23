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بحضور عيسى بن علي ورئيس الاتحاد البحريني للمبارزةاللجنة الأولمبية تستضيف البطلة Britta HEIDEMANN

11/23/2023 7:18:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬استضافت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬البطلة‭ ‬الأولمبية‭ ‬بلعبة‭ ‬المبارزة‭ ‬وعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ (‬ IOC ‭)
‬الألمانية‭ ‬ Britta ‭ ‬ HEIDEMANN ‭ ‬وذلك‭ ‬بقاعة‭ ‬أوال‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

وشهد‭ ‬حفل‭ ‬الاستضافة‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمبارزة‭ ‬وفارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمبارزة‭ ‬وموظفي‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬وممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية‭ ‬ولاعبي‭ ‬ولاعبات‭ ‬منتخب‭ ‬المبارزة‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬حديثها‭ ‬أعربت‭ ‬البطلة‭ ‬ Britta ‭ ‬ HEIDEMANN ‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬البالغة‭ ‬بتواجدها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ونقلت‭ ‬تحيات‭ ‬السيد‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬مثمنة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وأبدت‭ ‬اعتزازها‭ ‬بالدعوة‭ ‬التي‭ ‬تلقتها‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬للتواجد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستعراض‭ ‬خبرتها‭ ‬وتجربتها‭ ‬كبطلة‭ ‬أولمبية‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬المبارزة‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬بدايتها‭ ‬كانت‭ ‬عبر‭ ‬ممارسة‭ ‬رياضة‭ ‬الترايثلون‭ ‬والتي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬رياضتي‭ ‬السباحة‭ ‬والجري‭ ‬والتي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬التكوين‭ ‬البدني‭ ‬الصحيح‭ ‬لأي‭ ‬رياضي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬حيث‭ ‬أنها‭ ‬عشقت‭ ‬لعبة‭ ‬المبارزة‭ ‬وأصبحت‭ ‬بطلة‭ ‬أولمبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بالحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬مؤكدة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التحضير‭ ‬النفسي‭ ‬والذهني‭ ‬وأن‭ ‬يضع‭ ‬اللاعب‭ ‬هدفا‭ ‬لنفسه‭ ‬ليصل‭ ‬إليه‭.‬

وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬المبارزة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاهتمام‭ ‬بفرق‭ ‬القاعدة‭ ‬وتطوير‭ ‬المدربين‭ ‬وابتعاثهم‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬خارجية‭ ‬بجانب‭ ‬كثرة‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية‭ ‬لاكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬والاحتكاك‭.‬

وتقدمت‭ ‬ Britta ‭ ‬ HEIDEMANN ‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستضافة‭ ‬وحفاوة‭ ‬الترحيب‭.‬


الكوهجي‭: ‬نوجه‭ ‬أنظارنا‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للسيدة‭ ‬ Britta ‭ ‬ HEIDEMANN ‭ ‬على‭ ‬تلبيتها‭ ‬الدعوة‭ ‬وزيارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بمختلف‭ ‬الرياضات‭ ‬وبالأخص‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬عبر‭ ‬استضافة‭ ‬الأبطال‭ ‬الملهمين‭ ‬للإستفادة‭ ‬من‭ ‬تجاربهم‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬وجه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بتطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬صناعة‭ ‬الأبطال‭ ‬والذي‭ ‬استفاد‭ ‬منه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬وها‭ ‬نحن‭ ‬اليوم‭ ‬نسعى‭ ‬لتكرار‭ ‬تلك‭ ‬التجربة‭ ‬على‭ ‬اتحادات‭ ‬جديدة‭ ‬بهدف‭ ‬تمكينها‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬وصناعة‭ ‬أبطال‭ ‬أولمبيين‭ ‬بأولمبيادي‭ ‬2028‭ ‬و2032‭.. ‬فالتخطيط‭ ‬لصناعة‭ ‬الأبطال‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الكوهجي‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬تبنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬بينها‭ ‬أولمبياد‭ ‬الأطفال‭ ‬وستنظم‭ ‬أولمبياد‭ ‬الناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬وانها‭ ‬تهدف‭ ‬من‭ ‬خلالهما‭ ‬لاكتشاف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬العاب‭ ‬جديدة‭ ‬مثل‭ ‬المصارعة‭ ‬ورفع‭ ‬الأثقال‭ ‬والمبارزة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الأخرى‭.‬


تبادل‭ ‬الهدايا‭ ‬التذكارية

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬الهدايا‭ ‬التذكارية‭ ‬حيث‭ ‬أهدى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للبطلة‭ ‬ Britta ‭ ‬ HEIDEMANN ‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭.‬

وقدم‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمبارزة‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬البطلة‭ ‬ Britta ‭ ‬ HEIDEMANN ‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬


استعراض‭ ‬المبارزة

هذا‭ ‬وقد‭ ‬شاركت‭ ‬البطلة‭ ‬ Britta ‭ ‬ HEIDEMANN ‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬منافسات‭ ‬استعراضية‭ ‬برياضة‭ ‬المبارزة‭ ‬مع‭ ‬لاعبي‭ ‬ولاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬كما‭ ‬حرص‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الاستعراضية‭ ‬تشجيعا‭ ‬للاعبين‭.‬

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