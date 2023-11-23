-->

Friday, 24 November 2023 03:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وسائل إعلام: طبيبان فقط يشرفان على 200 مريض داخل مجمع الشفاء الطبي

11/23/2023 7:12:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح رئيس قسم الجراحات التجميلية في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة أحمد مخللاتي، بأنه لم يبق في داخل أقسام المستشفى سوى طبيبين يشرفان على 200 مريض، مشيرا إلى أن الوضع صعب للغاية.
ونقلت قناة "إن بي سي" التلفزيونية عنه قوله: "لقد غادر معظم الموظفين، باستثناء طبيبين وأنا وزميلي وممرضة واحدة، وجميعنا في المستشفى".


ووصف مخللاتي الوضع في المستشفى بأنه "صعب للغاية"، وقال الطبيب إنهم يشرفون على ما يقرب من 200 مريض ما زالوا في المستشفى.

MENAFN23112023000208011052ID1107479715

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث