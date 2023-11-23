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الحالة يتنفس الصعداء بثلاثية ((أليكس))الأهـلـي يكــبد المحــرق الخســـارة الأولــى

11/23/2023 7:18:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00


تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


استعاد‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬بريقه‭ ‬وحقق‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ ‬93‭/‬79‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الجماهيري‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬24/20‭)‬،‭ (‬16/16‭)‬،‭ (‬27/21‭)‬،‭ (‬26/22‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬الدرازي‭ ‬بتسجيله‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬والامريكيان‭ ‬ادريان‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وماكلين‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وهشام‭ ‬سرحان‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وميثم‭ ‬جميل‭ ‬9‭ ‬نقط،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬وباقر‭ ‬العرادي‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬سلمان‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬ومحمد‭ ‬حسين‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬‮

وقدم‭ ‬الأهلي‭ ‬أفضل‭ ‬عروضه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬الأداء‭ ‬الجماعي‭ ‬والتركيز‭ ‬الدفاعي‭ ‬والهجومي،‭ ‬واستحق‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬بسط‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬المحرق‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتوقع‭ ‬وتأثر‭ ‬بغياب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬الأساسيين‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭ ‬مثل‭ ‬علي‭ ‬شكرالله‭ ‬وعلي‭ ‬جعفر‭ ‬ونادر‭ ‬علي‭.‬

ورفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬ليعزز‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬بينما‭ ‬تلقى‭ ‬المحرق‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬ورفع‭ ‬المحرق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

الحالة‭ ‬يهزم‭ ‬النويدرات

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬المثير‭ ‬والرائع‭ ‬تنفس‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬الصعداء‭ ‬بفوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬النويدرات‭ ‬بنتيجة‭ ‬98‭/‬94‭.‬

ورفع‭ ‬الحالة‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة‭ ‬معززا‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬فيما‭ ‬تلقى‭ ‬النويدرات‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬مقابل‭ ‬انتصارين‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

وقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬المباريات‭ ‬وأكثرها‭ ‬تكافؤا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وقد‭ ‬حبست‭ ‬الأنفاس‭ ‬طوال‭ ‬الـ40‭ ‬دقيقة‭ ‬الى‭ ‬ثوانيها‭ ‬الحاسمة‭.‬

ونجح‭ ‬عقيل‭ ‬ميلاد‭ ‬بخبرته‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬فريقه‭ ‬الى‭ ‬خطف‭ ‬الفوز،‭ ‬وساعده‭ ‬المحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬أليكس‭ ‬يونغ‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬قاتلة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يحافظ‭ ‬النويدرات‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬ووقع‭ ‬في‭ ‬أخطاء‭ ‬كلفته‭ ‬الخسارة‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭: (‬26/28‭) (‬26/23‭) (‬25/25‭)‬،‭ (‬21/18‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬الحالة‭ ‬الأمريكي‭ ‬أليكس‭ ‬يونغ‭ ‬43‭ ‬نقطة‭ ‬وحسن‭ ‬عباس‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬تيرون‭ ‬ناش‭ ‬17‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬برز‭ ‬من‭ ‬النويدرات‭ ‬الأمريكيان‭ ‬سامين‭ ‬سونت‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬ولامار‭ ‬مالوري‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬وعمران‭ ‬يوسف‭ ‬20‭ ‬نقطة‭.‬


مباريات‭ ‬اليوم

وتقام‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مباراتان‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬النجمة‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية‭ ‬تجمع‭ ‬المنامة‭ ‬والمنتخب‭ ‬الرديف‭.‬

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