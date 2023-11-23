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سان جرمان يواجه موناكو للابتعاد بالصدارة

11/23/2023 7:18:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬يسعى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ومتصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬المحلية‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬موناكو‭ ‬الثالث‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬التحضير‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‭ ‬لاستحقاقه‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الانكليزي‭.‬

ويدرك‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المتصدر‭ ‬برصيد‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬والساعي‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬السادس‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬تعادله‭ ‬أمام‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة،‭ ‬صعوبة‭ ‬مهمته‭ ‬أمام‭ ‬نادي‭ ‬الامارة‭ ‬الذي‭ ‬يتأخر‭ ‬عنه‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭.‬

وهي‭ ‬أطول‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬للنادي‭ ‬المملوك‭ ‬قطريا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬استهله‭ ‬بالفوز‭ ‬بثلاث‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬الاولى،‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬وهزيمة‭. ‬سجل‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬15‭ ‬هدفا‭ ‬واهتزت‭ ‬شباكه‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬فقط‭.‬


غياب‭ ‬زاير‭-‬إيمري‭ ‬وماركينيوس‭ ‬

ويجب‭ ‬على‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ومدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬سريعاً‭ ‬لغياب‭ ‬الثنائي‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الشاب‭ ‬وارن‭ ‬زاير‭-‬إيمري‭ (‬17‭ ‬عاما‭) ‬وقطب‭ ‬دفاعه‭ ‬وقائده‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماركينيوس‭ (‬29‭)‬،‭ ‬وتحديدا‭ ‬للمواجهة‭ ‬المصيرية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬وواجب‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بحظوظ‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬التالي‭ ‬قبل‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬صعبة‭ ‬تضم‭ ‬أيضاً‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الالماني‭ ‬وميلان‭ ‬الإيطالي‭.‬

ويغيب‭ ‬زاير‭-‬إيمري‭ ‬لما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬اثر‭ ‬إصابته‭ ‬خلال‭ ‬تسجيله‭ ‬هدفه‭ ‬الدولي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الكاسح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬جبل‭ ‬طارق‭ ‬14-0‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬وماركينيوس‭ ‬بعد‭ ‬اصابته‭ ‬في‭ ‬فخذه‭ ‬خلال‭ ‬خسارة‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬الارجنتين‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الاميركية‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭.‬

وقال‭ ‬ماركينيوس‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬قمة‭ ‬الدوري‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬بالنسبة‭ ‬لموناكو‮»‬‭.‬

وبدوره،‭ ‬يفتقد‭ ‬موناكو‭ ‬لبعض‭ ‬عناصره‭ ‬المهمة‭ ‬أبرزها‭ ‬قائده‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬يوسف‭ ‬فوفانا‭ ‬الذي‭ ‬يغيب‭ ‬بسبب‭ ‬الايقاف،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتوجب‭ ‬عليه‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬عامل‭ ‬التعب‭ ‬الذي‭ ‬اصاب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬الدوليين‭ ‬خلال‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الروسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬غولوفين‭ ‬والتشيلي‭ ‬غييرمو‭ ‬ماريبان‭ ‬والاميركي‭ ‬فلوران‭ ‬بالوغون‭.‬

ويأمل‭ ‬موناكو‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬تعادل‭ ‬أما‭ ‬لوهافر‭ ‬سلبا‭ ‬قبل‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬منذ‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭ ‬4‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الاولى،‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬سوى‭ ‬انتصار‭ ‬يتيم‭ ‬خارج‭ ‬قواعده‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الاخيرة‭ (‬مقابل‭ ‬3‭ ‬تعادلات‭ ‬وهزيمة‭) ‬وكان‭ ‬أمام‭ ‬رينس‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭.‬


نيس‭ ‬يتربص

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬ينتظر‭ ‬نيس‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬دعسة‭ ‬ناقصة‭ ‬من‭ ‬الاخير‭ ‬للانقضاض‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬من‭ ‬ملعبه‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬أمام‭ ‬تولوز‭ ‬الجريح‭ ‬عندما‭ ‬يتواجهان‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭.‬

وكان‭ ‬نيس،‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬محافظا‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬أمام‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬قبل‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية،‭ ‬لذا‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬أمام‭ ‬تولوز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬فوزه‭ ‬الثامن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تتأرجح‭ ‬نتائج‭ ‬تولوز‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬بدوره‭ ‬متعادلا‭ ‬أمام‭ ‬ليل‭ ‬1-1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬لأربع‭ ‬هزائم‭ ‬مقابل‭ ‬فوزين‭ ‬وستة‭ ‬تعادلات‭.‬

ويحلّ‭ ‬مرسيليا‭ ‬التاسع‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬بهدف‭ ‬تعويض‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬لنس‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬والتحضر‭ ‬لاستحقاقه‭ ‬القاري‭ ‬أمام‭ ‬اياكس‭ ‬أمستردام‭ ‬الهولندي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬قبل‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يذق‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬عليه‭ ‬الإيطالي‭ ‬جينارو‭ ‬غاتوزو،‭ ‬المتوّج‭ ‬بلقب‭ ‬مونديال‭ ‬2006،‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬نيس‭ ‬ولنس‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬وتعادل‭ ‬أمام‭ ‬ليل‭ ‬سلباً،‭ ‬ويعود‭ ‬فوزه‭ ‬الاخير‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬أمام‭ ‬لوهافر‭ ‬3‭-‬0‭.‬

ويسعى‭ ‬ليون‭ ‬الى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬عبر‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬افتتح‭ ‬رصيده‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬أمام‭ ‬رين‭ ‬1‭-‬0‭ ‬قبل‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ليل‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬الأحد‭.‬


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