مسؤول إسرائيلي: سنطلق سراح 39 فلسطينيا اليوم الجمعة

مسؤول إسرائيلي: سنطلق سراح 39 فلسطينيا اليوم الجمعة
التاريخ
11/23/2023 7:12:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن قوات الاحتلال ستطلق سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال اليوم الجمعة في إطار صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
ومن المنتظر أن تدخل الهدنة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.
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