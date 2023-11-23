سلتيكس يحسم قمة الشرقية وخسارة عاشرة توالياً لسبيرز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬انجليس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حسم‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬قمة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الاميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬لصالحه‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬119‭-‬116‭ ‬الأربعاء،‭ ‬فيما‭ ‬مُني‭ ‬سان‭ ‬انتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬بهزيمته‭ ‬العاشرة‭ ‬توالياً‭ ‬بسقوطه‭ ‬أمام‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬102-109‭. ‬وعاد‭ ‬سلتيكس،‭ ‬بعدما‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬السادس‭ ‬توالياً‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬تشارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬الإثنين،‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬أمام‭ ‬باكس‭ ‬ونجمه‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬صاحب‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬حيث‭ ‬هيمن‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬وخرج‭ ‬فائزا‭ ‬من‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬تي‭ ‬دي‭ ‬غاردن‮»‬‭.‬

وبرز‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬وأضاف‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬و4‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬واللاتفي‭ ‬كريستابس‭ ‬بورزينيس‭ ‬21‭ ‬نقطة‭.‬





‮«‬قمنا‭ ‬برد‭ ‬فعل‮»‬‭ ‬

قال‭ ‬تايتوم‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬إي‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬إن‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬‮«‬مجرد‭ ‬جهد‭ ‬جماعي‭. ‬لقد‭ ‬قمنا‭ ‬برد‭ ‬فعل‭ ‬وأعدنا‭ ‬تجميع‭ ‬صفوفنا‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬مباراة‭ ‬لإعادة‭ ‬تجميع‭ ‬صفوفك‭ ‬واستعادة‭ ‬التركيز‭. ‬أحب‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬بدأنا‭ ‬بها‭ ‬المباراة‭. ‬لقد‭ ‬ردوا‭ ‬بالتسجيل،‭ ‬إنهم‭ ‬فريق‭ ‬جيد،‭ ‬لكني‭ ‬أحببت‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬استجبنا‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‮»‬‭.‬

وتألق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الخاسر‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أنتيتوكونمبو،‭ ‬الثنائي‭ ‬بروك‭ ‬لوبيز‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬وداميان‭ ‬ليلارد‭ ‬صاحب‭ ‬27‭ ‬نقطة‭.‬

وعزز‭ ‬سلتيكس‭ ‬الذي‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬بـ12‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬هزيمتين،‭ ‬أمام‭ ‬وصيفه‭ ‬باكس‭ (‬10-5‭).‬





جماهير‭ ‬سبيرز‭ ‬تُغضب‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬

في‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو،‭ ‬تلقى‭ ‬سبيرز‭ ‬خسارته‭ ‬العاشرة‭ ‬تواليا‭ ‬وكانت‭ ‬أمام‭ ‬كليبرز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ابدى‭ ‬خلالها‭ ‬مدرب‭ ‬الخاسر‭ ‬الاسطوري‭ ‬غريغ‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬امتعاضه‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬المحلية‭.‬

وفي‭ ‬الربع‭ ‬الثاني،‭ ‬أمسك‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬بميكروفون‭ ‬بجانب‭ ‬الملعب‭ ‬لمناشدة‭ ‬جماهير‭ ‬سبيرز‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬صيحات‭ ‬الاستهجان‭ ‬تجاه‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬السابق‭ ‬كواهي‭ ‬لينارد‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوانه‭ ‬بين‭ ‬2011‭ ‬و2018،‭ ‬وكان‭ ‬أفضل‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬26‭ ‬نقطة‭.‬

وتوجه‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬قبل‭ ‬رمية‭ ‬حرة‭ ‬من‭ ‬لينارد‭ ‬إلى‭ ‬جماهير‭ ‬فريقه‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬هل‭ ‬يمكننا‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬الصفير‭ ‬والسماح‭ ‬لهؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬باللعب؟‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬راقيا،‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬ما‭ ‬نحن‭ ‬عليه‮»‬‭.‬

وتوّج‭ ‬لينارد‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬مع‭ ‬سبيرز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يطالب‭ ‬بالرحيل‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬موسما‭ ‬واحدا‭ ‬مع‭ ‬تورنتو‭ ‬رابتورز‭ ‬وتوج‭ ‬معه‭ ‬باللقب‭ (‬2018-2019‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬كليبرز‭.‬

ومُني‭ ‬سبيرز‭ ‬بخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬كليبرز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فاز‭ ‬عليه‭ ‬124‭-‬99‭ ‬الإثنين،‭ ‬فتابع‭ ‬تقهقره‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬12‭ ‬هزيمة‭.‬

وبرز‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬سبيرز‭ ‬الموهبة‭ ‬الصاعدة‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬بتسجيله‭ ‬22‭ ‬نقطة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬متابعة‭ ‬و3‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬و3‭ ‬صدات‭.‬





