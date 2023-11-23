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اليوم في السباق السادس للخيلكؤوس بنك البحرين الوطـني تشـعل صـراع الجـياد

11/23/2023 7:18:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ينظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬الواحدة‭ ‬و10‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬السباق‭ ‬السادس‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم،‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير‭.‬

‭ ‬وسيشهد‭ ‬السباق‭ ‬المشاركة‭ ‬الأعلى‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وبلغت‭ ‬101‭ ‬جواد‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الأشواط‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بمنافسات‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬أغلب‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬سواء‭ ‬المستوردة‭ ‬أو‭ ‬النتاج‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬الخيل‭ ‬العربية‭ ‬والتي‭ ‬ستخوض‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬للفوز‭ ‬بالكؤوس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأشواط،‭ ‬فيما‭ ‬يحيط‭ ‬الغموض‭ ‬ببعض‭ ‬الأشواط‭ ‬المخصصة‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬وبعضها‭ ‬تشارك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬يقام‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬11‭ ‬جواداً‭ ‬أبرزها‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬عبيان‭ ‬1867‭ ‬ ‭ ‬الصقلاوي‭ ‬1807‭ ‬ ‭ ‬الحمداني‭ ‬1810‭ ‬ ‭ ‬الكروش‭ ‬1786‭ ‬ ‭ ‬المعنقي‭ ‬1846‮»‬‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تقارب‭ ‬مستوياتها‭ ‬وانتصاراتها‭ ‬ومراكزها‭ ‬المتقدمة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬السابقة‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬نتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬10‭ ‬جياد‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬يقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬10‭ ‬جياد‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬جميع‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬الشوطين‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رصيدها‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬المنافسة‭ ‬مفتوحة‭ ‬وغامضة‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬للجواد‭ ‬‮«‬زعفراني‮»‬‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬نظراً‭ ‬لمستواه‭ ‬ونتائجه‭ ‬المتقدمة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاته‭ ‬السابقة،‭ ‬فيما‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬بين‭ ‬الحصانين‭ ‬‮«‬ذرب‮»‬‭ ‬و«شارد‮»‬‭ ‬اللذان‭ ‬ظهرا‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحققا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مشاركتهما‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬10‭ ‬جياد‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بمنافسة‭ ‬متكافئة‭ ‬لتقارب‭ ‬مستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬وأبرزها‭ ‬‮«‬ميوزيك‭ ‬دي‭ ‬لانوي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬خلال‭ ‬السباق‭ ‬الإفتتاحي،‭ ‬وكذلك‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬مغيره‮»‬‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬الفوز‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مشاركاتها‭ ‬الأخيرة‭ ‬وعامل‭ ‬الوزن‭ ‬لصالحها،‭ ‬والحصانين‭ ‬‮«‬هوراشيو‮»‬‭ ‬و‮«‬غولد‭ ‬كوست‮»‬‭ ‬اللذان‭ ‬ظهرا‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحققا‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭ ‬وسيشهد‭ ‬أكبر‭ ‬مشاركة‭ ‬بين‭ ‬الأشواط‭ ‬ب17‭ ‬جواداً‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رصيدها‭ ‬بعدما‭ ‬ظهرت‭ ‬بمستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬متفاوتة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬افضلية‭ ‬للجوادين‭ ‬‮«‬مبلش‮»‬‭ ‬و«بايسيس‮»‬‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مستواهما‭ ‬الجيد‭ ‬وتحقيقهما‭ ‬المراكز‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬والرابع‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهما‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

منافسات‭ ‬قوية

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬جميع‭ ‬الدرجات‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬11‭ ‬جواداً‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بمنافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬أبرزها‭ ‬‮«‬بريث‭ ‬أوف‭ ‬إير‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬والذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ديريرين‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬أونيكس‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مستوياته‭ ‬ونتائجه‭ ‬المتقدمة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬والفرس‭ ‬‮«‬عنان‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬التي‭ ‬تألقت‭ ‬بتحقيقها‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بجانب‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬غوميس‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬والذي‭ ‬يسعى‭ ‬لاستعادة‭ ‬مستواه‭ ‬وانتصاراته‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬مراكز‭ ‬متفاوتة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاته‭ ‬الثلاث‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬وسيشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬بـ17‭ ‬جواداً،‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بمنافسة‭ ‬ثنائية‭ ‬متجددة‭ ‬بين‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬باتيفورد‭ ‬بوي‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عبدالله‭ ‬القعود‭ ‬وبقيادة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جاسم،‭ ‬والحصان‭ ‬‮«‬المختار‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬وبقيادة‭ ‬ماركو‭ ‬كاسمنتو‭ ‬بعدما‭ ‬كسب‭ ‬‮«‬باتيفورد‭ ‬بوي‮»‬‭ ‬المنافسة‭ ‬الأولى‭ ‬بينهما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بفارق‭ ‬رأس‭ ‬قصير‭ ‬عن‭ ‬‮«‬المختار‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬بتحقيق‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬مشاركتيه،‭ ‬فيما‭ ‬ظهرت‭ ‬بقية‭ ‬جياد‭ ‬الشوط‭ ‬بمستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬متذبذبة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬السابقة‭. ‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬جميع‭ ‬الدرجات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬حيث‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬صراعاً‭ ‬قوياً‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬أشواط‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬انتصارات‭ ‬ومراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬ويبرز‭ ‬منها‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬بلاك‭ ‬شادو‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬لي‭ ‬نيومان‭ ‬والذي‭ ‬يسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وتكرار‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬منافسته‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬صفوه‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وبقيادة‭ ‬إبراهيم‭ ‬نادر‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الفرس‭ ‬للمركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬مشاركاتها‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بجانب‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬إيكو‭ ‬ثرو‭ ‬تايم‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬وبقيادة‭ ‬جيرالد‭ ‬مووس‭ ‬والتي‭ ‬تألقت‭ ‬بتحقيقها‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المسافة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وسيعتمد‭ ‬ظهورها‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬جاهزيتها‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬إمورتال‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬وبقيادة‭ ‬عبدالله‭ ‬فيصل‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الحصان‭ ‬للمركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬مشاركاتها‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬والأخير‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬7‭ ‬جياد‭ ‬حيث‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬منافسة‭ ‬تكتيكية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسافة‭ ‬الطويلة‭ ‬للشوط‭ ‬بين‭ ‬عدة‭ ‬جياد‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬ونتائج‭ ‬متقدمة‭ ‬ويبرز‭ ‬منها‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬ميس‭ ‬إيفون‭ ‬ ‭ ‬رولا‭ ‬جام‭ ‬ ‭ ‬ويست‭ ‬سوفولك‭ ‬ ‭ ‬بريف‭ ‬ذا‭ ‬ستورم‮»‬‭.‬

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