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تفاصيل وفاة الفنان رامي الخالد

11/23/2023 7:12:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - غيب الموت الفنان الأردني الشباب والخلوق رامي الخالد عن عمر 38 عاما.

وتوفي الفنان رامي الخالد إثر نوبة قلبية حادة تعرض لها اليوم الخميس.

وكانت نعت وزارة الثقافة الفنان رامي الخالد، وقالت إنه كان مثالًا للإبداع الأردني، شارك بفعالية وحضور مميز في كلّ المهرجانات الأردنية التي أقامتها، وكذلك كان حاضرًا دائمًا على مسارح مهرجان جرش للثقافة والفنون، جنبًا إلى جنب مع زملائه الفنانين الأردنيين والعرب.

يذكر، أن الفنان رامي الخالد ارتبطت بداياته بأغان وطنية من كلمات الشاعر الأردني الراحل حبيب الزيودي، ليستمر بعد ذلك في لونه الخاص، من مواويل الطرب التي تنهل من الموروث الحوراني مشاركا في معظم المهرجانات المحلية، ومنها مهرجان جرش للثقافة والفنون، ومهرجان صيف عمان، إضافةً إلى مشاركاته في حفلات فنية في دول عربية، مثل الإمارات وقطر ولبنان، ومهرجانات دولية، مثل مهرجان هانوفر بألمانيا.

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