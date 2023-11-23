(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكدت وزارة الخارجية الصينية أمس الخميس أن اللاعب الكوري الجنوبي سون جون هو رهن الحبس بما يتوافق مع القانون، وذلك رداً على طلب الألماني يورغن كلينسمان المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية الذي طالب بالإفراج عن اللاعب قبل أعياد الميلاد (الكريسماس).
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن اعتقال سون في مايو الماضي يتماشى مع القانون للاشتباه في تلقي رشى من موظفين غير حكوميين.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «نوصي بالاستفسار من السلطات المعنية حول التقدم المحدد في هذه القضية»، مشدداً على أن الصين تحكمها سيادة القانون.
وقال كلينسمان عقب فوز كوريا الجنوبية على الصين 3 / صفر الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2026 «لدينا أمنية واحدة فقط للكريسماس، أن يتم إطلاق سراح سون جون هو، لأنه حتى اليوم لم يتم إثبات تورطه في أي مخالفة... لذا نأمل أن تفرج عنه الحكومة الصينية».
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