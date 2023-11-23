سألوه هل الفن حرام شرعًا؟ وهكذا رد نبيل الحلفاوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أوضح الفنان القدير نبيل الحلفاوي، موقفه من مناقشة الأمور الدينية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي
"إكس"، وذلك ردا على سؤال أحدهم له: هل الفن حرام شرعًا؟
جاء نص السؤال من أحد متابعي الحلفاوي كالآتي: "سؤال لحضرتك ؟؟ بعد كل العمر ده تعتقد أن الفن كان دوره إيجابي على المجتمع المسلم أم كان من أهم أسباب تدهور أخلاق الشباب والفتيات ودمار في البيوت والأسر المصرية ؟ ومن وجهة نظرك هل الفن حرام شرعا ؟".
و أجاب الحلفاوي: "كتبت أكثر من مرة.. لا أناقش هنا أمورا دينية، لا أرى أن السوشيال ميديا تصلح لهذا، حيث أن بابها مفتوح لكل من هب ودب.. ولكل مغرض خبيث يبغي الفتنة.. وصلت؟".
MENAFN23112023000055011008ID1107479691
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.