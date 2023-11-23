نزلة برد تهدد مدرب بريمن بالغياب

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هامبورج (ألمانيا) - (د ب أ): يعاني أولي فيرنر، مدرب فريق فيردر بريمن، من نزلة برد شديدة تهدد قيادته للفريق أمام ضيفه بايرليفركوزن، في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، غدا السبت.
وقال كليمنس فريتز، مدير كرة القدم الاحترافية في بريمن، للصحفيين، إن المدرب المساعد باتريك كولمان، قاد تدريبات الفريق، أمس الخميس، «ليمنح أولي الوقت للراحة والتعافي».
وأضاف فريتز «نأمل أن يكون أولي جاهزا لمباراة السبت. هناك تنسيق جيد بين أولي وباتريك».
ويلتقي بريمن، صاحب المركز الثاني عشر بترتيب الدوري الألماني، مع ليفركوزن (المتصدر)، الذي حقق 10 انتصارات وتعادل وحيد، خلال المراحل الـ11 الأولى في المسابقة، دون أن يتلقى أي خسارة.
وشدد فريتز «سيكون الأمر بالتأكيد تحديا كبيرا أمام ليفركوزن، وهو فريق يعطيك بالكاد فرصة لالتقاط الأنفاس، وإنه فريق سريع الحركة للغاية».
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