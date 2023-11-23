سلتيكس يحسم قمة الشرقية وخسارة عاشرة توالياً لسبيرز

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس انجليس – (أ ف ب): حسم بوسطن سلتيكس قمة المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين «أن بي ايه» لصالحه بفوزه على ضيفه ميلووكي باكس 119-116 الأربعاء، فيما مُني سان انتونيو سبيرز بهزيمته العاشرة توالياً بسقوطه أمام لوس أنجليس كليبرز 102-109. وعاد سلتيكس، بعدما فشل في تحقيق انتصاره السادس توالياً بخسارته أمام تشارلوت هورنتس الإثنين، إلى سكة الانتصارات أمام باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 21 نقطة حيث هيمن على المباراة وخرج فائزا من ملعبه «تي دي غاردن».
وبرز في صفوف الفائز جايلن براون الذي سجل 26 نقطة، وأضاف جايسون تايتوم 23 نقطة إلى 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة، واللاتفي كريستابس بورزينيس 21 نقطة.
«قمنا برد فعل»
قال تايتوم لشبكة «إي إس بي إن» بعد الفوز «مجرد جهد جماعي. لقد قمنا برد فعل وأعدنا تجميع صفوفنا بعد المباراة الأخيرة».
وأضاف «في بعض الأحيان تحتاج إلى خسارة مباراة لإعادة تجميع صفوفك واستعادة التركيز. أحب الطريقة التي بدأنا بها المباراة. لقد ردوا بالتسجيل، إنهم فريق جيد، لكني أحببت الطريقة التي استجبنا بها في الربع الأخير».
وتألق في صفوف الخاسر إلى جانب أنتيتوكونمبو، الثنائي بروك لوبيز أفضل مسجل في المباراة مع 28 نقطة وداميان ليلارد صاحب 27 نقطة.
وعزز سلتيكس الذي حافظ على سجله خاليا من الخسارة على ارضه هذا الموسم رصيده في صدارة المنطقة الشرقية بـ12 فوزا مقابل هزيمتين، أمام وصيفه باكس (10-5).
جماهير سبيرز تُغضب بوبوفيتش
في سان أنتونيو، تلقى سبيرز خسارته العاشرة تواليا وكانت أمام كليبرز في مباراة ابدى خلالها مدرب الخاسر الاسطوري غريغ بوبوفيتش امتعاضه من الجماهير المحلية.
وفي الربع الثاني، أمسك بوبوفيتش بميكروفون بجانب الملعب لمناشدة جماهير سبيرز التوقف عن إطلاق صيحات الاستهجان تجاه لاعب الفريق السابق كواهي لينارد الذي دافع عن ألوانه بين 2011 و2018، وكان أفضل هداف في المباراة مع 26 نقطة.
وتوجه بوبوفيتش قبل رمية حرة من لينارد إلى جماهير فريقه قائلا «هل يمكننا التوقف عن الصفير والسماح لهؤلاء اللاعبين باللعب؟ هذا ليس راقيا، وهذا ليس ما نحن عليه».
وتوّج لينارد (32 عاما) مع سبيرز بلقب الدوري عام 2014 قبل أن يطالب بالرحيل في 2018، حيث خاض موسما واحدا مع تورنتو رابتورز وتوج معه باللقب (2018-2019) قبل أن ينتقل إلى كليبرز.
ومُني سبيرز بخسارته الثانية أمام كليبرز الذي كان فاز عليه 124-99 الإثنين، فتابع تقهقره في قاع ترتيب المنطقة الغربية برصيد 3 انتصارات مقابل 12 هزيمة.
وبرز في صفوف سبيرز الموهبة الصاعدة الفرنسي فيكتور ويمبانياما بتسجيله 22 نقطة، إضافة إلى 15 متابعة و3 تمريرات حاسمة و3 صدات.
تألق جيمس لا يمنع خسارة ليكرز
وفي لوس أنجليس، قاد ليبرون جيمس عودة فريقه ليكرز الذي تأخر بفارق 20 نقطة أمام دالاس مافريكس، إلا أن جهود «الملك» لم تكن كافية، فخرج خاسرا بفارق 3 نقاط 101-104.
وبدا أن ليكرز سيتعرض لهزيمة قاسية بعدما تأخر بفارق 20 نقطة مع بداية الربع الأخير (71-91)، إلا أن جيمس سجل 16 نقطة وقلب تأخر فريقه إلى تقدم بفارق نقطتين 101-99 قبل دقيقة من صافرة النهاية.
وانقذ زميل جيمس السابق كايري إرفينغ فريقه مافريكس بتسجيله رمية ثلاثية وأعاد التقدم 102-101، وأضاف رميتين حرتين وحسم الفوز.
وانهى إرفينغ المباراة برصيد 28 نقطة، فيما أضاف السلوفيني لوكا دونتشيتش 30 نقطة، في حين بلغت غلة ليبرون الذي فشل في ثلاثية كانت كفيلة بفرض التعادل والاحتكام إلى التمديد 26 نقطة و9 متابعات و7 تمريرات حاسمة.
في فينيكس، فاز صنز على غولدن ستايت ووريرز 123-115، في مباراة شهدت طرد اللاعب السابق للفريق الخاسر كريس بول الذي لعب 17 دقيقة فقط سجل خلالها 6 نقاط ومرر 6 كرات حاسمة.
وطُرد بول في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بعد اعتراضه على قرارات حكم المباراة سكوت فوستر.
وبعدما تأخر بفارق 5 نقاط مع نهاية الربع الاول، عاد صنز في الثاني وسجل 37 نقطة مقابل 16 لضيفه ممهداً للفوز.
وسجل كيفن دورانت 32 نقطة مع صنز أمام ناديه السابق، وأضاف ديفين بوكر 25 نقطة. وكان كلاي طومسون أفضل مسجل لغولدن ستايت مع 23 نقطة منها ست رميات ثلاثية، فيما اكتفى النجم ستيفن كوري بتسجيل 16 نقطة فقط.
تريبل-دابل جديدة ليوكيتش
وفي فلوريدا، تغلب أورلاندو ماجيك على حامل اللقب دنفر ناغتس 124-119.
وسجل الثنائي الالماني فرانتس فاغنر وباولو بانشيرو 27 و23 نقطة تواليا وقلبا تأخر ماجيك بفارق تسع نقاط في بداية الربع الرابع الذي شهد تسجيل الفريق الفائز 42 نقطة مقابل 31 لدنفر. وتألق في صفوف حامل اللقب الصربي نيكولا يوكيتش بتحقيقه «تريبل دابل» (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) مع 30 نقطة و13 متابعة و12 تمريرة حاسمة.
وفي مينيابوليس، واصل مينيسوتا تمبروولفز متصدر المنطقة الغربية انتصاراته بفوزه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 112-99.
وكان أنتوني إدواردز أفضل مسجل لمينيسوتا مع 31 نقطة، وأضاف كارل أنتوني تاونز 23 نقطة مع 11 متابعة وثلاث تمريرات حاسمة.
ورفع تمبروولفز رصيده في الصدارة إلى 11 فوزا مقابل ثلاث هزائم.
وفي أتلانتا، سجل تراي يونغ 43 نقطة لفريقه هوكس في الفوز على بروكلين نتس 147-145 بعد التمديد.
وأنهى ميكال بريدجز المباراة مع 45 نقطة واستحوذ على 10 متابعات وأربع تمريرات حاسمة لصالح بروكلين، لكن يونغ سجل 14 نقطة في الوقت الإضافي وقاد أتلانتا إلى فوزه السابع هذا الموسم مقابل 7 هزائم.
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