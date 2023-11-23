محاولات من الاحتلال لإيقاع أكبر عدد من الشهداء قبل الهدنة

محاولات من الاحتلال لإيقاع أكبر عدد من الشهداء قبل الهدنة
التاريخ
11/23/2023 7:12:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول استغلال ساعات ما قبل الهدنة لإيقاع عدد كبير من الشهداء.
بدورها، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال تشن سلسلة قصف جنوني ومستمر على مختلف محافظات قطاع غزة، وسط معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية.
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