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منتخب السنوكر إلى رباعي بطولة العالم

11/23/2023 7:18:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تواصلت‭ ‬إنجازات‭ ‬بعثة‭ ‬منتخب‭ ‬السنوكر‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ (‬الماسترز‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بتأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬السوبر‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬وهشام‭ ‬الصقر‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وجاء‭ ‬تأهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرباعي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬ويلز‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬4/2‭ ‬الذي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬دارن‭ ‬مورغان‭ ‬وفيليب‭ ‬ويليامز،‭ ‬والذي‭ ‬تأهل‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬انجلترا‭.‬

وسيلتقي‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬والنصف‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬أفغانستان‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

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