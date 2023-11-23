اليوم في السباق السادس للخيلكؤوس بنك البحرين الوطـني تشـعل صـراع الجـياد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الواحدة و10 دقائق من ظهر اليوم الجمعة السباق السادس لهذا الموسم، والذي سيقام على كؤوس بنك البحرين الوطني وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير.
وسيشهد السباق المشاركة الأعلى حتى الآن في هذا الموسم وبلغت 101 جواد مما أدى الى زيادة عدد الأشواط وسط توقعات بمنافسات قوية بين أغلب الجياد المرشحة سواء المستوردة أو النتاج المحلي أو الخيل العربية والتي ستخوض منافسات قوية للفوز بالكؤوس في جميع الأشواط، فيما يحيط الغموض ببعض الأشواط المخصصة للجياد المبتدئات وبعضها تشارك للمرة الأولى، حيث يقام الشوط الأول على كأس بنك البحرين الوطني لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» لمسافة 1400 متر وبمشاركة 11 جواداً أبرزها الجياد «عبيان 1867 – الصقلاوي 1807 – الحمداني 1810 – الكروش 1786 – المعنقي 1846» بناء على تقارب مستوياتها وانتصاراتها ومراكزها المتقدمة خلال مشاركاتها السابقة.
ويقام الشوط الثاني على كأس بنك البحرين الوطني للجياد المبتدئات «نتاج محلي» مسافة 1800 متر وبمشاركة 10 جياد ، كما يقام الشوط الثالث على كأس بنك البحرين الوطني للجياد المبتدئات «إنتاج محلي» مسافة 1800 متر وبمشاركة 10 جياد حيث تسعى جميع الجياد المشاركة في كلا الشوطين الى تحقيق الفوز الأول في رصيدها مما يجعل المنافسة مفتوحة وغامضة مع أفضلية للجواد «زعفراني» للفوز في الشوط الثاني نظراً لمستواه ونتائجه المتقدمة خلال مشاركاته السابقة، فيما يتوقع أن تكون المنافسة في الشوط الثالث بين الحصانين «ذرب» و«شارد» اللذان ظهرا بصورة جيدة وحققا المركز الثاني في مشاركتهما الأولى هذا الموسم.
ويقام الشوط الرابع على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 2000 متر وبمشاركة 10 جياد وسط توقعات بمنافسة متكافئة لتقارب مستويات ونتائج عدد من الجياد وأبرزها «ميوزيك دي لانوي» الذي ظهر بصورة جيدة وحقق الفوز في مشاركته خلال السباق الإفتتاحي، وكذلك الفرس «مغيره» التي حققت الفوز والمركز الثالث في مشاركاتها الأخيرة وعامل الوزن لصالحها، والحصانين «هوراشيو» و«غولد كوست» اللذان ظهرا بصورة جيدة وحققا المراكز المتقدمة خلال مشاركتهما هذا الموسم.
ويقام الشوط الخامس على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1000 متر مستقيم وسيشهد أكبر مشاركة بين الأشواط ب17 جواداً تبحث عن تحقيق الفوز الأول في رصيدها بعدما ظهرت بمستويات ونتائج متفاوتة خلال مشاركاتها السابقة مع افضلية للجوادين «مبلش» و«بايسيس» بناء على مستواهما الجيد وتحقيقهما المراكز الثاني والثالث والرابع خلال مشاركتهما الأولى هذا الموسم.
منافسات قوية
ويقام الشوط السادس على كأس بنك البحرين الوطني لجياد جميع الدرجات والمبتدئات «مستورد» مسافة 1400 متر وبمشاركة 11 جواداً وسط توقعات بمنافسة قوية بين عدد من الجياد أبرزها «بريث أوف إير» لإسطبل العاديات والذي ظهر بصورة قوية بالفوز في مشاركته الأولى هذا الموسم، وكذلك الحصان «ديريرين» لإسطبل أونيكس بناء على مستوياته ونتائجه المتقدمة الموسم الماضي، والفرس «عنان» لإسطبل العفو التي تألقت بتحقيقها المركزين الأول والثاني خلال مشاركاتها هذا الموسم، بجانب الحصان «غوميس» لإسطبل المحمدية والذي يسعى لاستعادة مستواه وانتصاراته بعدما حقق مراكز متفاوتة خلال مشاركاته الثلاث هذا الموسم.
ويقام الشوط السابع على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1600 متر وسيشهد مشاركة كبيرة بـ17 جواداً، وسط توقعات بمنافسة ثنائية متجددة بين الحصان «باتيفورد بوي» ملك عبدالله القعود وبقيادة عبدالرحيم جاسم، والحصان «المختار ستار» لإسطبل العفو وبقيادة ماركو كاسمنتو بعدما كسب «باتيفورد بوي» المنافسة الأولى بينهما هذا الموسم بفارق رأس قصير عن «المختار ستار» الذي ظهر بصورة جيدة بتحقيق المركز في مشاركتيه، فيما ظهرت بقية جياد الشوط بمستويات ونتائج متذبذبة خلال مشاركاتها السابقة.
ويقام الشوط الثامن على كأس بنك البحرين الوطني لجياد جميع الدرجات «إنتاج محلي» مسافة 1600 متر، حيث ينتظر أن يشهد صراعاً قوياً بين عدد من الجياد البارزة في أشواط الإنتاج المحلي والتي حققت انتصارات ومراكز متقدمة ويبرز منها الحصان «بلاك شادو» بقيادة لي نيومان والذي يسعى لتحقيق فوزه الثاني على التوالي هذا الموسم وتكرار تفوقه على منافسته الفرس «صفوه» ملك سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى آل خليفة وبقيادة إبراهيم نادر الذي قاد الفرس للمركزين الأول والثاني في مشاركاتها الأخيرة، بجانب الفرس «إيكو ثرو تايم» لإسطبل العاديات وبقيادة جيرالد مووس والتي تألقت بتحقيقها 3 انتصارات متتالية في نفس المسافة الموسم الماضي وسيعتمد ظهورها اليوم على مدى جاهزيتها ، وكذلك الحصان «إمورتال» ملك محمد خالد عبدالرحيم وبقيادة عبدالله فيصل الذي قاد الحصان للمركزين الأول والثاني في مشاركاتها الأخيرة.
ويقام الشوط التاسع والأخير على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 2200 متر، وبمشاركة 7 جياد حيث ينتظر أن يشهد منافسة تكتيكية في ظل المسافة الطويلة للشوط بين عدة جياد سبق لها تحقيق الفوز ونتائج متقدمة ويبرز منها الجياد «ميس إيفون – رولا جام – ويست سوفولك – بريف ذا ستورم».
MENAFN23112023000055011008ID1107479770
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.