-->

Friday, 24 November 2023 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بولندا وويلز في مسار واحد من أجل بطاقة النهائيات

11/23/2023 7:18:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيون‭ (‬سويسرا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وقع‭ ‬المنتخبان‭ ‬البولندي‭ ‬والويلزي‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬المؤهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الظفر‭ ‬بإحدى‭ ‬البطاقات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬المقررة‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بموجب‭ ‬قرعة‭ ‬سحبت‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيون‭ ‬السويسرية‭.‬

وفشلت‭ ‬بولندا‭ ‬وويلز‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬مكان‭ ‬لهما‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ20‭ ‬التي‭ ‬تأهلت‭ ‬عن‭ ‬التصفيات،‭ ‬حيث‭ ‬حلت‭ ‬الاولى‭ ‬ثالثة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬خلف‭ ‬ألبانيا‭ ‬وتشيكيا،‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬خلف‭ ‬تركيا‭ ‬وكرواتيا‭.‬

وكانت‭ ‬بولندا‭ ‬وويلز‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬منتخبا‭ ‬سيتنافسون‭ ‬على‭ ‬البطاقات‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬21‭ ‬و26‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭. ‬والمنتخبات‭ ‬الاخرى‭ ‬هي‭ ‬جورجيا‭ ‬واليونان‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬وإستونيا‭ ‬وفنلندا‭ ‬وكازاخستان‭ ‬والكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ولوكسمبورغ‭ ‬وإيسلندا‭ ‬والبوسنة‭.‬

ووزعت‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ12‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسارات‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬منتخبات‭ ‬بحسب‭ ‬ترتيب‭ ‬مستويات‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬2022‭-‬2023‭. ‬تلعب‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬دور‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ (‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الرابع‭ ‬والثاني‭ ‬مع‭ ‬الثالث‭ ‬بحسب‭ ‬التصنيف‭) ‬ويتأهل‭ ‬الفائزان‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬يلحق‭ ‬الفائز‭ ‬بها‭ ‬بركب‭ ‬المتأهلين‭ ‬الى‭ ‬النهائيات‭.‬

وأوقعت‭ ‬القرعة‭ ‬بولندا‭ ‬وويلز‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الأول‭ ‬وهما‭ ‬مرشحان‭ ‬بقوة‭ ‬لبلوغ‭ ‬مباراته‭ ‬النهائية‭ ‬حيث‭ ‬يلعبان‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬إستونيا‭ ‬صاحبة‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬وفنلندا‭ ‬ثالثة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭.‬

وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬ويلز‭ ‬وفنلندا‭.‬

وجاءت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬بفارق‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬خلف‭ ‬إيطاليا‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الثاني‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬البوسنة‭ ‬وإيسلندا‭ ‬والكيان‭ ‬الصهيوني‭.‬

وتحل‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬البوسنة‭ ‬خامسة‭ ‬المجموعة‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬والفائز‭ ‬منهما‭ ‬سيستضيف‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬ضد‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ثالثة‭ ‬المجموعة‭ ‬التاسعة‭ ‬وضيفتها‭ ‬إيسلندا‭ ‬رابعة‭ ‬المجموعة‭ ‬العاشرة‭.‬

أما‭ ‬المسار‭ ‬الثالث‭ ‬الاخير‭ ‬فضم‭ ‬منتخبات‭ ‬جورجيا‭ ‬ولوكسمبورغ‭ ‬وكازاخستان‭ ‬واليونان‭.‬

وتلعب‭ ‬جورجيا‭ ‬رابعة‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬مع‭ ‬لوكسمبورغ،‭ ‬واليونان‭ ‬ثالثة‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬كازاخستان‭ ‬رابعة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ20‭ ‬التي‭ ‬ضمنت‭ ‬تأهلها‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬هي‭: ‬إسبانيا‭ ‬واسكتلندا‭ (‬المجموعة‭ ‬الأولى‭) ‬وفرنسا‭ ‬وهولندا‭ (‬الثانية‭) ‬وإنكلترا‭ ‬وإيطاليا‭ (‬الثالثة‭) ‬وتركيا‭ ‬وكرواتيا‭ (‬الرابعة‭) ‬وألبانيا‭ ‬وتشيكيا‭ (‬الخامسة‭) ‬وبلجيكا‭ ‬والنمسا‭ (‬السادسة‭) ‬والمجر‭ ‬وصربيا‭ (‬السابعة‭) ‬والدنمارك‭ ‬وسلوفينيا‭ (‬الثامنة‭) ‬ورومانيا‭ ‬وسويسرا‭ (‬التاسعة‭) ‬والبرتغال‭ ‬وسلوفاكيا‭ (‬العاشرة‭)‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬المضيفة‭ ‬والمتأهلة‭ ‬تلقائيا‭.‬

وتقام‭ ‬قرعة‭ ‬النهائيات‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬هامبورغ‭.‬

MENAFN23112023000055011008ID1107479756

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث