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مسؤول إسرائيلي: سنطلق سراح 39 فلسطينيا اليوم الجمعة

11/23/2023 7:12:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن قوات الاحتلال ستطلق سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال اليوم الجمعة في إطار صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

ومن المنتظر أن تدخل الهدنة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.

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