منتخب السنوكر إلى رباعي بطولة العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تواصلت إنجازات بعثة منتخب السنوكر في بطولة العالم في العاصمة القطرية الدوحة ضمن بطولة العالم (الماسترز)، وذلك بتأهل المنتخب المكون من السوبر بطل العالم حبيب صباح وهشام الصقر إلى الدور نصف النهائي.
وجاء تأهل منتخبنا إلى الدور الرباعي بفوزه على منتخب ويلز حامل اللقب 4/2 الذي يتكون من دارن مورغان وفيليب ويليامز، والذي تأهل بعد الفوز على منتخب انجلترا.
وسيلتقي منتخبنا في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الجمعة مع منتخب أفغانستان في سباق التأهل إلى المباراة النهائية.
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