بحضور عيسى بن علي ورئيس الاتحاد البحريني للمبارزةاللجنة الأولمبية تستضيف البطلة Britta HEIDEMANN

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية استضافت اللجنة الأولمبية البحرينية البطلة الأولمبية بلعبة المبارزة وعضو اللجنة الأولمبية الدولية ( IOC )
الألمانية Britta HEIDEMANN وذلك بقاعة أوال بفندق الخليج مساء أمس الخميس.
وشهد حفل الاستضافة الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للمبارزة وفارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني للمبارزة وموظفي اللجنة الأولمبية وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ولاعبي ولاعبات منتخب المبارزة.
في بداية حديثها أعربت البطلة Britta HEIDEMANN عن سعادتها البالغة بتواجدها في مملكة البحرين بدعوة كريمة من اللجنة الأولمبية البحرينية ونقلت تحيات السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مثمنة الجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وأبدت اعتزازها بالدعوة التي تلقتها من الأمين العام للجنة الأولمبية للتواجد في مملكة البحرين لاستعراض خبرتها وتجربتها كبطلة أولمبية في لعبة المبارزة.
وأكدت أن بدايتها كانت عبر ممارسة رياضة الترايثلون والتي تعتمد على رياضتي السباحة والجري والتي تساهم في التكوين البدني الصحيح لأي رياضي في مختلف الألعاب حيث أنها عشقت لعبة المبارزة وأصبحت بطلة أولمبية من خلال الالتزام بالحصص التدريبية مؤكدة على أهمية التحضير النفسي والذهني وأن يضع اللاعب هدفا لنفسه ليصل إليه.
وأشارت الى أن تطوير رياضة المبارزة في البحرين يجب أن يبدأ من خلال الاهتمام بفرق القاعدة وتطوير المدربين وابتعاثهم في دورات خارجية بجانب كثرة المشاركات في البطولات الخارجية لاكتساب الخبرة والاحتكاك.
وتقدمت Britta HEIDEMANN بخالص الشكر والتقدير لمملكة البحرين واللجنة الأولمبية البحرينية على حسن الاستضافة وحفاوة الترحيب.
الكوهجي: نوجه أنظارنا إلى مختلف الألعاب
ومن جانبه أعرب فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية عن تقديره للسيدة Britta HEIDEMANN على تلبيتها الدعوة وزيارة مملكة البحرين لأول مرة.
وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص اللجنة الأولمبية على الاهتمام بمختلف الرياضات وبالأخص الألعاب الأولمبية عبر استضافة الأبطال الملهمين للإستفادة من تجاربهم.
وأضاف «لقد وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتطبيق برنامج صناعة الأبطال والذي استفاد منه عدد من الاتحادات وها نحن اليوم نسعى لتكرار تلك التجربة على اتحادات جديدة بهدف تمكينها من الوصول إلى منصة التتويج وصناعة أبطال أولمبيين بأولمبيادي 2028 و2032.. فالتخطيط لصناعة الأبطال يجب أن يبدأ من الآن».
وأشار الكوهجي الى أن اللجنة الأولمبية تبنت العديد من البرامج بينها أولمبياد الأطفال وستنظم أولمبياد الناشئين والشباب وانها تهدف من خلالهما لاكتشاف المزيد من المواهب في العاب جديدة مثل المصارعة ورفع الأثقال والمبارزة والعديد من الألعاب الأخرى.
تبادل الهدايا التذكارية
وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية حيث أهدى سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للبطلة Britta HEIDEMANN هدية تذكارية من اللجنة الأولمبية البحرينية كما قدمت هي الأخرى هدية تذكارية من اللجنة الأولمبية الدولية.
وقدم الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للمبارزة هدية تذكارية لكل من البطلة Britta HEIDEMANN والأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية.
استعراض المبارزة
هذا وقد شاركت البطلة Britta HEIDEMANN في خوض منافسات استعراضية برياضة المبارزة مع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، كما حرص الأمين العام للجنة الأولمبية على المشاركة في المنافسات الاستعراضية تشجيعا للاعبين.
MENAFN23112023000055011008ID1107479772