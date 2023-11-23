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صراع وصافة الصانعين في الفورمولا ١

11/23/2023 7:18:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ابوظبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتنافس‭ ‬فريقا‭ ‬فيراري‭ ‬ومرسيدس‭ ‬على‭ ‬وصافة‭ ‬الصانعين‭ ‬في‭ ‬التحدي‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬عندما‭ ‬يخوضان‭ ‬غمار‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬أبوظبي‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬حسم‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬وفريقه‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬اللقبين‭ ‬العالميين‭ ‬لفئتي‭ ‬السائقين‭ ‬والصانعين‭.‬


فيراري‭ ‬أم‭ ‬مرسيدس‭ ‬خلف‭ ‬ريد‭ ‬بول؟‭ ‬

بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الذي‭ ‬يواصل‭ ‬رحلته‭ ‬المنفردة‭ ‬بفضل‭ ‬سائقه‭ ‬‮«‬القياسي‮»‬‭ ‬فيرستابن،‭ ‬ستدور‭ ‬المعركة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بين‭ ‬مرسيدس‭ ‬وفيراري‭.‬

ويتقدم‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السهام‭ ‬الفضية‮»‬‭ (‬392‭ ‬نقطة‭) ‬بأربع‭ ‬نقاط‭ ‬على‭ ‬سكوديريا‭ (‬388‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬فارق‭ ‬ضئيل‭ ‬جدا‭ ‬بالنظر‭ ‬الى‭ ‬النقاط‭ ‬المتنافس‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الاخيرة‭ ‬والبالغة‭ ‬44‭ ‬نقطة‭.‬

وتبدو‭ ‬الأفضلية‭ ‬لفيراري‭ ‬لأنه‭ ‬منذ‭ ‬التحسينات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إجراؤها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬سيارتيه،‭ ‬حلّ‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬الحصان‭ ‬الجامح‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬مرسيدس‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم،‭ ‬حيث‭ ‬حصد‭ ‬معدل‭ ‬24‭.‬4‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كل‭ ‬مرحلة‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ17‭.‬1‭ ‬نقطة‭ ‬لمنافسه‭ ‬الألماني‭.‬

وأقرّ‭ ‬النمسوي‭ ‬توتو‭ ‬وولف‭ ‬مدير‭ ‬الحظيرة‭ ‬الالمانية‭ ‬بذلك‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أظهروا‭ ‬مستوىً‭ ‬جيدًا‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬لكننا‭ ‬نعلم‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬من‭ ‬أدائنا‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬أشاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬فريديريك‭ ‬فاسور‭ ‬مدير‭ ‬فيراري‭ ‬بالأداء‭ ‬الرائع‭ ‬لسائقيه‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬موناكو‭ ‬والإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ ‬جونيور‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬الكبرى‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬أنهيا‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والسادس‭ ‬تواليا،‭ ‬لكنه‭ ‬بدا‭ ‬حذرا‭ ‬خلال‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬جائزة‭ ‬أبوظبي‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نعرف‭ ‬سيارتنا‭ ‬جيدًا‭ ‬ونعلم‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬تنافسية‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭. ‬أصغر‭ ‬التفاصيل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصنع‭ ‬الفارق‭ ‬وكل‭ ‬نقطة‭ ‬لها‭ ‬أهميتها‮»‬‭.‬

ويشهد‭ ‬السباق‭ ‬الليلي‭ ‬المقرر‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬مرسى‭ ‬ياس‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬معركة‭ ‬أخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭ ‬بين‭ ‬ماكلارين‭ ‬وأستون‭ ‬مارتن‭.‬

وسيحاول‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬صاحب‭ ‬284‭ ‬نقطة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مركزه‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬مارتن‭ (‬273‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬انتزعه‭ ‬بفضل‭ ‬عودته‭ ‬المذهلة‭ ‬منذ‭ ‬جائزة‭ ‬بريطانيا‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬التراجع‭ ‬الواضح‭ ‬لفريق‭ ‬أستون‭ ‬مارتن‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬بفضل‭ ‬سائقه‭ ‬الاسباني‭ ‬المخضرم‭ ‬فرناندو‭ ‬ألونسو‭ (‬42‭ ‬عاما‭).‬

ونجح‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بفضل‭ ‬التحسينات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إدخالها‭ ‬على‭ ‬سيارته‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬صعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭.‬

وسيكون‭ ‬الرهان‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬انهاء‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬لأن‭ ‬الترتيب‭ ‬النهائي‭ ‬يحدد‭ ‬حصة‭ ‬الإيرادات‭ ‬التي‭ ‬تدفعها‭ ‬إدارة‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬الى‭ ‬الفرق‭ ‬حيث‭ ‬تزيد‭ ‬مكافآتها‭ ‬كلما‭ ‬تم‭ ‬تصنيفها‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭.‬


فيرستابن‭ ‬لتعزيز‭ ‬أرقامه‭ ‬القياسية‭ ‬

بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس،‭ ‬سيجلس‭ ‬فيرستابن‭ ‬خلف‭ ‬مقود‭ ‬سيارته‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬آخر‭ ‬لتعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الانتصارات‭.‬

وسيكون‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الاعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاخيرة‭ ‬مرهقا‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬بقية‭ ‬السائقين‭ ‬بسبب‭ ‬فارق‭ ‬التوقيت‭ ‬والرحلة‭ ‬الطويلة‭ ‬من‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬الاماراتية‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬سباقات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬الأميركيتين‭ ‬الشمالية‭ ‬والجنوبية‭.‬

كان‭ ‬فوز‭ ‬فيرستابن‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬هو‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬سباقًا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والثالث‭ ‬والخمسين‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬فعادل‭ ‬رقم‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بل‭ ‬السابق‭ ‬الالماني‭ ‬سيباستيان‭ ‬فيتل،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬عزز‭ ‬فيرستابن‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬بالصعود‭ ‬الى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬للمرة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد،‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬الى‭ ‬549‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬شاسع‭ ‬عن‭ ‬زميله‭ ‬بيريس‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثالثا‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬وضمن‭ ‬وصافة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ (‬273‭) ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭.‬

وأسهم‭ ‬فيرستابن‭ ‬وبيريس‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬الصانعين،‭ ‬لصدارته‭ ‬بفارق‭ ‬قياسي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لاي‭ ‬فريق‭ ‬تحقيق‭ ‬وذلك‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬مطارديه‭ ‬مرسيدس‭ (‬822‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬392‭).‬

وسيسعى‭ ‬فيرستابن‭ ‬الى‭ ‬فض‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬فيتل‭ ‬والانفراد‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬خلف‭ ‬الألماني‭ ‬مايكل‭ ‬شوماخر‭ (‬91‭ ‬انتصارًا‭) ‬وهاميلتون‭ ‬الذي‭ ‬ضمن‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ . (‬103‭)‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬حسم‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬لقب‭ ‬السائقين‭ ‬قبل‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬للموسم‭.‬

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