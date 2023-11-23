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مواصفات اللاعب المعاكس كما يراها اللاعبون (2)إبراهيم محمد: القوة العضلية لتحمل الجهد المنتظر منه

11/23/2023 7:18:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعطت‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الحديثة‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬للاعب‭ ‬المعاكس‭ ‬لصانع‭ ‬اللعب‭ ‬ The ‭ ‬ opposite ‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة،‭ ‬ولذلك‭ ‬أبعدت‭ ‬عنه‭ ‬الاستقبال،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬منحته‭ ‬مساحة‭ ‬عريضة‭ ‬كي‭ ‬يتفرّغ‭ ‬للضرب‭ ‬الهجومي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬بقية‭ ‬لاعبي‭ ‬المراكز‭ ‬الأخرى،‭ ‬وباتت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والمتابعون‭ ‬وعشاق‭ ‬اللعبة‭ ‬ينتظرون‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬بصاحب‭ ‬المهمات‭ ‬الصّعبة،‭ ‬لقد‭ ‬استطلعنا‭ ‬رأي‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يشغلون‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬محليا،‭ ‬ونتابع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحلقة‭ ‬الثانية‭ ‬والأخيرة‭ ‬مواصلة‭ ‬معرفة‭ ‬آراء‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬الآخرين‭.‬


إبراهيم‭ ‬محمد‭ (‬النصر‭):‬

يرى‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬النصر‭ ‬أنّ‭ ‬طول‭ ‬القامة‭ ‬والارتقاء‭ ‬العالي‭ ‬صفتان‭ ‬مهمتان‭ ‬يتطلب‭ ‬توافرهما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬القوة‭ ‬العضلية‭ ‬التي‭ ‬تمكنه‭ ‬أن‭ ‬يتحمّل‭ ‬الجهد‭ ‬الكبير‭ ‬المنتظر‭ ‬منه‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬لأنه‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭ ‬يتحمّل‭ ‬العبء‭ ‬الأكبر‭ ‬للضرب‭ ‬الهجومي،‭ ‬ناهيك‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬صاحب‭ ‬إرسال‭ ‬مؤثّر‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬كذلك‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تتوفر‭ ‬عنده‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬وحسن‭ ‬التصرف‭ ‬مع‭ ‬الكرات‭ ‬التي‭ ‬تتهيأ‭ ‬له،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬مطالب‭ ‬بإصلاح‭ ‬الكرات‭ (‬الخربانة‭) ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬الأكثر‭ ‬تسجيلا‭ ‬للنقاط‭ ‬طالما‭ ‬يعوّل‭ ‬عليه‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬الشق‭ ‬الهجومي‭.‬


حسن‭ ‬زين‭ ‬الدين‭ (‬التضامن‭):‬

وقال‭ ‬حسن‭ ‬زين‭ ‬الدين‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬التضامن‭ ‬إنّ‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬يمتلك‭ ‬لاعبا‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬مرشحا‭ ‬للقب‭ ‬أو‭ ‬المنافسة‭ ‬عليه،‭ ‬إذ‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قويا‭ ‬هجوميا‭ ‬من‭ ‬المنطقتين‭ ‬الأمامية‭ ‬والخلفية‭ ‬فضلا‭ ‬أنه‭ ‬يمتلك‭ ‬إرسالا‭ ‬قويا‭ ‬ومؤثرا‭.‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬التضامن‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬متكاملا،‭ ‬ومتفرغا‭ ‬للمهمات‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬فريقه‭ ‬خلال‭ ‬المنافسات،‭ ‬ويمتلك‭ ‬ثقة‭ ‬عالية‭ ‬تنعكس‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬وبقية‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬لأنه‭ ‬العنصر‭ ‬الذي‭ ‬يعول‭ ‬عليه‭ ‬دائما‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬احتاجه‭ ‬الفريق‭.‬

ولفت‭ ‬حسن‭ ‬زين‭ ‬الدين‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬المحلية‭ ‬أمثال‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬ومحمد‭ ‬عنان‭ ‬نراهم‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬أنهم‭ ‬يقومون‭ ‬بحمل‭ ‬العبء‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬عاتقهم‭ ‬لأنهم‭ ‬مفرغون‭ ‬للهجوم‭ ‬وينتظر‭ ‬منهم‭ ‬تحقيق‭ ‬النقاط،‭ ‬ويبقى‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭ ‬أنّ‭ ‬من‭ ‬يشغل‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬خيارات‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المواقف‭ ‬الحاسمة،‭ ‬ومن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬تسجيلا‭ ‬للنقاط‭ ‬طالما‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬نصيب‭ ‬الأسد‭ ‬من‭ ‬الكرات‭ ‬المعدة‭.‬


عبد‭ ‬الله‭ ‬عبد‭ ‬النبي‭ (‬بني‭ ‬جمرة‭):‬

وقال‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬عبد‭ ‬النبي‭ ‬المعار‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬لطائرة‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬بما‭ ‬أنه‭ ‬متفرّغ‭ ‬للضرب‭ ‬الهجومي‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تتوفر‭ ‬له‭ ‬الحلول‭ ‬الهجومية‭ ‬المختلفة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬الإرسال‭ ‬متى‭ ‬يلعب‭ ‬الإرسال‭ ‬الهجومي‭ ‬ومتى‭ ‬يلجأ‭ ‬إلى‭ ‬الإرسال‭ ‬التكتيكي‭ ‬الموجّه؟

ولفت‭ ‬لاعب‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديه‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬جيد‭ ‬ودفاع‭ ‬نسبي‭ ‬ولكن‭ ‬يبقى‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يطغى‭ ‬عليه،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬نرى‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬يسجلون‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬لأنّ‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬الفريق‭ ‬يعتمد‭ ‬عليهم‭ ‬كثيرا‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬الحساسة،‭ ‬ومن‭ ‬هناك‭ ‬يقع‭ ‬ضغط‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬نظرا‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬عليهم‭.‬


سيد‭ ‬أحمد‭ ‬مرتضى‭(‬الشباب‭):‬

ويرى‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬مرتضى‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬الشباب‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قويا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الهجومي‭ ‬وهي‭ ‬مهارة‭ ‬تأتي‭ ‬مع‭ ‬التدريب‭ ‬منذ‭ ‬الصغر،‭ ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬بمكان‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ارتقاؤه‭ ‬عاليا‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنه‭ ‬المخلص‭ ‬الهجومي‭ ‬الأول‭ ‬للفريق‭.‬

ولفت‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يذهب‭ ‬في‭ ‬نتائجه‭ ‬إلى‭ ‬الأمام،‭ ‬ورغم‭ ‬أهميته‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬وحده‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصفّق‭ ‬فهو‭ ‬محتاج‭ ‬إلى‭ ‬المساعدة‭ ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬يتعرّض‭ ‬للضغط‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬فهو‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬زملائه‭ ‬أن‭ ‬ينتشلونه‭.‬

ويرى‭ ‬في‭ ‬اللاعب‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لديه‭ ‬حلول‭ ‬مختلفة‭ ‬وليست‭ ‬مقتصرة‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي‭ ‬بل‭ ‬الإرسال‭ ‬وحائط‭ ‬الصد‭.‬

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