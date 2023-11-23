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نادية الجندي في مهرجان ضيافة: ((التاريخ سيشهد على المجارز البشعة))

11/23/2023 7:09:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كرمت‭ ‬إدارة‭ ‬مهرجان‭ ‬ضيافة‭ ‬الفنانة‭ ‬نادية‭ ‬الجندي‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مجمل‭ ‬أعمالها‭ ‬الفنية‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬أو‭ ‬الدراما‭ ‬التليفزيونية‭.‬

وقالت‭ ‬نادية‭ ‬الجندي‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬تكريمها،‭ ‬جاء‭ ‬خلالها‭: ‬بشكر‭ ‬إدارة‭ ‬الإمارات‭ ‬وبشكر‭ ‬مهرجان‭ ‬ضيافة‭ ‬المهرجان‭ ‬المحترم‭ ‬اللي‭ ‬له‭ ‬تاريخ‭ ‬وبشكر‭ ‬دكتور‭ ‬ميشيل،‭ ‬الحقيقه‭ ‬أنا‭ ‬كنت‭ ‬مترددة‭ ‬أني‭ ‬آجي‭ ‬في‭ ‬الاول‭. ‬وأضافت‭ ‬الجندي‭: ‬لما‭ ‬لقيت‭ ‬المبادرة‭ ‬الجميلة‭ ‬اللي‭ ‬عملها‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬لمساعدة‭ ‬اخواتنا‭ ‬وأطفال‭ ‬غزة‭ ‬سعدت‭ ‬جدًا‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الإنسانية‭ ‬الجميلة،‭ ‬ده‭ ‬اللي‭ ‬شجعني‭ ‬أحضر‭ ‬المهرجان‭.. ‬وعايزة‭ ‬أقول‭ ‬إن‭ ‬التاريخ‭ ‬هيشهد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المجزرة‭ ‬البشعة‭ ‬والحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬لأطفال‭ ‬أبرياء‭ ‬والتاريخ‭ ‬هيشهد‭ ‬على‭ ‬موت‭ ‬الضمير‭ ‬الإنساني‭ ‬العالمي‭ ‬اللي‭ ‬بيتغاضى‭ ‬عن‭ ‬الحق،‭ ‬ولكن‭ ‬ربنا‭ ‬هينصر‭ ‬الحق‭ ‬والحق‭ ‬سينتصر‭ .‬وحضر‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬،‭ ‬جاء‭ ‬بينهم‭ ‬المطربة‭ ‬كارول‭ ‬سماحة،‭ ‬والفنان‭ ‬عصام‭ ‬كاريكا‭ ‬والفنانة‭ ‬باميلا‭ ‬كيك،‭ ‬وغيرهم‭.‬وكرّم‭ ‬مهرجان‭ ‬ضيافة‭ ‬عددًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬النجوم،‭ ‬أبرزهم‭: ‬الفنان‭ ‬سعد‭ ‬المجرد‭ ‬على‭ ‬أعماله‭ ‬الفنية‭ ‬والفنانة‭ ‬نادية‭ ‬الجندي،‭ ‬والفنانة‭ ‬باميلا‭ ‬الكيك‭ ‬على‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬كريستال،‭ ‬والفنان‭ ‬أمير‭ ‬كرارة،‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭.‬

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