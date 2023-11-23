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النيابة تطالب بسجن ألفيش 9 سنوات بتهمة الاغتصاب

11/23/2023 7:18:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تسعى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الإسبانية‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬بالسجن‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬المدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬داني‭ ‬ألفيش‭ ‬المتهم‭ ‬باغتصاب‭ ‬شابة‭ ‬في‭ ‬ملهى‭ ‬ليلي‭ ‬ببرشلونة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

كما‭ ‬طالب‭ ‬ممثلو‭ ‬الادعاء‭ ‬ألفيش،‭ ‬المسجون‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬منذ‭ ‬اعتقاله‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬بدفع‭ ‬تعويض‭ ‬قدره‭ ‬163‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لضحيته‭ ‬المزعومة‭ ‬و«منع‭ ‬ألفيش‭ ‬من‭ ‬الاقتراب‭ ‬منها‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬لائحة‭ ‬الاتهام‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وأوقف‭ ‬النجم‭ ‬السابق‭ ‬لبرشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬بعد‭ ‬اتهامه‭ ‬باغتصاب‭ ‬شابة‭ ‬في‭ ‬حمام‭ ‬ملهى‭ ‬ليلي‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬ديسمبر‭.‬

ولم‭ ‬يحدد‭ ‬موعد‭ ‬محاكمة‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬40‭ ‬عاماً‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نادٍ‭ ‬بعدما‭ ‬قرر‭ ‬أونام‭ ‬المكسيكي‭ ‬فسخ‭ ‬عقده‭ ‬نتيجة‭ ‬التهمة‭ ‬الموجهة‭ ‬اليه‭.‬

وتم‭ ‬إيقاف‭ ‬البرازيلي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬كفالة‭ ‬لأن‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬معه‭ ‬شعرت‭ ‬أنها‭ ‬تخاطر‭ ‬بإمكانية‭ ‬فراره‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬السجن‭.‬

وعندما‭ ‬ظهرت‭ ‬القصة‭ ‬الى‭ ‬العلن‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إيقافه‭ ‬دافع‭ ‬ألفيش‭ ‬عن‭ ‬براءته‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬ونفى‭ ‬معرفته‭ ‬بالمرأة‭.‬

لكن‭ ‬عندما‭ ‬استجوبه‭ ‬المحققون‭ ‬بعد‭ ‬اعتقاله‭ ‬غيّر‭ ‬قصته‭ ‬وأصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬كان‭ ‬بالتراضي‭.‬

وقال‭ ‬ألفيش‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬لافنغارديا‮»‬‭ ‬الإسبانية‭ ‬كانت‭ ‬الاولى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬اعتقاله‭ ‬وسجنه‭: ‬‮«‬ضميري‭ ‬مرتاح‭ ‬تماماً‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الليلة‭ ‬في‭ ‬ملهى‭ ‬ساتون‭ ‬الليلي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ما‭ ‬حدث‭ ‬وما‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭. ‬وما‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬هو‭ ‬القول‭ ‬إني‭ ‬أجبرت‭ ‬هذه‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬فعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬فعلناه‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬للصحيفة‭ ‬أنه‭ ‬كذب‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬يخشى‭ ‬أن‭ ‬تتركه‭ ‬زوجته‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬اعترف‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬مع‭ ‬امرأة‭ ‬أخرى،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كافحت‭ ‬بيأس‭ ‬لإنقاذ‭ ‬زواجي‭ ‬من‭ ‬الخيانة‭ ‬الزوجية،‭ ‬بدون‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬العواقب‭ ‬التي‭ ‬أدفعها‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬الاغتصاب‭ ‬المزعوم‭ ‬كان‭ ‬ألفيش‭ ‬يقضي‭ ‬عطلة‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭.‬

وعاش‭ ‬ألفيش،‭ ‬أنجح‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬برصيد‭ ‬43‭ ‬لقباً،‭ ‬أفضل‭ ‬فترات‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2008‭ ‬و2016‭. ‬فاز‭ ‬بـ23‭ ‬لقباً‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني،‭ ‬بينها‭ ‬3‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬و6‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬و4‭ ‬كؤوس‭ ‬محلية‭.‬

وفي‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ39‭ ‬عاماً‭ ‬و210‭ ‬أيام‭ ‬أكبر‭ ‬لاعب‭ ‬برازيلي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

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