تألق‭ ‬جيمس‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬خسارة‭ ‬ليكرز‭ ‬

وفي‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس،‭ ‬قاد‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬عودة‭ ‬فريقه‭ ‬ليكرز‭ ‬الذي‭ ‬تأخر‭ ‬بفارق‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كافية،‭ ‬فخرج‭ ‬خاسرا‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬101-104‭.‬

وبدا‭ ‬أن‭ ‬ليكرز‭ ‬سيتعرض‭ ‬لهزيمة‭ ‬قاسية‭ ‬بعدما‭ ‬تأخر‭ ‬بفارق‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ (‬71-91‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬جيمس‭ ‬سجل‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وقلب‭ ‬تأخر‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬101-99‭ ‬قبل‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭.‬

وانقذ‭ ‬زميل‭ ‬جيمس‭ ‬السابق‭ ‬كايري‭ ‬إرفينغ‭ ‬فريقه‭ ‬مافريكس‭ ‬بتسجيله‭ ‬رمية‭ ‬ثلاثية‭ ‬وأعاد‭ ‬التقدم‭ ‬102‭-‬101،‭ ‬وأضاف‭ ‬رميتين‭ ‬حرتين‭ ‬وحسم‭ ‬الفوز‭.‬

وانهى‭ ‬إرفينغ‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬28‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬30‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بلغت‭ ‬غلة‭ ‬ليبرون‭ ‬الذي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬ثلاثية‭ ‬كانت‭ ‬كفيلة‭ ‬بفرض‭ ‬التعادل‭ ‬والاحتكام‭ ‬إلى‭ ‬التمديد‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬و9‭ ‬متابعات‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

في‭ ‬فينيكس،‭ ‬فاز‭ ‬صنز‭ ‬على‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬123‭-‬115،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬طرد‭ ‬اللاعب‭ ‬السابق‭ ‬للفريق‭ ‬الخاسر‭ ‬كريس‭ ‬بول‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬17‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬ومرر‭ ‬6‭ ‬كرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وطُرد‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬اعتراضه‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬سكوت‭ ‬فوستر‭.‬

وبعدما‭ ‬تأخر‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الاول،‭ ‬عاد‭ ‬صنز‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬وسجل‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬16‭ ‬لضيفه‭ ‬ممهداً‭ ‬للفوز‭.‬

وسجل‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬صنز‭ ‬أمام‭ ‬ناديه‭ ‬السابق،‭ ‬وأضاف‭ ‬ديفين‭ ‬بوكر‭ ‬25‭ ‬نقطة‭. ‬وكان‭ ‬كلاي‭ ‬طومسون‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬لغولدن‭ ‬ستايت‭ ‬مع‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬منها‭ ‬ست‭ ‬رميات‭ ‬ثلاثية،‭ ‬فيما‭ ‬اكتفى‭ ‬النجم‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬بتسجيل‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭. ‬





تريبل‭-‬دابل‭ ‬جديدة‭ ‬ليوكيتش‭ ‬

وفي‭ ‬فلوريدا،‭ ‬تغلب‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬على‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬124‭-‬119‭.‬

وسجل‭ ‬الثنائي‭ ‬الالماني‭ ‬فرانتس‭ ‬فاغنر‭ ‬وباولو‭ ‬بانشيرو‭ ‬27‭ ‬و23‭ ‬نقطة‭ ‬تواليا‭ ‬وقلبا‭ ‬تأخر‭ ‬ماجيك‭ ‬بفارق‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تسجيل‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬31‭ ‬لدنفر‭. ‬وتألق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬بتحقيقه‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ (‬عشر‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭ ‬احصائية‭) ‬مع‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬و13‭ ‬متابعة‭ ‬و12‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭.‬

وفي‭ ‬مينيابوليس،‭ ‬واصل‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬متصدر‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬انتصاراته‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬112‭-‬99‭.‬

وكان‭ ‬أنتوني‭ ‬إدواردز‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬لمينيسوتا‭ ‬مع‭ ‬31‭ ‬نقطة،‭ ‬وأضاف‭ ‬كارل‭ ‬أنتوني‭ ‬تاونز‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬وثلاث‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

ورفع‭ ‬تمبروولفز‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭.‬

وفي‭ ‬أتلانتا،‭ ‬سجل‭ ‬تراي‭ ‬يونغ‭ ‬43‭ ‬نقطة‭ ‬لفريقه‭ ‬هوكس‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬147‭-‬145‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭. ‬

وأنهى‭ ‬ميكال‭ ‬بريدجز‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬45‭ ‬نقطة‭ ‬واستحوذ‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬متابعات‭ ‬وأربع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬لصالح‭ ‬بروكلين،‭ ‬لكن‭ ‬يونغ‭ ‬سجل‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭ ‬وقاد‭ ‬أتلانتا‭ ‬إلى‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬7‭ ‬هزائم‭.‬



