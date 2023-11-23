عندما يمكر الصغار (1)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الفيلم‭ ‬طريف‭ ‬وقد‭ ‬صدر‭ ‬منه‭ ‬جزءان،‭ ‬فقد‭ ‬عاش‭ ‬الطفل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الخوف‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬فيه‭ ‬بمفرده،‭ ‬ثم‭ ‬سافر‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬واستخدم‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ (‬الكريدت‭ ‬كارد‭) ‬الخاصة‭ ‬بأبيه‭ ‬لركوب‭ ‬الطائرة‭ ‬والعيش‭ ‬في‭ ‬أفخر‭ ‬الفنادق،‭ ‬ومر‭ ‬بمواقف‭ ‬في‭ ‬منتهى‭ ‬العجب،‭ ‬تجعلك‭ ‬تضحك‭ ‬وتنسى‭ ‬أنه‭ ‬وحيد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬غابة‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬نيويورك‭ ‬تعج‭ ‬بأسماك‭ ‬القرش‭ ‬البرية‭.‬

قبل‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة‭ ‬غادرت‭ ‬الدوحة‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬مع‭ ‬زوجتي‭ ‬بغرض‭ ‬الصيانة‭ ‬الطبية‭ ‬الدورية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أفتى‭ ‬طبيب‭ ‬آسيوي‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬سيستم‭ ‬مال‭ ‬انت‭ ‬كلش‭ ‬خراب‭ ‬ولازم‭ ‬سوي‭ ‬تشييك‭ ‬في‭ ‬كلينيك‭ ‬في‭ ‬لندن‮»‬،‭ ‬وكان‭ ‬مقرراً‭ ‬أن‭ ‬يلحق‭ ‬بنا‭ ‬عيالنا‭ ‬الأربعة‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نفرغ‭ ‬من‭ ‬التشييك‭ ‬الأولي‭ ‬في‭ ‬كلينيك‭ ‬مال‭ ‬لندن‭.‬

وصل‭ ‬العيال‭ ‬إلى‭ ‬المطار‭ ‬الدوحة‭ ‬ليركبوا‭ ‬طائرة‭ ‬الى‭ ‬لندن،‭ ‬ولكن‭ ‬خبيرا‭ ‬آسيويا‭ ‬آخر‭ ‬أفتى‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لأصغر‭ ‬عيالي‭ ‬أن‭ ‬يسافر‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬لأن‭ ‬تأشيرة‭ ‬دخوله‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬برفقة‭ ‬والديه،‭ ‬وبما‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬قاصرا‭ - ‬دون‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ - ‬فلا‭ ‬مجال‭ ‬لسفره‭ ‬إلا‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬والديه‭. ‬ووقع‭ ‬اخوته‭ ‬في‭ ‬حيص‭ ‬بيص،‭ ‬فعندما‭ ‬قرروا‭ ‬العودة‭ ‬جميعاً‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬حتى‭ ‬يحصل‭ ‬أخوهم‭ ‬الصغير‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬صحيحة‭ ‬قال‭ ‬لهم‭ ‬الخبير‭ ‬إن‭ ‬فرص‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬في‭ ‬رحلات‭ ‬جوية‭ ‬لاحقة‭ ‬مثل‭ ‬فرص‭ ‬تحرير‭ ‬فلسطين‭ ‬خلال‭ ‬الخمسين‭ ‬سنة‭ ‬المقبلة‭ ‬بفرق‭ ‬الكشافة‭ ‬المسلحة‭!! ‬وهكذا‭ ‬عاد‭ ‬الولد‭ ‬الصغير‭ ‬أدراجه‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬أقاربنا،‭ ‬وجاءنا‭ ‬أخوته‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬زودوه‭ ‬ببعض‭ ‬المال‭. ‬وعشت‭ ‬أتعس‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬لأن‭ ‬زوجتي‭ ‬اعتبرت‭ ‬ولدها‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ - ‬بينما‭ ‬كل‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ - ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬الأمر‭ ‬مجرد‭ ‬قلق‭ ‬بل‭ ‬الحكاية‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬دموع‭ ‬وأرق‭ ‬وسهر‭: ‬يا‭ ‬ترى‭ ‬الولد‭ ‬عامل‭ ‬شنو؟‭ ‬يا‭ ‬بنت‭ ‬الناس‭ ‬الولد‭ ‬مع‭ ‬أهله‭ ‬وأقاربه‭ ‬وسيكون‭ ‬معنا‭ ‬فور‭ ‬تصحيح‭ ‬تأشيرته‭.. ‬مفيش‭ ‬فايده‭.. ‬الولية‭ ‬ظلت‭ ‬تندب‭ ‬وتبكي‭ ‬على‭ ‬ولدها‭ ‬المسكين‭.‬

