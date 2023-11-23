مواصفات اللاعب المعاكس كما يراها اللاعبون (2)إبراهيم محمد: القوة العضلية لتحمل الجهد المنتظر منه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعطت الكرة الطائرة الحديثة دورا كبيرا للاعب المعاكس لصانع اللعب The opposite أهمية كبيرة، ولذلك أبعدت عنه الاستقبال، ومن هنا منحته مساحة عريضة كي يتفرّغ للضرب الهجومي أكثر من بقية لاعبي المراكز الأخرى، وباتت الأجهزة الفنية والمتابعون وعشاق اللعبة ينتظرون الكثير من هذا اللاعب الذي يستحق أن يطلق عليه بصاحب المهمات الصّعبة، لقد استطلعنا رأي بعض اللاعبين الذين يشغلون هذا المركز محليا، ونتابع في هذه الحلقة الثانية والأخيرة مواصلة معرفة آراء بعض اللاعبين الآخرين.
إبراهيم محمد (النصر):
يرى إبراهيم محمد لاعب طائرة النصر أنّ طول القامة والارتقاء العالي صفتان مهمتان يتطلب توافرهما في هذا اللاعب فضلا عن القوة العضلية التي تمكنه أن يتحمّل الجهد الكبير المنتظر منه خلال المباراة لأنه بحسب تعبيره يتحمّل العبء الأكبر للضرب الهجومي، ناهيك أن يكون صاحب إرسال مؤثّر.
وتابع قائلا: كذلك ينبغي أن تتوفر عنده الكثير من الحلول وحسن التصرف مع الكرات التي تتهيأ له، إذ إنه مطالب بإصلاح الكرات (الخربانة) لافتا إلى أنه من الطبيعي أن يكون هذا اللاعب الأكثر تسجيلا للنقاط طالما يعوّل عليه كثيرا في الشق الهجومي.
حسن زين الدين (التضامن):
وقال حسن زين الدين لاعب طائرة التضامن إنّ أي فريق يمتلك لاعبا قويا في هذا المركز من الطبيعي أن يكون هذا الفريق مرشحا للقب أو المنافسة عليه، إذ لابد أن يكون قويا هجوميا من المنطقتين الأمامية والخلفية فضلا أنه يمتلك إرسالا قويا ومؤثرا.
وقال لاعب التضامن لابد أن يكون هذا اللاعب متكاملا، ومتفرغا للمهمات الصعبة التي تواجه فريقه خلال المنافسات، ويمتلك ثقة عالية تنعكس حتى على الجهاز الفني وبقية زملائه في الفريق لأنه العنصر الذي يعول عليه دائما متى ما احتاجه الفريق.
ولفت حسن زين الدين إلى أنّ هناك لاعبين في المسابقة المحلية أمثال علي إبراهيم ومحمد عنان نراهم في كثير من الحالات أنهم يقومون بحمل العبء الأكبر على عاتقهم لأنهم مفرغون للهجوم وينتظر منهم تحقيق النقاط، ويبقى بحسب تعبيره أنّ من يشغل هذه المهمة يكون في مقدمة خيارات صانع اللعب خاصة في المواقف الحاسمة، ومن الطبيعي أن يكون أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط طالما يكون له نصيب الأسد من الكرات المعدة.
عبد الله عبد النبي (بني جمرة):
وقال عبد الله عبد النبي المعار من الأهلي لطائرة بني جمرة إنّ هذا اللاعب بما أنه متفرّغ للضرب الهجومي فلا بد أن تتوفر له الحلول الهجومية المختلفة فضلا عن حلول الإرسال متى يلعب الإرسال الهجومي ومتى يلجأ إلى الإرسال التكتيكي الموجّه؟
ولفت لاعب بني جمرة إلى أن هذا اللاعب ينبغي أن يكون لديه حائط صد جيد ودفاع نسبي ولكن يبقى الجانب الهجومي هو الذي يطغى عليه، ومن هنا كثيرا ما نرى في المسابقات المحلية أن هناك بعض اللاعبين في هذا المركز يسجلون أعلى نسبة من النقاط في المباريات لأنّ صانع ألعاب الفريق يعتمد عليهم كثيرا خاصة في النقاط الحساسة، ومن هناك يقع ضغط كبير على عاتق هؤلاء اللاعبين نظرا للمسؤولية الكبيرة التي تقع عليهم.
سيد أحمد مرتضى(الشباب):
ويرى سيد أحمد مرتضى لاعب طائرة الشباب أنّ هذا اللاعب ينبغي أن يكون قويا على المستوى الهجومي وهي مهارة تأتي مع التدريب منذ الصغر، ومن الضروري بمكان أن يكون ارتقاؤه عاليا على اعتبار أنه المخلص الهجومي الأول للفريق.
ولفت لاعب طائرة الشباب إلى أنّ أي فريق ليس لديه مثل هذا اللاعب لا يمكن أن يذهب في نتائجه إلى الأمام، ورغم أهميته إلا أنه وحده لا يمكن أن يصفّق فهو محتاج إلى المساعدة خاصة عندما يتعرّض للضغط في أجزاء من المباريات فهو يحتاج إلى زملائه أن ينتشلونه.
ويرى في اللاعب أنه ينبغي أن تكون لديه حلول مختلفة وليست مقتصرة على الجانب الهجومي بل الإرسال وحائط الصد.
MENAFN23112023000055011008ID1107479771