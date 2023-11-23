إيرلندا تتخلى عن مدربها كيني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دبلن -
(أ ف ب) :تخلى المنتخب الايرلندي عن مدربه ستيفن كيني بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم، حسبما افاد الأربعاء الاتحاد الايرلندي للعبة.
وتسلم كيني (52 عاما) مهامه الفنية في أبريل 2022 بهدف قيادة ايرلندا إلى كأس اوروبا المقررة في ألمانيا العام المقبل، إلا انه فشل في تحقيق ذلك حيث حلّ في المركز الرابع برصيد 6 نقاط من فوزين وست هزائم، في مجموعة قوية ضمت فرنسا المتصدرة ووصيفتها هولندا واليونان الثالثة.
واختتم كيني مشواره مع المنتخب الايرلندي بتعادل أمام نيوزيلندا 1-1 ودياً في دبلن في 21 الشهر الحالي.
وأثنى رئيس الاتحاد الإيرلندي على المدرب كيني على الرغم من أن المنتخب الوطني لم يحقق سوى ستة انتصارات في 29 مباراة تحت قيادته، إلا أنه «عمل بلا كلل لخلق البيئة المناسبة لدعم تطوير المنتخب الوطني».
وتابع «أشرف ستيفن على فترة انتقالية مهمة (...) وأشرك عددا كبيرا من اللاعبين الشباب والجدد.. وهذا سيوفر أساسا متينا لمن سيتولى المسؤولية من بعده». وتعود آخر مشاركة لإيرلندا في كأس اوروبا إلى عام 2016، حين خسرت أمام فرنسا 1-2 في الدور ثمن النهائي.
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