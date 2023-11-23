بولندا وويلز في مسار واحد من أجل بطاقة النهائيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيون‭ (‬سويسرا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وقع‭ ‬المنتخبان‭ ‬البولندي‭ ‬والويلزي‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬المؤهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الظفر‭ ‬بإحدى‭ ‬البطاقات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬المقررة‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بموجب‭ ‬قرعة‭ ‬سحبت‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيون‭ ‬السويسرية‭.‬

وفشلت‭ ‬بولندا‭ ‬وويلز‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬مكان‭ ‬لهما‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ20‭ ‬التي‭ ‬تأهلت‭ ‬عن‭ ‬التصفيات،‭ ‬حيث‭ ‬حلت‭ ‬الاولى‭ ‬ثالثة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬خلف‭ ‬ألبانيا‭ ‬وتشيكيا،‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬خلف‭ ‬تركيا‭ ‬وكرواتيا‭.‬

وكانت‭ ‬بولندا‭ ‬وويلز‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬منتخبا‭ ‬سيتنافسون‭ ‬على‭ ‬البطاقات‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬21‭ ‬و26‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭. ‬والمنتخبات‭ ‬الاخرى‭ ‬هي‭ ‬جورجيا‭ ‬واليونان‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬وإستونيا‭ ‬وفنلندا‭ ‬وكازاخستان‭ ‬والكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ولوكسمبورغ‭ ‬وإيسلندا‭ ‬والبوسنة‭.‬

ووزعت‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ12‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسارات‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬منتخبات‭ ‬بحسب‭ ‬ترتيب‭ ‬مستويات‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬2022‭-‬2023‭. ‬تلعب‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬دور‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ (‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الرابع‭ ‬والثاني‭ ‬مع‭ ‬الثالث‭ ‬بحسب‭ ‬التصنيف‭) ‬ويتأهل‭ ‬الفائزان‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬يلحق‭ ‬الفائز‭ ‬بها‭ ‬بركب‭ ‬المتأهلين‭ ‬الى‭ ‬النهائيات‭.‬

وأوقعت‭ ‬القرعة‭ ‬بولندا‭ ‬وويلز‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الأول‭ ‬وهما‭ ‬مرشحان‭ ‬بقوة‭ ‬لبلوغ‭ ‬مباراته‭ ‬النهائية‭ ‬حيث‭ ‬يلعبان‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬إستونيا‭ ‬صاحبة‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬وفنلندا‭ ‬ثالثة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭.‬

وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬ويلز‭ ‬وفنلندا‭.‬

وجاءت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬بفارق‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬خلف‭ ‬إيطاليا‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الثاني‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬البوسنة‭ ‬وإيسلندا‭ ‬والكيان‭ ‬الصهيوني‭.‬

وتحل‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬البوسنة‭ ‬خامسة‭ ‬المجموعة‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬والفائز‭ ‬منهما‭ ‬سيستضيف‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬ضد‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ثالثة‭ ‬المجموعة‭ ‬التاسعة‭ ‬وضيفتها‭ ‬إيسلندا‭ ‬رابعة‭ ‬المجموعة‭ ‬العاشرة‭.‬

أما‭ ‬المسار‭ ‬الثالث‭ ‬الاخير‭ ‬فضم‭ ‬منتخبات‭ ‬جورجيا‭ ‬ولوكسمبورغ‭ ‬وكازاخستان‭ ‬واليونان‭.‬

وتلعب‭ ‬جورجيا‭ ‬رابعة‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬مع‭ ‬لوكسمبورغ،‭ ‬واليونان‭ ‬ثالثة‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬كازاخستان‭ ‬رابعة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ20‭ ‬التي‭ ‬ضمنت‭ ‬تأهلها‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬هي‭: ‬إسبانيا‭ ‬واسكتلندا‭ (‬المجموعة‭ ‬الأولى‭) ‬وفرنسا‭ ‬وهولندا‭ (‬الثانية‭) ‬وإنكلترا‭ ‬وإيطاليا‭ (‬الثالثة‭) ‬وتركيا‭ ‬وكرواتيا‭ (‬الرابعة‭) ‬وألبانيا‭ ‬وتشيكيا‭ (‬الخامسة‭) ‬وبلجيكا‭ ‬والنمسا‭ (‬السادسة‭) ‬والمجر‭ ‬وصربيا‭ (‬السابعة‭) ‬والدنمارك‭ ‬وسلوفينيا‭ (‬الثامنة‭) ‬ورومانيا‭ ‬وسويسرا‭ (‬التاسعة‭) ‬والبرتغال‭ ‬وسلوفاكيا‭ (‬العاشرة‭)‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬المضيفة‭ ‬والمتأهلة‭ ‬تلقائيا‭.‬

وتقام‭ ‬قرعة‭ ‬النهائيات‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬هامبورغ‭.‬