لجنة استئناف السلة ترفض استئناف نادي سماهيج‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان





رفضت‭ ‬لجنة‭ ‬الاستئناف‭ ‬باتحاد‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬استئناف‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬الاحتجاج‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬لاعبين‭ ‬اثنين‭ ‬أجانب‭ ‬في‭ ‬مباراتهم‭ ‬أمام‭ ‬النويدرات‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لكأس‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬دفع‭ ‬الرسوم‭ ‬المستحقة‭ ‬لتقديم‭ ‬طلب‭ ‬الاستئناف‭ ‬أو‭ ‬إرفاق‭ ‬المستندات‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬إيصالًا‭ ‬بسداد‭ ‬المستأنف‭ ‬للمبلغ‭ ‬المستحق‭.‬

وكانت‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬باتحاد‭ ‬السلة‭ ‬قد‭ ‬أثارت‭ ‬جدلًا‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬أهم‭ ‬بطولاتها‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬في‭ ‬أدوارها‭ ‬التمهيدية‭ ‬احتجاجا‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬النويدرات‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬الأخير‭ ‬بنتيجة‭ ‬92‭/‬72‭ ‬وأقيمت‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬حادثة‭ ‬الخلاف‭ ‬والتي‭ ‬على‭ ‬اثرها‭ ‬تقدم‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬الخاسر‭ ‬باحتجاج‭ ‬رسمي‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬النويدرات‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬بينما‭ ‬يسمح‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تعميمه‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬بمشاركة‭ ‬محترف‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعدّ‭ ‬مخالفا‭ ‬لنظام‭ ‬وطريقة‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2022‭-‬2023‭.‬

وما‭ ‬أوقع‭ ‬الناديين‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الضياع‭ ‬والاختلاف‭ ‬هو‭ ‬الجدول‭ ‬الصادر‭ ‬والخاص‭ ‬بالمسابقة‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تعميمه‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأندية‭ ‬بتاريخ‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬والذي‭ ‬ينص‭ ‬في‭ ‬أسفل‭ ‬الملاحظات‭ ‬على‭ ‬السماح‭ ‬بمشاركة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتمد‭ ‬عليه‭ ‬نادي‭ ‬النويدرات‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬السالفة‭ ‬الذكر‭.‬