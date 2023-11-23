لجنة استئناف السلة ترفض استئناف نادي سماهيج‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: جميل سرحان
رفضت لجنة الاستئناف باتحاد كرة السلة استئناف نادي سماهيج والمتمثل في الاحتجاج على مشاركة لاعبين اثنين أجانب في مباراتهم أمام النويدرات في الدور التمهيدي لكأس خليفة بن سلمان، وذلك بسبب عدم دفع الرسوم المستحقة لتقديم طلب الاستئناف أو إرفاق المستندات التي تتضمن إيصالًا بسداد المستأنف للمبلغ المستحق.
وكانت لجنة المسابقات باتحاد السلة قد أثارت جدلًا في افتتاح أهم بطولاتها مسابقة «كأس خليفة بن سلمان» والتي شهدت في أدوارها التمهيدية احتجاجا من نادي سماهيج على مشاركة محترفين اثنين من نادي النويدرات في المواجهة التي فاز فيها الأخير بنتيجة 92/72 وأقيمت على صالة الاتحاد بأم الحصم.
وشهدت المباراة حادثة الخلاف والتي على اثرها تقدم نادي سماهيج الخاسر باحتجاج رسمي على مشاركة محترفين اثنين من نادي النويدرات في المسابقة، بينما يسمح النظام الذي تم تعميمه على الأندية بمشاركة محترف واحد في الدور التمهيدي، وهو ما يعدّ مخالفا لنظام وطريقة المسابقة في الموسم الحالي 2022-2023.
وما أوقع الناديين في دائرة الضياع والاختلاف هو الجدول الصادر والخاص بالمسابقة والذي تم تعميمه على جميع الأندية بتاريخ 28 أكتوبر 2023 والذي ينص في أسفل الملاحظات على السماح بمشاركة اللاعبين المحترفين في هذه المسابقة، وهو ما اعتمد عليه نادي النويدرات في مباراته السالفة الذكر.
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