دي ماريا.. الاعتزال بعد كوبا أميركا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بوينوس‭ ‬ايرس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الارجنتيني‭ ‬أنخل‭ ‬دي‭ ‬ماريا،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬أنه‭ ‬سيعتزل‭ ‬دوليًا‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬كوبا‭ ‬أميركا‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المقررة‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وكتب‭ ‬دي‭ ‬ماريا‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ ‬‮«‬مع‭ ‬كل‭ ‬الألم‭ ‬الذي‭ ‬في‭ ‬روحي‭ ‬والغصة‭ ‬في‭ ‬حلقي‭ ‬أقول‭ ‬وداعا‭ ‬لأجمل‭ ‬شيء‭ ‬حدث‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‮»‬‭.‬

وستقام‭ ‬مسابقة‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬والتي‭ ‬يحمل‭ ‬المنتخب‭ ‬الارجنتيني‭ ‬لقبها،‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬يونيو‭ ‬و14‭ ‬يوليو‭ ‬المقبلين‭ ‬بمشاركة‭ ‬10‭ ‬منتخبات‭ ‬من‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وستة‭ ‬من‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭.‬

وتابع‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬35‭ ‬عامًا‭ ‬والذي‭ ‬يلعب‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬وسبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬لعب‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭: ‬‮«‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أرتدي‭ ‬فيها‭ ‬قميص‭ ‬الأرجنتين‮»‬‭. ‬وخاض‭ ‬دي‭ ‬ماريا‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بالفوز‭ ‬1‭-‬0‭ ‬على‭ ‬البرازيل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭.‬