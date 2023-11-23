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سينر يقود إيطاليا إلى نصف النهائي

11/23/2023 7:18:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ملقة‭ (‬إسبانيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المنتخب‭ ‬الايطالي‭ ‬الى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬ديفيس‭ ‬للمنتخبات‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬هولندا‭ ‬بنتيجة‭ ‬2-1‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬ملقة،‭ ‬بعدما‭ ‬فاز‭ ‬المصنّف‭ ‬الرابع‭ ‬عالميًا‭ ‬بمباراتيه‭ ‬في‭ ‬الفردي‭ ‬والزوجي‭. ‬وتفوّق‭ ‬سينر،‭ ‬وصيف‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية،‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬تالون‭ ‬غريكسبور‭ ‬7‭-‬6‭ (‬3/7‭) ‬و6‭-‬1‭ ‬ليعادل‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبَين‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬الهولندي‭ ‬بوتيك‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬زاندشولب‭ ‬قد‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ماتيو‭ ‬أرنالدي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفردي‭ ‬الأولى‭.‬

لكنّ‭ ‬سينر‭ ‬ومواطنه‭ ‬لورنتسو‭ ‬سونيغو‭ ‬تغلبا‭ ‬على‭ ‬غريسكبور‭ ‬وويلسي‭ ‬كولهوف‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬ليقودا‭ ‬إيطاليا‭ ‬الى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬تواليًا‭.‬

وقال‭ ‬سينر‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬كبير‭ ‬وبدأنا‭ ‬كالطرف‭ ‬الاقل‭ ‬ترشيحًا‭
‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬الحاسمة،‭ ‬لكن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬دواعي‭ ‬سروري‭ ‬أن‭ ‬ألعب‭ ‬مع‭ (‬سونيغو‭)‬،‭ ‬لدينا‭ ‬فريق‭ ‬رائع‮»‬‭.‬

هولندا،‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬دور‭ ‬الاربعة‭ ‬للمرة‭ ‬الاخيرة‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬لم‭ ‬تهزم‭ ‬إيطاليا‭ ‬منذ‭ ‬مئة‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬المواجهات‭ ‬السبع‭ ‬السابقة‭ ‬امام‭ ‬إيطاليا‭. ‬وتواجه‭ ‬صربيا‭ ‬بقيادة‭ ‬النجم‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬نظيرتها‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬حيث‭ ‬سيلعب‭ ‬الفائز‭ ‬بينهما‭ ‬بمواجهة‭ ‬إيطاليا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الثاني‭.‬

وتجمع‭ ‬المواجهة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الاربعة‭ ‬أستراليا‭ ‬مع‭ ‬فنلندا‭ ‬مفاجأة‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬الجمعة‭.‬

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