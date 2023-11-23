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في بريطانيا.. زيادة سنوية مقلقة في فواتير الكهرباء

11/23/2023 7:09:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬فواتير‭ ‬الكهرباء‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأسر‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بواقع‭ ‬94‭ ‬جنيها‭ ‬استرلينيا‭ (‬118‭ ‬دولارا‭) ‬سنويا‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬أن‭ ‬رفعت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الطاقة‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬أوفجيم‮»‬‭ ‬السقف‭ ‬السعري‭ ‬لمواجهة‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الجملة‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬أعلنت‭ ‬رفع‭ ‬سقفها‭ ‬السعري‭ ‬من‭ ‬السقف‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬يقدر‭ ‬بـ‭ ‬1‭.‬834‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬928‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬بصورة‭ ‬كاملة‭ ‬لارتفاع‭ ‬التكاليف‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬جملة‭ ‬الطاقة‭ ‬دوليا‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬السوق‭ ‬والأحداث‭ ‬العالمية،‭ ‬وخاصة‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬جوناثان‭ ‬بريلي‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬وقت‭ ‬صعب‭ ‬بالنسبة‭ ‬للكثيرين،‭ ‬وأي‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الفواتير‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬مقلقة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة،‭ ‬التي‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬المستويات‭ ‬التي‭ ‬سجلناها‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬هي‭ ‬نتيجة‭ ‬لارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬الجملة‭ ‬للغاز‭ ‬والكهرباء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬السعر‭ ‬الذي‭ ‬ندفعه‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬المستهلكون‭ ‬بالدعم،‭ ‬ولقد‭ ‬أوضحنا‭ ‬للموردين‭ ‬أننا‭ ‬نتوقع‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يقوموا‭ ‬بتحديد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الفواتير‭ ‬المرتفعة‭ ‬ويقدمون‭ ‬المساعدة‭ ‬لهم‮»‬‭.

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