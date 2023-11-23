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غارات إسرائيلية وأحزمة نارية مكثفة على مناطق متفرقة بغزة

11/23/2023 7:12:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة وأحزمة نارية مكثفة على عدة مناطق شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.


وأضافت أن القصف طال جباليا البلد ومخيم جباليا ومنطقة الشيخ زايد، شمال القطاع، بالإضافة إلى منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، ومنطقة وادي غزة.

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