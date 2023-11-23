غارات إسرائيلية وأحزمة نارية مكثفة على مناطق متفرقة بغزة

غارات إسرائيلية وأحزمة نارية مكثفة على مناطق متفرقة بغزة
التاريخ
11/23/2023 7:12:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة وأحزمة نارية مكثفة على عدة مناطق شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.
وأضافت أن القصف طال جباليا البلد ومخيم جباليا ومنطقة الشيخ زايد، شمال القطاع، بالإضافة إلى منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، ومنطقة وادي غزة.
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