نادية الجندي في مهرجان ضيافة: ((التاريخ سيشهد على المجارز البشعة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كرمت إدارة مهرجان ضيافة الفنانة نادية الجندي في دبي، وذلك على مجمل أعمالها الفنية سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية.
وقالت نادية الجندي كلمة خلال تكريمها، جاء خلالها: بشكر إدارة الإمارات وبشكر مهرجان ضيافة المهرجان المحترم اللي له تاريخ وبشكر دكتور ميشيل، الحقيقه أنا كنت مترددة أني آجي في الاول. وأضافت الجندي: لما لقيت المبادرة الجميلة اللي عملها الشيخ محمد بن راشد لمساعدة اخواتنا وأطفال غزة سعدت جدًا بهذه المبادرة الإنسانية الجميلة، ده اللي شجعني أحضر المهرجان.. وعايزة أقول إن التاريخ هيشهد على هذه المجزرة البشعة والحرب والإبادة لأطفال أبرياء والتاريخ هيشهد على موت الضمير الإنساني العالمي اللي بيتغاضى عن الحق، ولكن ربنا هينصر الحق والحق سينتصر .وحضر عدد كبير من النجوم ، جاء بينهم المطربة كارول سماحة، والفنان عصام كاريكا والفنانة باميلا كيك، وغيرهم.وكرّم مهرجان ضيافة عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: الفنان سعد المجرد على أعماله الفنية والفنانة نادية الجندي، والفنانة باميلا الكيك على نجاحها في مسلسل كريستال، والفنان أمير كرارة، وغيرهم من الفنانين.
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