نافذة فنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) طلقها وقال إن صوتها صوت رجل: انتهت قصة زواج الفنانة هنا الزاهد واحمد فهمي، والسبب كان الكلام الجارح الذي صدر منه خلال لقائه مع عمرو اديب عندما علق على زوجته بأن شكلها حلو نفس باربي بس صوتها يشبه صوت الممثل علي الشريف... اغلب المتزوجين الشباب لا يراعون ولا يخافون ربهم في بنات الناس.
الإعلام البحريني يجب أن يأخذ هذه الخطوة المهمة: نرتبط بعلاقات ثابتة ووطيدة مع مصر، ولكن مع الأسف لم نمدها إلى الاعلام، فالتلفزيون والإذاعة لدينا يحتاجان إلى العديد من المواد الفنية والثقافية والدينية، ومصر متفوقة ومتميزة في ذلك، مثلا تحتاج اذاعة الطرب إلى اغنيات مميزة ونادرة لتجديد الإذاعة والخروج بها من التقليدية ومصر تملك حفلات نادرة للعديد من المطربين المصريين خاصة للإذاعة، وبطلبها ثم بثها عندنا سوف نكسب المستمعين، التلفزيون يحتاج إلى العديد من البرامج المميزة ومصر تملك رصيدا ضخما من البرامج... أعتقد أنها فرصة لن تتكرر فهناك اثنان من الإعلاميين البحرينيين الذين عملوا في التلفزيون البحريني ويعرفون كل الطرق لمد تلفزيون البحرين بكل النواقص وهما الاستاذ خليل الذوادي الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الإذاعة والتليفزيون وممثلنا في الجامعة العربية وهناك الاخت فوزية زينل رئيسة البرامج في تلفزيون البحرين سابقا وسفيرة البحرين في مصر حاليا، لن تأتي فرصة مثل هذه الفرصة. اتمنى أن يفتح باب التعاون الفني مع مصر على مصراعيه.
حكايات فنية (لابد من مساعدتي): اقف حائرا أمام بعض أقرباء الفنانين أو من الأشخاص الذين يستطيعون أن يمدوني ببعض المعلومات عن بعض المطربين البحرينيين الاوائل في عصر الأسطوانات، وهم مطربون لهم تجربة جيدة ونحتاج إلى إلقاء الضوء عليها ومنهم من قدم إنتاجا جيدا ولم ينجح ومنهم من قدم بعض الاسطوانات وترك الغناء لأي سبب من الأسباب.
أحتاج الى بعض المعلومات الشخصية عنهم فأغلبهم اعرفهم من متابعتي لإنتاجهم من خلال الأسطوانات، والحمد لله أنني اعرف الكثير من المعلومات ولكن لابد من مساعدتي خصوصا من ابنائهم، ولابد أن يدون كل شيء عن حياة فنانينا القدماء.
مع الأسف الذين سبقونا لم يكتبوا حرفا عن هؤلاء الفنانين ووصلت التركة الي ناقصة تماما، التجربة الغنائية البحرينية تجاوزت القرن من الزمان وكلما اسرعنا في تدوينها سوف نحفظها للأجيال القادمة من المهتمين بالتراث الغنائي البحريني.
اتمنى أن اتلقى المساعدة من هيئة الثقافة والآثار للبحث عن بعض الأسماء، وسوف احددها واحدد الجهة المطلوبة.
وأود أن أشكر أبناء المنتج أبوبكر علي وهما إبراهيم وخالد اللذان يمداني بالمعلومات عن الاسطوانات بشكل مستمر، وكذلك الفنان الملحن أحمد سيف الذي امدني بمعلومات عن بعض اقاربه من الفنانين، وكذلك النائبة في مجلس الشورى الأستاذة نانسي خضوري... عملية البحث شاقة ولكن تستأهل التعب والبحث المستمر من اجل حفظ تراثنا.
من جماليات النصوص الغنائية أغنية (حن وانه حن) تأليف مظفر النواب وألحان طالب القرغولي غناء ياس خضر:
حن وانا احن وانحبس ونه ونمتحن
مرخوص بس كت الدمع حده الجفن
يل تمشي بيه ويه النبض
روحي اعله روحك تنسحن
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