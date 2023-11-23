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نافذة فنية

11/23/2023 7:09:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طلقها‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬صوتها‭ ‬صوت‭ ‬رجل‭: ‬انتهت‭ ‬قصة‭ ‬زواج‭ ‬الفنانة‭ ‬هنا‭ ‬الزاهد‭ ‬واحمد‭ ‬فهمي،‭ ‬والسبب‭ ‬كان‭ ‬الكلام‭ ‬الجارح‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬منه‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬عمرو‭ ‬اديب‭ ‬عندما‭ ‬علق‭ ‬على‭ ‬زوجته‭ ‬بأن‭ ‬شكلها‭ ‬حلو‭ ‬نفس‭ ‬باربي‭ ‬بس‭ ‬صوتها‭ ‬يشبه‭ ‬صوت‭ ‬الممثل‭ ‬علي‭ ‬الشريف‭... ‬اغلب‭ ‬المتزوجين‭ ‬الشباب‭ ‬لا‭ ‬يراعون‭ ‬ولا‭ ‬يخافون‭ ‬ربهم‭ ‬في‭ ‬بنات‭ ‬الناس‭. ‬

الإعلام‭ ‬البحريني‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬المهمة‭: ‬نرتبط‭ ‬بعلاقات‭ ‬ثابتة‭ ‬ووطيدة‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬الأسف‭ ‬لم‭ ‬نمدها‭ ‬إلى‭ ‬الاعلام،‭ ‬فالتلفزيون‭ ‬والإذاعة‭ ‬لدينا‭ ‬يحتاجان‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬والدينية،‭ ‬ومصر‭ ‬متفوقة‭ ‬ومتميزة‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬مثلا‭ ‬تحتاج‭ ‬اذاعة‭ ‬الطرب‭ ‬إلى‭ ‬اغنيات‭ ‬مميزة‭ ‬ونادرة‭ ‬لتجديد‭ ‬الإذاعة‭ ‬والخروج‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬التقليدية‭ ‬ومصر‭ ‬تملك‭ ‬حفلات‭ ‬نادرة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المطربين‭ ‬المصريين‭ ‬خاصة‭ ‬للإذاعة،‭ ‬وبطلبها‭ ‬ثم‭ ‬بثها‭ ‬عندنا‭ ‬سوف‭ ‬نكسب‭ ‬المستمعين،‭ ‬التلفزيون‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المميزة‭ ‬ومصر‭ ‬تملك‭ ‬رصيدا‭ ‬ضخما‭ ‬من‭ ‬البرامج‭... ‬أعتقد‭ ‬أنها‭ ‬فرصة‭ ‬لن‭ ‬تتكرر‭ ‬فهناك‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬في‭ ‬التلفزيون‭ ‬البحريني‭ ‬ويعرفون‭ ‬كل‭ ‬الطرق‭ ‬لمد‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬النواقص‭ ‬وهما‭ ‬الاستاذ‭ ‬خليل‭ ‬الذوادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬السابق‭ ‬لهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتليفزيون‭ ‬وممثلنا‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬وهناك‭ ‬الاخت‭ ‬فوزية‭ ‬زينل‭ ‬رئيسة‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬سابقا‭ ‬وسفيرة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬حاليا،‭ ‬لن‭ ‬تأتي‭ ‬فرصة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭. ‬اتمنى‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬باب‭ ‬التعاون‭ ‬الفني‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬مصراعيه‭.‬

حكايات‭ ‬فنية‭ (‬لابد‭ ‬من‭ ‬مساعدتي‭): ‬اقف‭ ‬حائرا‭ ‬أمام‭ ‬بعض‭ ‬أقرباء‭ ‬الفنانين‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يستطيعون‭ ‬أن‭ ‬يمدوني‭ ‬ببعض‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬المطربين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الاوائل‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الأسطوانات،‭ ‬وهم‭ ‬مطربون‭ ‬لهم‭ ‬تجربة‭ ‬جيدة‭ ‬ونحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬عليها‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬قدم‭ ‬إنتاجا‭ ‬جيدا‭ ‬ولم‭ ‬ينجح‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬قدم‭ ‬بعض‭ ‬الاسطوانات‭ ‬وترك‭ ‬الغناء‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭. ‬

أحتاج‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬المعلومات‭ ‬الشخصية‭ ‬عنهم‭ ‬فأغلبهم‭ ‬اعرفهم‭ ‬من‭ ‬متابعتي‭ ‬لإنتاجهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأسطوانات،‭ ‬والحمد‭ ‬لله‭ ‬أنني‭ ‬اعرف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬ولكن‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬مساعدتي‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬ابنائهم،‭ ‬ولابد‭ ‬أن‭ ‬يدون‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬عن‭ ‬حياة‭ ‬فنانينا‭ ‬القدماء‭. ‬

مع‭ ‬الأسف‭ ‬الذين‭ ‬سبقونا‭ ‬لم‭ ‬يكتبوا‭ ‬حرفا‭ ‬عن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الفنانين‭ ‬ووصلت‭ ‬التركة‭ ‬الي‭ ‬ناقصة‭ ‬تماما،‭ ‬التجربة‭ ‬الغنائية‭ ‬البحرينية‭ ‬تجاوزت‭ ‬القرن‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ ‬وكلما‭ ‬اسرعنا‭ ‬في‭ ‬تدوينها‭ ‬سوف‭ ‬نحفظها‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بالتراث‭ ‬الغنائي‭ ‬البحريني‭. ‬

اتمنى‭ ‬أن‭ ‬اتلقى‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الأسماء،‭ ‬وسوف‭ ‬احددها‭ ‬واحدد‭ ‬الجهة‭ ‬المطلوبة‭. ‬

وأود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬أبناء‭ ‬المنتج‭ ‬أبوبكر‭ ‬علي‭ ‬وهما‭ ‬إبراهيم‭ ‬وخالد‭ ‬اللذان‭ ‬يمداني‭ ‬بالمعلومات‭ ‬عن‭ ‬الاسطوانات‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬وكذلك‭ ‬الفنان‭ ‬الملحن‭ ‬أحمد‭ ‬سيف‭ ‬الذي‭ ‬امدني‭ ‬بمعلومات‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬اقاربه‭ ‬من‭ ‬الفنانين،‭ ‬وكذلك‭ ‬النائبة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الأستاذة‭ ‬نانسي‭ ‬خضوري‭... ‬عملية‭ ‬البحث‭ ‬شاقة‭ ‬ولكن‭ ‬تستأهل‭ ‬التعب‭ ‬والبحث‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬حفظ‭ ‬تراثنا‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭ ‬أغنية‭ (‬حن‭ ‬وانه‭ ‬حن‭) ‬تأليف‭ ‬مظفر‭ ‬النواب‭ ‬وألحان‭ ‬طالب‭ ‬القرغولي‭ ‬غناء‭ ‬ياس‭ ‬خضر‭:‬

حن‭ ‬وانا‭ ‬احن‭ ‬وانحبس‭ ‬ونه‭ ‬ونمتحن

مرخوص‭ ‬بس‭ ‬كت‭ ‬الدمع‭ ‬حده‭ ‬الجفن

يل‭ ‬تمشي‭ ‬بيه‭ ‬ويه‭ ‬النبض

روحي‭ ‬اعله‭ ‬روحك‭ ‬تنسحن

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