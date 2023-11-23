((ذبابة حية في أمعاء رجل)) تثير حيرة الأطباء

((ذبابة حية في أمعاء رجل)) تثير حيرة الأطباء
التاريخ
11/23/2023 7:09:28 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترك رجل في ولاية ميزوري الأمريكية الأطباء في حيرة من أمرهم، بعد أن وجدوا ذبابة حية في أعماق أمعائه. وجاء المريض البالغ من العمر 63 عاما لإجراء فحص روتيني لسرطان القولون بتقنية التنظير، التي تعتمد على إدخال كاميرا مخصصة في الجهاز الهضمي، لكن المفاجأة كانت عند وصول المنظار إلى القولون المستعرض، وهو الجزء الطويل العلوي والمتدلي من الأمعاء الغليظة، حيث عثر الأطباء على ذبابة حية وسليمة تماما وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قال الأطباء إن كيفية وصول الحشرة حية إلى هذه المنطقة كان «لغزا». وأضافوا أن ذلك قد يكون بسبب خس ملوث تناوله الرجل في اليوم السابق لموعد الفحص. وقال الأطباء إنه في «حالات نادرة» يمكن لبيض الحشرات الموجودة في الفواكه والخضراوات أن تنجو من حمض المعدة، وتفقس في الأمعاء. وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا إن بعض المرضى المصابين لا يعانون أي أعراض، لكن آخرين يشعرون بآلام في البطن وقيءوإسهال.
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