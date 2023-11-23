الإصابة تبعد أونيي عدة أشهر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬نوتينجهام‭ ‬فورست‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬مهاجمه‭ ‬النيجيري‭ ‬تايوو‭ ‬اونيي‭ ‬سيغيب‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬التي‭ ‬اجبرته‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬نيجيريا‭.‬

وسجل‭ ‬اونيي‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬خلال‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ويعتبر‭ ‬المهاجم‭ ‬الأول‭ ‬لنوتينجهام،‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬ستيف‭ ‬كوبر‭.‬

وشارك‭ ‬اونيي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تعادلت‭ ‬فيها‭ ‬نيجيريا‭ ‬مع‭ ‬ليسوتو‭ ‬بهدف‭ ‬لمثله‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬لكنه‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬معسكر‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬وخضع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭.‬

وقال‭ ‬كوبر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬سيغيب‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭... ‬سنسانده‭ ‬وسنحاول‭ ‬إعادته‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬وفي‭ ‬أفضل‭ ‬حالة،‭ ‬لكنه‭ ‬وضع‭ ‬مؤسف‭ ‬حقا‭ ‬وصدمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه،‭ ‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬لاعبا‭ ‬مهما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬يحرزها‭ ‬والأهداف‭ ‬التي‭ ‬سيحرزها‭ ‬لنا‮»‬‭.‬