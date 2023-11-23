إيرلندا تتخلى عن مدربها كيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبلن‭ -

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬تخلى‭ ‬المنتخب‭ ‬الايرلندي‭ ‬عن‭ ‬مدربه‭ ‬ستيفن‭ ‬كيني‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬حسبما‭ ‬افاد‭ ‬الأربعاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الايرلندي‭ ‬للعبة‭.‬

وتسلم‭ ‬كيني‭ (‬52‭ ‬عاما‭) ‬مهامه‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2022‭ ‬بهدف‭ ‬قيادة‭ ‬ايرلندا‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬اوروبا‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬حيث‭ ‬حلّ‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وست‭ ‬هزائم،‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬قوية‭ ‬ضمت‭ ‬فرنسا‭ ‬المتصدرة‭ ‬ووصيفتها‭ ‬هولندا‭ ‬واليونان‭ ‬الثالثة‭.‬

واختتم‭ ‬كيني‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الايرلندي‭ ‬بتعادل‭ ‬أمام‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬1-1‭ ‬ودياً‭ ‬في‭ ‬دبلن‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيرلندي‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬كيني‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬سوى‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬مباراة‭ ‬تحت‭ ‬قيادته،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬بلا‭ ‬كلل‭ ‬لخلق‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لدعم‭ ‬تطوير‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أشرف‭ ‬ستيفن‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬انتقالية‭ ‬مهمة‭ (...) ‬وأشرك‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬والجدد‭.. ‬وهذا‭ ‬سيوفر‭ ‬أساسا‭ ‬متينا‭ ‬لمن‭ ‬سيتولى‭ ‬المسؤولية‭ ‬من‭ ‬بعده‮»‬‭. ‬وتعود‭ ‬آخر‭ ‬مشاركة‭ ‬لإيرلندا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬اوروبا‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬حين‭ ‬خسرت‭ ‬أمام‭ ‬فرنسا‭ ‬1-2‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