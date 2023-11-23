سان جرمان يواجه موناكو للابتعاد بالصدارة

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس – (أ ف ب) :يسعى باريس سان جرمان، حامل اللقب ومتصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، الى مواصلة سلسلة انتصاراته المحلية عندما يستقبل موناكو الثالث اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة، وذلك بهدف التحضير بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه القاري في دوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل الانكليزي.
ويدرك سان جرمان المتصدر برصيد 27 نقطة والساعي الى تحقيق انتصاره السادس توالياً في الدوري منذ تعادله أمام كليرمون فيران سلبا في المرحلة السابعة، صعوبة مهمته أمام نادي الامارة الذي يتأخر عنه بفارق ثلاث نقاط.
وهي أطول سلسلة من الانتصارات للنادي المملوك قطريا هذا الموسم الذي كان استهله بالفوز بثلاث من مبارياته السبع الاولى، مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة. سجل خلال هذه السلسلة 15 هدفا واهتزت شباكه ثلاث مرات فقط.
غياب زاير-إيمري وماركينيوس
ويجب على نادي العاصمة الفرنسية ومدربه الإسباني لويس إنريكي إيجاد الحلول سريعاً لغياب الثنائي لاعب الوسط الشاب وارن زاير-إيمري (17 عاما) وقطب دفاعه وقائده البرازيلي ماركينيوس (29)، وتحديدا للمواجهة المصيرية في دوري الابطال وواجب الفوز على نيوكاسل للاحتفاظ بحظوظ التأهل إلى الدور التالي قبل الجولة الختامية في مجموعة صعبة تضم أيضاً بوروسيا دورتموند الالماني وميلان الإيطالي.
ويغيب زاير-إيمري لما تبقى من هذا العام اثر إصابته خلال تسجيله هدفه الدولي الأول في الفوز الكاسح الذي حققه المنتخب الفرنسي على جبل طارق 14-0 في تصفيات كأس أوروبا 2024، وماركينيوس بعد اصابته في فخذه خلال خسارة «سيليساو» على أرضه أمام الارجنتين 0-1 في التصفيات الاميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.
وقال ماركينيوس الذي أشار أيضا إلى أنه قد يغيب عن المواجهة أمام نيوكاسل بعد أربعة أيام من قمة الدوري «ستكون فترة قصيرة بعض الشيء بالنسبة لموناكو».
وبدوره، يفتقد موناكو لبعض عناصره المهمة أبرزها قائده لاعب الوسط يوسف فوفانا الذي يغيب بسبب الايقاف، في حين يتوجب عليه التعامل مع عامل التعب الذي اصاب العديد من لاعبيه الدوليين خلال النافذة الدولية وعلى رأسهم الروسي ألكسندر غولوفين والتشيلي غييرمو ماريبان والاميركي فلوران بالوغون.
ويأمل موناكو في أن يعود إلى سكة الانتصارات بعدما كان تعادل أما لوهافر سلبا قبل التوقف الدولي، علما انه منذ فوزه على مضيفه كليرمون فيران 4-2 في المرحلة الاولى، لم يحقق سوى انتصار يتيم خارج قواعده في مبارياته الخمس الاخيرة (مقابل 3 تعادلات وهزيمة) وكان أمام رينس 3-1 في أكتوبر في المرحلة الثامنة.
نيس يتربص
من ناحيته، ينتظر نيس الثاني بفارق نقطة عن سان جرمان دعسة ناقصة من الاخير للانقضاض على الصدارة على أمل أن يعود من ملعبه بالنقاط الثلاث أمام تولوز الجريح عندما يتواجهان الاحد في ختام المرحلة.
وكان نيس، الوحيد الذي ما زال محافظا على سجله خاليا من الخسارة في الدوري هذا الموسم، سقط في فخ التعادل السلبي أمام ستراسبورغ على أرضه قبل النافذة الدولية، لذا يأمل في أن يحقق أمام تولوز الرابع عشر مع 12 نقطة فوزه الثامن هذا الموسم.
في المقابل، تتأرجح نتائج تولوز الذي خرج بدوره متعادلا أمام ليل 1-1 في المرحلة الماضية، منذ بداية الموسم حيث تعرض لأربع هزائم مقابل فوزين وستة تعادلات.
ويحلّ مرسيليا التاسع مع 13 نقطة ضيفا على ستراسبورغ الخامس عشر غدا السبت بهدف تعويض خسارته أمام لنس 0-1 في المرحلة الماضية، والتحضر لاستحقاقه القاري أمام اياكس أمستردام الهولندي في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ».
ولم يذق النادي الجنوبي الذي يشرف عليه الإيطالي جينارو غاتوزو، المتوّج بلقب مونديال 2006، طعم الفوز في الدوري في مبارياته الثلاث الاخيرة حيث خسر أمام نيس ولنس بالنتيجة ذاتها وتعادل أمام ليل سلباً، ويعود فوزه الاخير إلى المرحلة الثامنة أمام لوهافر 3-0.
ويسعى ليون الى التخلي عن المركز الاخير عبر تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم بعدما افتتح رصيده من الانتصارات أمام رين 1-0 قبل التوقف الدولي، وذلك عندما يحل ضيفا على ليل الرابع برصيد 20 نقطة في مهمة صعبة الأحد.
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