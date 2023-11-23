ترزيتش: نسعى للعودة إلى طريق الانتصارات أمام مونشنجلادباخ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دوسلدورف - (د ب أ): قال إدين ترزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إن فريقه يهدف للعودة إلى طريق الانتصارات بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في الدوري الألماني (بوندسليجا)، مشيرا إلى أن الفريق سيفتقد جهود فيليكس نيميتشا حتى نهاية العام الجاري بسبب إصابة في الفخذ. واستبعد نيميتشا من قائمة المنتخب الألماني في آخر مباراتين وديتين، وقال ترزيتش أيضا إن اللاعب لن يشارك مع الفريق حتى العام المقبل. وقال ترزيتش: «لسوء الحظ لم تتحسن الإصابة. إنها في مكان معقد، يجب أن نمنحه بعض الراحة. نتوقع دمجه في تدريبات الفريق مع بداية يناير المقبل».
ويستضيف بوروسيا دورتموند فريق بوروسيا مونشنجلادباخ غدا السبت ويريد أن يعود إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام ضيفه بايرن ميونيخ والخسارة 1/2 أمام شتوتجارت صاحب المركز الثالث، حيث تسببت الخسارتان في تراجع الفريق إلى المركز الخامس بفارق عشر نقاط عن المتصدر.
وقال ترزيتش: «نتحمل مسؤولية آخر مباراتين لنا في البوندسليجا، ونريد أن نظهر يوم السبت أمام مونشنجلادباخ أن بإمكاننا الظهور بشكل أفضل». وأضاف: «يجب علينا أن نتعامل مع المباراة السبت بشكل مختلف. يجب أن نكون حاضرين من البداية. أتوقع أن نلعب بطريقتنا في الملعب». وكانت بداية مونشنجلادباخ للموسم صعبة، ولكنه ارتقى إلى المركز التاسع ولم يخسر في آخر أربع مباريات، حيث فاز خلالها في ثلاث مباريات.
وحذر ترزيتش: «يدمجون صفقاتهم الجديدة بشكل أفضل بمرور الوقت. نتائجهم وأدائهم في الآونة الأخيرة مستقر». وستكون مباراة مونشنجلادباخ بداية لأسبوع مهم لدورتموند، الذي يحل ضيفا على ميلان في مباراة حاسمة بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ثم يلتقي دورتموند مع باير ليفركوزن، متصدر جدول الترتيب، يوم 3 ديسمبر المقبل.
MENAFN23112023000055011008ID1107479758
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.