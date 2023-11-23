في بريطانيا.. زيادة سنوية مقلقة في فواتير الكهرباء
التاريخ
11/23/2023 7:09:29 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) من المقرر أن ترتفع فواتير الكهرباء بالنسبة للأسر في المملكة المتحدة بواقع 94 جنيها استرلينيا (118 دولارا) سنويا ابتداء من يناير المقبل، وذلك عقب أن رفعت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية «أوفجيم» السقف السعري لمواجهة ارتفاع أسعار الجملة. وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن الهيئة أعلنت رفع سقفها السعري من السقف الحالي الذي يقدر بـ 1.834 جنيه استرليني إلى 1.928 جنيه استرليني ابتداء من الأول من يناير المقبل، ويرجع ذلك بصورة كاملة لارتفاع التكاليف في سوق جملة الطاقة دوليا بسبب عدم استقرار السوق والأحداث العالمية، وخاصة الصراع في أوكرانيا. وقال رئيس الهيئة جوناثان بريلي «هذا وقت صعب بالنسبة للكثيرين، وأي زيادة في الفواتير سوف تكون مقلقة». وأضاف: «ولكن هذه الزيادة، التي تقترب من المستويات التي سجلناها في أغسطس الماضي هي نتيجة لارتفاع تكاليف الجملة للغاز والكهرباء، وهو ما يجب أن ينعكس على السعر الذي ندفعه». وأوضح «من المهم أن يحظى المستهلكون بالدعم، ولقد أوضحنا للموردين أننا نتوقع منهم أن يقوموا بتحديد الأشخاص الذين يعانون من الفواتير المرتفعة ويقدمون المساعدة لهم».
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