واتصلت‭ ‬بالولد‭ ‬المسكين‭ ‬ووجدته‭ ‬في‭ ‬منتهى‭ ‬الانبساط‭ ‬فقد‭ ‬قرر‭ ‬أن‭ ‬يمكث‭ ‬في‭ ‬بيتنا‭ ‬بمفرده‭ (‬هوم‭ ‬ألون‭). ‬استغفر‭ ‬الله‭. ‬أقنع‭ ‬قريبنا‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬المطار‭ ‬أنه‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬الخاص‭ ‬بالعائلة‭ ‬‮«‬لإجراء‭ ‬بعض‭ ‬الاتصالات‭ ‬والتحريات‮»‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬ذلك‭ ‬القريب‭ ‬ويأخذه‭ ‬إلى‭ ‬بيته‭ ‬في‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬ليلاً،‭ ‬ونجحت‭ ‬خطته‭ ‬الساذجة‭ ‬لأن‭ ‬قريبه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يفهم‭ ‬شيئاً‭ ‬عن‭ ‬أمور‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يعرف‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬كمبيوتر‭ ‬يقوم‭ ‬مقام‭ ‬كمبيوتر‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬أمور‭ ‬التراسل‭ ‬والتواصل،‭ ‬وهكذا‭ ‬ظل‭ ‬الولد‭ ‬في‭ ‬بيتنا‭ ‬بمفرده‭ ‬نحو‭ ‬عشر‭ ‬ساعات‭ ‬يومياً‭ ‬لثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬قضاها‭ ‬حسب‭ ‬تعبيره‭ ‬في‭ ‬عز‭ ‬ونغنغة‭ ‬وبحبحة‭: ‬جميع‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬أحرمه‭ ‬منها‭ ‬صارت‭ ‬تصله‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭. ‬اشترى‭ ‬الآيسكريم‭ ‬بالجردل‭ (‬السطل‭). ‬اشترى‭ ‬بطاقات‭ ‬شحن‭ ‬موبايل‭ ‬تكفي‭ ‬للإدلاء‭ ‬بتصريحات‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬قنوات‭ ‬فضائية‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬خطبة‭ ‬أمام‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬عبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭. ‬بعبارة‭ ‬أخرى‭ ‬أحس‭ ‬الولد‭ ‬أن‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬الوالدين‭ ‬‮«‬نعمة‭ ‬وحرية‮»‬‭.‬

وأحسست‭ ‬بالذنب‭: ‬أنا‭ ‬وأمه‭ ‬لم‭ ‬نعرف‭ ‬النوم‭ ‬رغم‭ ‬أننا‭ ‬كنا‭ ‬نعرف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬أيدٍ‭ ‬أمينة،‭ ‬وكنا‭ ‬سعداء‭ ‬لاصطحابه‭ ‬معنا‭ ‬الى‭ ‬لندن‭ ‬التي‭ ‬يحبها،‭ ‬لأنه‭ ‬فتح‭ ‬عينيه‭ ‬على‭ ‬الدنيا‭ ‬فيها‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬أعمل‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي،‭ ‬وله‭ ‬فيها‭ ‬اصدقاء‭ ‬طفولة،‭ ‬ولكن‭ ‬ها‭ ‬هو‭ ‬يبدو‭ ‬أكثر‭ ‬سعادة‭ ‬لأنه‭ ‬بعيد‭ ‬عنا،‭ ‬فهل‭ ‬أنا‭ ‬وأمه‭ ‬‮«‬فاشلان‭ ‬كوالدين»؟‭ ‬لا‭ ‬أظن‭ ‬ذلك،‭ ‬ولكنه‭ ‬كان‭ ‬سعيدا‭ ‬بأنه‭ ‬عاش‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬بلا‭ ‬قوانين‭ ‬تنظم‭ ‬مواعيد‭ ‬اللعب‭ ‬والنوم،‭ ‬وكما‭ ‬اعترف‭ ‬لاحقا‭ ‬‮«‬أجمل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يجبرني‭ ‬أحد‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬سلطة‭ ‬الخس‭ ‬والخيار‮»‬‭.‬