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اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال بعدة محاور في القطاع

11/23/2023 7:12:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات ضارية تدور بين المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور بقطاع غزة.


وكشفت مصادر أن المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لمحاولات توغل إسرائيلية جديدة، في محيط مخيم جباليا وفي شمال وغرب وجنوب مدينة غزة.

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