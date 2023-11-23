3 من كل 4 إسبان يشعرون بالتمييز بسبب أوزانهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضافت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬السمنة‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬رئيس‭ ‬على‭ ‬الرجال‭ ‬الأصغر‭ ‬سنًّا،‭ ‬إذ‭ ‬أفادت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬السمنة‭ ‬لدى‭ ‬البالغين‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬يبلغ‭ ‬23٫8%،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬37٫8%‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬يعانون‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الوزن‭. ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬اعتبر‭ ‬غالبية‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬شملتهم‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الوراثة‭ ‬والبيئة‭ ‬تلعبان‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًّا‭ ‬في‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسمنة‭ ‬وزيادة‭ ‬الوزن‭. ‬وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسمنة‭ ‬مستمرة‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬خاصة‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬34‭ ‬سنة‭. ‬وأكدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬السمنة‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭% ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