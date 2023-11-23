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((ذبابة حية في أمعاء رجل)) تثير حيرة الأطباء

11/23/2023 7:09:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترك‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ميزوري‭ ‬الأمريكية‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬حيرة‭ ‬من‭ ‬أمرهم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وجدوا‭ ‬ذبابة‭ ‬حية‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬أمعائه‭. ‬وجاء‭ ‬المريض‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬63‭ ‬عاما‭ ‬لإجراء‭ ‬فحص‭ ‬روتيني‭ ‬لسرطان‭ ‬القولون‭ ‬بتقنية‭ ‬التنظير،‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬إدخال‭ ‬كاميرا‭ ‬مخصصة‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي،‭ ‬لكن‭ ‬المفاجأة‭ ‬كانت‭ ‬عند‭ ‬وصول‭ ‬المنظار‭ ‬إلى‭ ‬القولون‭ ‬المستعرض،‭ ‬وهو‭ ‬الجزء‭ ‬الطويل‭ ‬العلوي‭ ‬والمتدلي‭ ‬من‭ ‬الأمعاء‭ ‬الغليظة،‭ ‬حيث‭ ‬عثر‭ ‬الأطباء‭ ‬على‭ ‬ذبابة‭ ‬حية‭ ‬وسليمة‭ ‬تماما‭ ‬وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية،‭ ‬قال‭ ‬الأطباء‭ ‬إن‭ ‬كيفية‭ ‬وصول‭ ‬الحشرة‭ ‬حية‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬كان‭ ‬‮«‬لغزا‮»‬‭. ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬بسبب‭ ‬خس‭ ‬ملوث‭ ‬تناوله‭ ‬الرجل‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬لموعد‭ ‬الفحص‭. ‬وقال‭ ‬الأطباء‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬‮«‬حالات‭ ‬نادرة‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬لبيض‭ ‬الحشرات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬أن‭ ‬تنجو‭ ‬من‭ ‬حمض‭ ‬المعدة،‭ ‬وتفقس‭ ‬في‭ ‬الأمعاء‭. ‬وتقول‭ ‬مراكز‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬المرضى‭ ‬المصابين‭ ‬لا‭ ‬يعانون‭ ‬أي‭ ‬أعراض،‭ ‬لكن‭ ‬آخرين‭ ‬يشعرون‭ ‬بآلام‭ ‬في‭ ‬البطن‭ ‬وقيءوإسهال‭.‬

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