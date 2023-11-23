وسائل إعلام: طبيبان فقط يشرفان على 200 مريض داخل مجمع الشفاء الطبي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح رئيس قسم الجراحات التجميلية في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة أحمد مخللاتي، بأنه لم يبق في داخل أقسام المستشفى سوى طبيبين يشرفان على 200 مريض، مشيرا إلى أن الوضع صعب للغاية.
ونقلت قناة "إن بي سي" التلفزيونية عنه قوله: "لقد غادر معظم الموظفين، باستثناء طبيبين وأنا وزميلي وممرضة واحدة، وجميعنا في المستشفى".
ووصف مخللاتي الوضع في المستشفى بأنه "صعب للغاية"، وقال الطبيب إنهم يشرفون على ما يقرب من 200 مريض ما زالوا في المستشفى.
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