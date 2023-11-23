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ترزيتش: نسعى للعودة إلى طريق الانتصارات أمام مونشنجلادباخ

11/23/2023 7:18:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دوسلدورف‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬إدين‭ ‬ترزيتش،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬يهدف‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭)‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬سيفتقد‭ ‬جهود‭ ‬فيليكس‭ ‬نيميتشا‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭. ‬واستبعد‭ ‬نيميتشا‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين،‭ ‬وقال‭ ‬ترزيتش‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬اللاعب‭ ‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬وقال‭ ‬ترزيتش‭: ‬‮«‬لسوء‭ ‬الحظ‭ ‬لم‭ ‬تتحسن‭ ‬الإصابة‭. ‬إنها‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬معقد،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نمنحه‭ ‬بعض‭ ‬الراحة‭. ‬نتوقع‭ ‬دمجه‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

ويستضيف‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬فريق‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنجلادباخ‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬ويريد‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬والخسارة‭ ‬1‭/‬2‭ ‬أمام‭ ‬شتوتجارت‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬حيث‭ ‬تسببت‭ ‬الخسارتان‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بفارق‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭.‬

وقال‭ ‬ترزيتش‭: ‬‮«‬نتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا،‭ ‬ونريد‭ ‬أن‭ ‬نظهر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬مونشنجلادباخ‭ ‬أن‭ ‬بإمكاننا‭ ‬الظهور‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬المباراة‭ ‬السبت‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬حاضرين‭ ‬من‭ ‬البداية‭. ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬نلعب‭ ‬بطريقتنا‭ ‬في‭ ‬الملعب‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬بداية‭ ‬مونشنجلادباخ‭ ‬للموسم‭ ‬صعبة،‭ ‬ولكنه‭ ‬ارتقى‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬ولم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭.‬

وحذر‭ ‬ترزيتش‭: ‬‮«‬يدمجون‭ ‬صفقاتهم‭ ‬الجديدة‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت‭. ‬نتائجهم‭ ‬وأدائهم‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬مستقر‮»‬‭. ‬وستكون‭ ‬مباراة‭ ‬مونشنجلادباخ‭ ‬بداية‭ ‬لأسبوع‭ ‬مهم‭ ‬لدورتموند،‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬حاسمة‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ثم‭ ‬يلتقي‭ ‬دورتموند‭ ‬مع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬متصدر‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب،‭ ‬يوم‭ ‬3‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

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