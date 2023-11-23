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محاولات من الاحتلال لإيقاع أكبر عدد من الشهداء قبل الهدنة

11/23/2023 7:12:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول استغلال ساعات ما قبل الهدنة لإيقاع عدد كبير من الشهداء.


بدورها، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال تشن سلسلة قصف جنوني ومستمر على مختلف محافظات قطاع غزة، وسط معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية.

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