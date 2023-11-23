سألوه هل الفن حرام شرعًا؟ وهكذا رد نبيل الحلفاوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬نص‭ ‬السؤال‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬متابعي‭ ‬الحلفاوي‭ ‬كالآتي‭: "‬سؤال‭ ‬لحضرتك‭ ‬؟؟‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬العمر‭ ‬ده‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬الفن‭ ‬كان‭ ‬دوره‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬المسلم‭ ‬أم‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أسباب‭ ‬تدهور‭ ‬أخلاق‭ ‬الشباب‭ ‬والفتيات‭ ‬ودمار‭ ‬في‭ ‬البيوت‭ ‬والأسر‭ ‬المصرية‭ ‬؟‭ ‬ومن‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك‭ ‬هل‭ ‬الفن‭ ‬حرام‭ ‬شرعا‭ ‬؟‭".‬

و‭ ‬أجاب‭ ‬الحلفاوي‭: "‬كتبت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭.. ‬لا‭ ‬أناقش‭ ‬هنا‭ ‬أمورا‭ ‬دينية،‭ ‬لا‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬تصلح‭ ‬لهذا،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬بابها‭ ‬مفتوح‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬هب‭ ‬ودب‭.. ‬ولكل‭ ‬مغرض‭ ‬خبيث‭ ‬يبغي‭ ‬الفتنة‭.. ‬وصلت؟‭".‬