بطولة عبدالله بن أحمد ناس الثالثة للبولينجيوسف يتصدر مسابقة الرجال والشطي يصعد إلى قمة الكبار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مع‭ ‬تبقي‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬الثالثة‭ ‬للبولينج‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬حتى‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬تصدر‭ ‬اللاعب‭ ‬يوسف‭ ‬فلاح‭ ‬قمة‭ ‬الترتيب‭ ‬بمسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬بـعدما‭ ‬حصد‭ ‬2184‭ ‬نقطة‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬علي‭ ‬الماص‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬2175‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬خالد‭ ‬الضبياني‭ ‬ثالثا‭ ‬2157‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬رابعا‭ ‬2149‭ ‬نقطة‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬خامسا‭ ‬2144‭ ‬نقطة‭.‬

وضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬الشباب‭ ‬ارتقى‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬نواف‭ ‬التميمي‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الصدارة‭ ‬2142‭ ‬نقطة‭ ‬وجاء‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬عبدالله‭ ‬ثانيا‭ ‬2125‭ ‬نقطة‭ ‬والسعودي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬التميمي‭ ‬ثالثا‭ ‬2117‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬زياد‭ ‬الطويريب‭ ‬رابعا‭ ‬2105‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنهما‭ ‬بندر‭ ‬اليابه‭ ‬خامسا‭ ‬2095‭ ‬نقطة‭.‬

وحافظت‭ ‬الكويتية‭ ‬وسمية‭ ‬العبدالله‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬مسابقة‭ ‬السيدات‭ ‬1763‭ ‬نقطة‭ ‬وجاءت‭ ‬نورة‭ ‬سلطان‭ ‬ثانية‭ ‬1703‭ ‬نقاط‭ ‬وليلى‭ ‬الجناحي‭ ‬ثالثة‭ ‬1679‭ ‬نقطة‭ ‬والإماراتية‭ ‬العنود‭ ‬عبدالله‭ ‬رابعة‭ ‬1675‭ ‬نقطة‭ ‬والسعودية‭ ‬أميرة‭ ‬الدوسري‭ ‬خامسة‭ ‬1646‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬منافسات‭ ‬مسابقة‭ ‬الكبار‭ ‬صعد‭ ‬اللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬يعقوب‭ ‬الشطي‭ ‬لمركز‭ ‬الصدارة‭ ‬2016‭ ‬نقطة‭ ‬ويليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ثانيا‭ ‬1998‭ ‬نقطة‭ ‬والسعودي‭ ‬ياسر‭ ‬أبوالريش‭ ‬ثالثا‭ ‬1978‭ ‬نقطة‭ ‬ومهدي‭ ‬أسد‭ ‬رابعا‭ ‬1922‭ ‬نقطة‭ ‬وحميد‭ ‬تقي‭ ‬خامسا‭ ‬1916‭ ‬نقطة‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬الجوائز‭ ‬اليومية‭ ‬لأعلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬كالتالي‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬السعودي‭ ‬عادل‭ ‬البارقي‭ ‬بمسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬763‭ ‬نقطة‭ ‬وفاز‭ ‬الكويتي‭ ‬يعقوب‭ ‬الشطي‭ ‬بمسابقة‭ ‬الكبار‭ ‬694‭ ‬نقطة‭ ‬وفازت‭ ‬السعودية‭ ‬أميرة‭ ‬الدوسري‭ ‬بمسابقة‭ ‬السيدات‭ ‬608‭ ‬نقاط‭ ‬وفاز‭ ‬السعودي‭ ‬نواف‭ ‬التميمي‭ ‬بمسابقة‭ ‬الشباب‭ ‬734‭ ‬نقطة‭.‬