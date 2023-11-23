بولندا وويلز في مسار واحد من أجل بطاقة النهائيات

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نيون (سويسرا) - (أ ف ب): وقع المنتخبان البولندي والويلزي في مسار واحد في الملحق المؤهل إلى كأس أوروبا من أجل الظفر بإحدى البطاقات الثلاث الأخيرة المؤهلة إلى النهائيات المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، وذلك بموجب قرعة سحبت أمس الخميس في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.
وفشلت بولندا وويلز في حجز مكان لهما بين المنتخبات الـ20 التي تأهلت عن التصفيات، حيث حلت الاولى ثالثة في المجموعة الخامسة خلف ألبانيا وتشيكيا، والثانية في المركز ذاته في المجموعة الرابعة خلف تركيا وكرواتيا.
وكانت بولندا وويلز بين 12 منتخبا سيتنافسون على البطاقات الثلاث الاخيرة في الملحق المقرر في الفترة بين 21 و26 مارس المقبل. والمنتخبات الاخرى هي جورجيا واليونان وأوكرانيا وإستونيا وفنلندا وكازاخستان والكيان الصهيوني ولوكسمبورغ وإيسلندا والبوسنة.
ووزعت المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات من أربع منتخبات بحسب ترتيب مستويات دوري الأمم الأوروبية 2022-2023. تلعب فيما بينها دور نصف نهائي من مباراة واحدة (الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بحسب التصنيف) ويتأهل الفائزان الى المباراة النهائية التي يلحق الفائز بها بركب المتأهلين الى النهائيات.
وأوقعت القرعة بولندا وويلز في المسار الأول وهما مرشحان بقوة لبلوغ مباراته النهائية حيث يلعبان في نصف النهائي مع إستونيا صاحبة المركز الاخير في المجموعة السادسة برصيد نقطة واحدة وفنلندا ثالثة المجموعة الثامنة.
وتقام المباراة النهائية على ملعب الفائز من مواجهة ويلز وفنلندا.
وجاءت أوكرانيا التي فشلت في التأهل المباشر بفارق المواجهات المباشرة خلف إيطاليا حاملة اللقب في المجموعة الثالثة في المسار الثاني الى جانب البوسنة وإيسلندا والكيان الصهيوني.
وتحل أوكرانيا ضيفة على البوسنة خامسة المجموعة العاشرة في نصف النهائي، والفائز منهما سيستضيف المباراة النهائية ضد الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية بين الكيان الصهيوني ثالثة المجموعة التاسعة وضيفتها إيسلندا رابعة المجموعة العاشرة.
أما المسار الثالث الاخير فضم منتخبات جورجيا ولوكسمبورغ وكازاخستان واليونان.
وتلعب جورجيا رابعة المجموعة الاولى مع لوكسمبورغ، واليونان ثالثة الثانية مع كازاخستان رابعة الثامنة في نصف النهائي، على ان تقام المباراة النهائية على أرض الفائز في المباراة الاولى.
يذكر أن المنتخبات الـ20 التي ضمنت تأهلها مباشرة من التصفيات هي: إسبانيا واسكتلندا (المجموعة الأولى) وفرنسا وهولندا (الثانية) وإنكلترا وإيطاليا (الثالثة) وتركيا وكرواتيا (الرابعة) وألبانيا وتشيكيا (الخامسة) وبلجيكا والنمسا (السادسة) والمجر وصربيا (السابعة) والدنمارك وسلوفينيا (الثامنة) ورومانيا وسويسرا (التاسعة) والبرتغال وسلوفاكيا (العاشرة)، إضافة إلى ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائيا.
وتقام قرعة النهائيات في الثاني من ديسمبر المقبل في هامبورغ.
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