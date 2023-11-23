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3 من كل 4 إسبان يشعرون بالتمييز بسبب أوزانهم

11/23/2023 7:09:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬استقصائية‭ ‬حديثة‭ ‬أجرتها‭ ‬جمعية‭ ‬السمنة‭ ‬الإسبانية‭ ‬‮«‬سيدو‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬74‭% ‬من‭ ‬السكان‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬يميز‭ ‬ضد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬أو‭ ‬السمنة‭. ‬وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإسبانية‭ ‬‮«‬إيفي‮»‬،‭ ‬يشعر‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أربعة‭ ‬إسبان‭ ‬بالتمييز‭ ‬بسبب‭ ‬أوزانهم‭. ‬وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السمنة‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الشائعة‭ ‬جدًّا‭ ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬حيث‭ ‬تترك‭ ‬وصمة‭ ‬عار‭ ‬على‭ ‬صاحبها،‭ ‬وفي‭ ‬الواقع،‭ ‬تُعد‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬التمييزية‭ ‬المزمنة‭. ‬

وأضافت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬السمنة‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬رئيس‭ ‬على‭ ‬الرجال‭ ‬الأصغر‭ ‬سنًّا،‭ ‬إذ‭ ‬أفادت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬السمنة‭ ‬لدى‭ ‬البالغين‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬يبلغ‭ ‬23٫8%،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬37٫8%‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬يعانون‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الوزن‭. ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬اعتبر‭ ‬غالبية‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬شملتهم‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الوراثة‭ ‬والبيئة‭ ‬تلعبان‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًّا‭ ‬في‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسمنة‭ ‬وزيادة‭ ‬الوزن‭. ‬وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسمنة‭ ‬مستمرة‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬خاصة‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬34‭ ‬سنة‭. ‬وأكدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬السمنة‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭% ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

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