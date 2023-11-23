الإصابة تبعد أونيي عدة أشهر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): أعلن نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي أمس الخميس أن مهاجمه النيجيري تايوو اونيي سيغيب عدة أشهر بسبب الإصابة في الفخذ التي اجبرته على الانسحاب من صفوف منتخب نيجيريا.
وسجل اونيي أربعة أهداف خلال 11 مباراة هذا الموسم ويعتبر المهاجم الأول لنوتينجهام، تحت قيادة المدرب ستيف كوبر.
وشارك اونيي في المباراة التي تعادلت فيها نيجيريا مع ليسوتو بهدف لمثله الأسبوع الماضي في تصفيات مونديال 2026 لكنه اضطر إلى الانسحاب من معسكر منتخب بلاده وخضع لعملية جراحية.
وقال كوبر أمس الخميس: «سيغيب عدة أشهر... سنسانده وسنحاول إعادته في أسرع وقت وفي أفضل حالة، لكنه وضع مؤسف حقا وصدمة بالنسبة إليه، لقد أصبح لاعبا مهما بالنسبة إلينا من خلال الأهداف التي يحرزها والأهداف التي سيحرزها لنا».
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