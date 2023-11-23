MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬سون‭ ‬جون‭ ‬هو‭ ‬رهن‭ ‬الحبس‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬القانون،‭ ‬وذلك‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلينسمان‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الذي‭ ‬طالب‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬اللاعب‭ ‬قبل‭ ‬أعياد‭ ‬الميلاد‭ (‬الكريسماس‭).‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬إن‭ ‬اعتقال‭ ‬سون‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬رشى‭ ‬من‭ ‬موظفين‭ ‬غير‭ ‬حكوميين‭.‬

ووفق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ ‬أضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭: ‬‮«‬نوصي‭ ‬بالاستفسار‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬المعنية‭ ‬حول‭ ‬التقدم‭ ‬المحدد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬تحكمها‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭.‬

وقال‭ ‬كلينسمان‭ ‬عقب‭ ‬فوز‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬3‭ / ‬صفر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬أمنية‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬للكريسماس،‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬سون‭ ‬جون‭ ‬هو،‭ ‬لأنه‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إثبات‭ ‬تورطه‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مخالفة‭... ‬لذا‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تفرج‭ ‬عنه‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية‮»‬‭.‬