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عودة الوعي العربي

11/23/2023 7:09:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من‭ ‬حسنات‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أنها‭ ‬حركت‭ ‬مشاعر‭ ‬إنسانية‭ ‬لدى‭ ‬جمهور‭ ‬عريض‭ ‬ممن‭ ‬كان‭ ‬منخدعا‭ ‬بالنهج‭ ‬الغربي‭ ‬في‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬والحقوق،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تبين‭ ‬للجميع‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬النهج‭ ‬بمقوماته‭ ‬ومعاييره،‭ ‬إنما‭ ‬تم‭ ‬تفصيله‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬إسرائيل،‭ ‬لأنها‭ ‬فوق‭ ‬القانون‭.. ‬لذلك‭ ‬ترى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشاهير‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬قد‭ ‬أعلنوا‭ ‬تعاطفهم‭ ‬وتأييدهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

ومن‭ ‬حسنات‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬قيادات‭ ‬مجتمعية‭ ‬ذات‭ ‬آيديولوجيات‭ ‬فكرية‭ ‬وثقافية‭ ‬غير‭ ‬إسلامية‭ ‬كانت‭ ‬تؤيد‭ ‬التطبيع،‭ ‬وتدافع‭ ‬عنه،‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬الموقف‭ ‬الشعبي،‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬اعتذارها‭ ‬عن‭ ‬موقفها‭ ‬السابق،‭ ‬وأكد‭ ‬وقوفها‭ ‬مع‭ ‬شعب‭ ‬غزة‭ ‬والفلسطينيين‭.‬

وبالأمس‭ ‬نشرت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬مقالا‭ ‬للسياسي‭ ‬المصري‭ ‬‮«‬أسامة‭ ‬الغزالي‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬يعلن‭ ‬فيه‭ ‬اعتذاره‭ ‬عن‭ ‬موقفه‭ ‬الذي‭ ‬اتخذه،‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬مثقفي‭ ‬مصر‭ ‬والعالم‭ ‬العربي،‭ ‬إزاء‭ ‬الصراع‭ ‬العربي‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬قائلا‭: ‬إنني‭ ‬اليوم‭ ‬وقد‭ ‬تابعت‭ ‬بغضب‭ ‬وسخط‭ ‬وألم،‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬وفظائع‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬يندى‭ ‬لها‭ ‬جبين‭ ‬الإنسانية‭.. ‬أعتذر‭ ‬لشهداء‭ ‬غزة،‭ ‬ولكل‭ ‬طفل‭ ‬وامرأة‭ ‬ورجل‭ ‬فلسطيني‭.. ‬إني‭ ‬أعتذر‭.‬

ومنذ‭ ‬أيام‭ ‬نشر‭ ‬الأستاذ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشعبان‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الفكر‭ ‬الليبرالي‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكتشف‭ ‬أكذوبة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬الغربية،‭ ‬وزيف‭ ‬هذه‭ ‬الأفكار،‭ ‬حيث‭ ‬كتب‭ ‬بعنوان‭ (‬ماذا‭ ‬تعلمت‭ ‬من‭ ‬غزة؟‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭:‬

المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬كذبة،‭ ‬المعاهدات‭ ‬كذبة،‭ ‬قوانين‭ ‬حماية‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬كذبة،‭ ‬جميع‭ ‬الشعارات‭ ‬والمبادئ‭ ‬التي‭ ‬أُرغِمنا‭ ‬على‭ ‬حفظها‭ ‬وتجرعها‭ ‬كذبة،‭ ‬فبعد‭ ‬الدمار‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬إخواننا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬أيقنت‭ ‬أن‭ ‬الإنسان‭ ‬العربي‭ ‬والمسلم‭ ‬بشر‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭.. ‬فدمهم‭ ‬أرخص‭ ‬من‭ ‬التراب،‭ ‬وأن‭ ‬السلاح‭ ‬والمال‭ ‬هو‭ ‬الفيصل‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬المجريات،‭ ‬ولا‭ ‬عزاء‭ ‬للعدالة‭ ‬والسلام‭.. ‬فحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للإنسان‭ ‬الأبيض‭ ‬الأشقر‭ ‬الافرنجي‭ ‬فقط،‭ ‬وما‭ ‬سواه‭ ‬هُم‭ ‬حيوانات‭ ‬بشرية‭ ‬كما‭ ‬صرّح‭ ‬وزير‭ ‬دفاع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬بوصفه‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

