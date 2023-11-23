محامون أتراك يقدمون نحو 3 آلاف شكوى للجنائية الدولية ضد إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن محامين أتراكاً سيقدمون نحو 3 آلاف شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، متهمين إسرائيل بارتكاب جرائم في غزة.
ونقلت قناة "خبر غلوبال" التركية عن نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أوزلم زنغين، قولها: "تحدثت للتو مع زملائي عبر الهاتف، وإن مجموعة من محامينا الذين يبلغ عددهم 13 أو 14 محاميا... موجودة الآن في لاهاي مع نحو 3 آلاف شكوى من 13 دولة، موجهة للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت أن "التحضير لتقديم الوثائق الخاصة بما أرتكب في فلسطين للمحكمة في لاهاي قد أنجز، وسيتم رفع الشكوى خلال أسبوع".
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