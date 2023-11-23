اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال بعدة محاور في القطاع
التاريخ
11/23/2023 7:12:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات ضارية تدور بين المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور بقطاع غزة.
وكشفت مصادر أن المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لمحاولات توغل إسرائيلية جديدة، في محيط مخيم جباليا وفي شمال وغرب وجنوب مدينة غزة.
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