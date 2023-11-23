نقابة الصحفيين : منذ 7 اكتوبر 63 شهيدا من الحالة الصحفية و31 اسير

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / أعلنت نقابة الصحفيين عن استشهاد 63 من الصحفيين والصحفيات منذ بداية عدوان قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع في 7 أكتوبر من الشهر الماضي .

وجاء في بيان للجنة الحريات التابعة للنقابة ان لجنة الرصد وثقت ارتقاء 63 شهيدا وشهيدة نتيجة الاستهداف من قبل جيش الاحتلال بصواريخ الطائرات او قذائف المدفعية وكذلك القنص بالرصاص .

واضاف البيان ان من بين شهداء الحالة الإعلامية 41 من الصحفيين العاملين في فنون الإعلام المختلفة بينما استشهد 21 من زملائهم العاملين في الاقسام الادارية والمالية والتقنية التابعة للمؤسسات الاعلامية .

وذكر البيان ان حملة الاعتقالات طالت ما مجموعه 31 من الصحفيين والصحفيات منذ 7 اكتوبر الماضي من بينهم 29 في الضفة الغربية و2 في قطاع غزة، بينما لاتزال اثر الصحفيين نضال الوحيدي وهثيم عبد الواحد غير معلومة منذ السابع من اكتوبر المنصرم .

وأشار رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمد اللحام ان الاسرى الصحفيين يواجهون ظروف قاسية و مخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالصحفيين والاسرى .

ونوه اللحام الى صعوبة الرصد والتوثيق في ظل شراسة القصف من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة وكذلك الانقطاعات بشبكة الإنترنت والكهرباء .

واختتم اللحام بان تفاصيل الوقائع والبيانات اعلاه متوفرة بشكل كامل على موقع نقابة الصحفيين الفلسطينيين .