بطولة عبدالله بن أحمد ناس الثالثة للبولينجيوسف يتصدر مسابقة الرجال والشطي يصعد إلى قمة الكبار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مع تبقي يومين على ختام منافسات بطولة المرحوم عبدالله بن أحمد ناس الثالثة للبولينج والتي ينظمها الاتحاد البحريني للبولينج حتى 25 نوفمبر الجاري تصدر اللاعب يوسف فلاح قمة الترتيب بمسابقة الرجال بـعدما حصد 2184 نقطة فيما جاء علي الماص في المركز الثاني 2175 نقطة والكويتي خالد الضبياني ثالثا 2157 نقطة ومواطنه محمد عبدالله رابعا 2149 نقطة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود خامسا 2144 نقطة.
وضمن مسابقة الشباب ارتقى اللاعب السعودي نواف التميمي إلى مركز الصدارة 2142 نقطة وجاء الكويتي عبدالرزاق عبدالله ثانيا 2125 نقطة والسعودي عبدالعزيز التميمي ثالثا 2117 نقطة ومواطنه زياد الطويريب رابعا 2105 نقطة ومواطنهما بندر اليابه خامسا 2095 نقطة.
وحافظت الكويتية وسمية العبدالله على موقعها في صدارة مسابقة السيدات 1763 نقطة وجاءت نورة سلطان ثانية 1703 نقاط وليلى الجناحي ثالثة 1679 نقطة والإماراتية العنود عبدالله رابعة 1675 نقطة والسعودية أميرة الدوسري خامسة 1646 نقطة.
وفي إطار منافسات مسابقة الكبار صعد اللاعب الكويتي يعقوب الشطي لمركز الصدارة 2016 نقطة ويليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود ثانيا 1998 نقطة والسعودي ياسر أبوالريش ثالثا 1978 نقطة ومهدي أسد رابعا 1922 نقطة وحميد تقي خامسا 1916 نقطة.
وأسفرت نتائج الجوائز اليومية لأعلى ثلاثة أشواط كالتالي حيث فاز السعودي عادل البارقي بمسابقة الرجال 763 نقطة وفاز الكويتي يعقوب الشطي بمسابقة الكبار 694 نقطة وفازت السعودية أميرة الدوسري بمسابقة السيدات 608 نقاط وفاز السعودي نواف التميمي بمسابقة الشباب 734 نقطة.
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