لقد‭ ‬تعلمت‭ ‬أن‭ ‬جيش‭ ‬الكيان‭ ‬ومخابرات‭ ‬الموساد‭ ‬أسطورة‭ ‬تمت‭ ‬هزيمتها‭ ‬ودحضها‭.. ‬تعلمت‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬عزة‭ ‬ولا‭ ‬اعتزاز‭ ‬إلا‭ ‬بثقافتنا‭ ‬وهويتنا‭.. ‬فالغرب‭ ‬أصبح‭ ‬ينسلخ‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬قيمة‭ ‬أخلاقية‭ ‬وثقافية،‭ ‬وأصبح‭ ‬يتعبد‭ ‬بسفك‭ ‬الدم،‭ ‬وباتت‭ ‬ثقافته‭ ‬المادية‭ ‬محصورة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬نشوة‭ ‬الخمور‭ ‬والمخدرات،‭ ‬ونصرة‭ ‬الشذوذ‭ ‬وتغيير‭ ‬جنس‭ ‬الأطفال‭.. ‬فقد‭ ‬تخطت‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬كل‭ ‬حدود‭ ‬العقلانية،‭ ‬وأصبحت‭ ‬تتراقص‭ ‬حول‭ ‬الملذات‭ ‬والنفعية‭ ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬المنطق‭ ‬والعرف‭ ‬الإنساني‭.‬

تعلمت‭ ‬أنك‭ ‬إذا‭ ‬أردت‭ ‬نصرة‭ ‬الانسان‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وفق‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬فسيتم‭ ‬اضطهادك‭ ‬ونبذك،‭ ‬وربما‭ ‬طردك‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬بتهمة‭ ‬معاداة‭ ‬السامية‭.. ‬وتعلمت‭ ‬أن‭ ‬المقاطعة‭ ‬للمنتجات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬شكَّلت‭ ‬لنا‭ ‬وعياً‭ ‬جديداً‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬خلق‭ ‬اكتفاء‭ ‬ذاتي،‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬صناعتنا‭ ‬المحلية،‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬التجارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والسوق‭ ‬المحلي‭.‬

تعلمت‭ ‬أنه‭ ‬حينما‭ ‬تدق‭ ‬ساعة‭ ‬الصفر‭ ‬سينزع‭ ‬الغرب‭ ‬نفاقه‭ ‬الإنساني،‭ ‬وسيصبح‭ ‬متحدثاً‭ ‬باسم‭ ‬العنصرية‭ ‬والاستعلاء‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬البشر،‭ ‬والرعاة‭ ‬الأوائل‭ ‬للبربرية‭ ‬والإرهاب‭.. ‬فاسألوا‭ ‬أهل‭ ‬فيتنام‭ ‬والهنود‭ ‬الحمر‭ ‬والعراق‭ ‬وغيرهم‭ ‬ماذا‭ ‬فعل‭ ‬بهم‭ ‬الأمريكان؟‭ ‬واسألوا‭ ‬إفريقيا‭ ‬والجزائر‭ ‬ماذا‭ ‬فعلت‭ ‬بهما‭ ‬فرنسا؟‭ ‬وماذا‭ ‬انتهكت‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬كينيا؟‭ ‬فهل‭ ‬هؤلاء‭ ‬حقاً‭ ‬يريدون‭ ‬السلام‭ ‬والإنسانية؟‭ ‬أم‭ ‬يستخدمون‭ ‬تلك‭ ‬الشعارات‭ ‬لغاياتهم‭ ‬الخبيثة؟‭ ‬فما‭ ‬يحدث‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬قد‭ ‬ظهرت‭ ‬نتائجه‭ ‬الأولية‭ ‬شيئاً‭ ‬فشيئاً‭ ‬عبر‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬الوعي‭ ‬البشري‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬تفنيد‭ ‬‮«‬حدوتة‮»‬‭ ‬إنسانية‭ ‬الغرب‭ ‬ومبادئه‭ ‬المزيفة‭ ‬وقوانينه‭ ‬الدولية‭ ‬الشكلية‭ ‬اليوم،‭ ‬وسيتوالى‭ ‬سقوط‭ ‬أسطورة‭ ‬الدومينو‭ ‬الصهيونية‭ ‬والغربية‭ ‬غداً‭ ‬وبعد‭ ‬غد،‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

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