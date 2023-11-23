الحالة يتنفس الصعداء بثلاثية ((أليكس))الأهـلـي يكــبد المحــرق الخســـارة الأولــى

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
استعاد فريق الأهلي بريقه وحقق فوزا مستحقا على المحرق بنتيجة 93/79 في اللقاء الجماهيري الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ضمن الجولة الرابعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
وجاءت نتائج الفترات: (24/20)، (16/16)، (27/21)، (26/22)، وتألق من الأهلي أحمد حسن الدرازي بتسجيله 21 نقطة والامريكيان ادريان 18 نقطة وماكلين 15 نقطة وهشام سرحان 11 نقطة وميثم جميل 9 نقط، بينما كان أفضل المسجلين من المحرق الأمريكي تايلور ويلكرسون 35 نقطة وباقر العرادي 12 نقطة وحسين سلمان 10 نقاط ومحمد ناصر 8 نقاط ومحمد حسين 8 نقاط.
وقدم الأهلي أفضل عروضه في الموسم بعد الأداء الجماعي والتركيز الدفاعي والهجومي، واستحق الفوز بعد ان بسط سيطرته على مجريات اللقاء وخصوصا في الشوط الثاني، بينما لم يظهر المحرق بالمستوى المتوقع وتأثر بغياب عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب الاصابة مثل علي شكرالله وعلي جعفر ونادر علي.
ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط ليعزز حظوظه في التأهل إلى الدورة السداسية، بينما تلقى المحرق الخسارة الأولى ورفع المحرق رصيده إلى 6 نقاط.
الحالة يهزم النويدرات
وفي اللقاء الأول المثير والرائع تنفس فريق الحالة الصعداء بفوز صعب على منافسه النويدرات بنتيجة 98/94.
ورفع الحالة رصيده الى 7 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة معززا حظوظه في المنافسة بقوة على التأهل الى الدورة السداسية، فيما تلقى النويدرات خسارته الثانية مقابل انتصارين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.
وقدم الفريقان واحدة من أجمل المباريات وأكثرها تكافؤا حتى الآن في الدوري، وقد حبست الأنفاس طوال الـ40 دقيقة الى ثوانيها الحاسمة.
ونجح عقيل ميلاد بخبرته في قيادة فريقه الى خطف الفوز، وساعده المحترف الأمريكي أليكس يونغ بتسجيله ثلاثية قاتلة، في حين لم يحافظ النويدرات على التقدم ووقع في أخطاء كلفته الخسارة.
وجاءت نتائج: (26/28) (26/23) (25/25)، (21/18)، وكان أفضل المسجلين من الحالة الأمريكي أليكس يونغ 43 نقطة وحسن عباس 19 نقطة والأمريكي تيرون ناش 17 نقطة، بينما برز من النويدرات الأمريكيان سامين سونت 35 نقطة ولامار مالوري 26 نقطة وعمران يوسف 20 نقطة.
مباريات اليوم
وتقام اليوم الجمعة مباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في ختام الجولة الرابعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، يلعب في الأولى النجمة ومدينة عيسى في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتليها عند السابعة والنصف مساءً مواجهة ثانية تجمع المنامة والمنتخب الرديف.
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