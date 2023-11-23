إقامة صلاة الغائب على شهداء غزة وفلسطين في مساجد المملكة الجمعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الخلايلة يُعمم بإقامة صلاة الغائب على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.



دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب غداً بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.



جاء ذلك، في تعميم صادر عن وزير الأوقاف، اليوم الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة.