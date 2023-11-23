نزلة برد تهدد مدرب بريمن بالغياب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هامبورج‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يعاني‭ ‬أولي‭ ‬فيرنر،‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن،‭ ‬من‭ ‬نزلة‭ ‬برد‭ ‬شديدة‭ ‬تهدد‭ ‬قيادته‭ ‬للفريق‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بايرليفركوزن،‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليجا‭)‬،‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭.‬

وقال‭ ‬كليمنس‭ ‬فريتز،‭ ‬مدير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬بريمن،‭ ‬للصحفيين،‭ ‬إن‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬باتريك‭ ‬كولمان،‭ ‬قاد‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬‮«‬ليمنح‭ ‬أولي‭ ‬الوقت‭ ‬للراحة‭ ‬والتعافي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬فريتز‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أولي‭ ‬جاهزا‭ ‬لمباراة‭ ‬السبت‭. ‬هناك‭ ‬تنسيق‭ ‬جيد‭ ‬بين‭ ‬أولي‭ ‬وباتريك‮»‬‭.‬

ويلتقي‭ ‬بريمن،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬بترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬مع‭ ‬ليفركوزن‭ (‬المتصدر‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬10‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل‭ ‬وحيد،‭ ‬خلال‭ ‬المراحل‭ ‬الـ11‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬أي‭ ‬خسارة‭.‬

وشدد‭ ‬فريتز‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬بالتأكيد‭ ‬تحديا‭ ‬كبيرا‭ ‬أمام‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬وهو‭ ‬فريق‭ ‬يعطيك‭ ‬بالكاد‭ ‬فرصة‭ ‬لالتقاط‭ ‬الأنفاس،‭ ‬وإنه‭ ‬فريق‭ ‬سريع‭ ‬الحركة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