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أرشيف الفنشويكار ترمّلت في عمر الـ 18 عاماً وتزوّجت 3 مرات

11/23/2023 7:09:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬الرابع‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬عام‭ ‬1938‭ ‬ولدت‭ ‬شويكار‭ ‬إبراهيم‭ ‬طوب‭ ‬ثقال،‭ ‬لأب‭ ‬تركي‭ ‬وأم‭ ‬شركسية‭ ‬ولقب‭ ‬جدها‭ "‬طوب‭ ‬ثقال‭"‬،‭ ‬هو‭ ‬لقب‭ ‬تركي‭ ‬يحصل‭ ‬عليه‭ ‬أصحاب‭ ‬المقام‭ ‬الرفيع‭ ‬هناك،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬جدها‭ ‬الأكبر‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬أيام‭ ‬الحكم‭ ‬العثماني‭ ‬وعمل‭ ‬ضابطًا‭
‬في‭ ‬جيش‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬باشا،‭ ‬وكان‭ ‬والدها‭ ‬من‭ ‬أعيان‭ ‬الشرقية‭. ‬نشأت‭ ‬وعاشت‭ ‬شويكار‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬الجديدة،‭ ‬وبدأت‭ ‬ميولها‭ ‬الفنية‭ ‬تظهر‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الرابعة‭ ‬وكانت‭ ‬ليلى‭ ‬مراد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬هي‭ ‬نجمتها‭ ‬المفضلة،‭ ‬والحقها‭ ‬والدها‭ ‬بالمدارس‭ ‬الفرنسية‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬والدها‭ ‬مولعاً‭ ‬بالشعر‭ ‬وكان‭ ‬نهماً‭ ‬للقراءة،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬والدتها‭ ‬تجيد‭ ‬العزف‭ ‬على‭ ‬البيانو‭ ‬مما‭ ‬أثر‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬شويكار،‭ ‬والتي‭ ‬تميّزت‭ ‬بجمالها‭ ‬الآخاذ‭ ‬فقرر‭ ‬والدها‭ ‬أن‭ ‬يزوجها‭ ‬لشاب‭ ‬ثري‭ "‬المهندس‭ ‬حسن‭ ‬نافع‭" ‬وهي‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬السادسة‭ ‬عشر،‭ ‬وبعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الزواج‭ ‬أنجبت‭ ‬ابنتها‭ "‬منة‭ ‬الله‭" ‬وبعدها‭ ‬أُصيب‭ ‬زوجها‭ ‬بمرض‭ ‬خطير،‭ ‬ووقتها‭ ‬قررت‭ ‬شويكار‭ ‬أن‭ ‬تستكمل‭ ‬دراستها‭ ‬الثانوية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصدم‭ ‬بوفاة‭ ‬زوجها،‭ ‬حيث‭ ‬اصبحت‭ ‬أرملة‭ ‬وأم‭ ‬لطفلتها‭ ‬الوحيدة‭ ‬وهى‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الثامنة‭ ‬عشر،‭ ‬وبعدها‭ ‬بعامين‭ ‬إختارها‭ ‬نادي‭ ‬سبورتنغ‭ ‬وتوّجت‭ ‬بلقب‭ ‬الأم‭ ‬المثالية‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬العشرين،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬وتدرّس‭ ‬وتربي‭ ‬ابنتها‭. ‬قدمت‭ ‬شويكار‭ ‬مع‭ ‬فؤاد‭ ‬المهندس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأعمال،‭ ‬واثناء‭ ‬عرض‭ ‬مسرحية‭ "‬أنا‭ ‬وهو‭ ‬وهي‭" ‬قرر‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬عليها‭ ‬الزواج‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح،‭ ‬فقال‭ ‬لها‭ "‬تتجوزيني‭ ‬يا‭ ‬بسكوتة‭" ‬فردت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬وماله،‭ ‬لتبدأ‭ ‬قصة‭ ‬من‭ ‬الحب‭ ‬والنجاح‭ ‬بينهما‭ ‬واصبحت‭ ‬شويكار‭ ‬أيضاً‭ ‬أماً‭ ‬لأولاده‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬الأولى،‭ ‬وإستمرت‭ ‬قصة‭ ‬حبهما‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬الزواج،‭ ‬وحتى‭ ‬بعد‭ ‬الإنفصال‭ ‬ظل‭ ‬الثنائي‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬الحب‭ ‬وتقول‭ ‬شويكار‭ ‬عن‭ ‬المهندس‭: "‬كان‭ ‬لي‭ ‬الحبيب‭ ‬والصديق‭ ‬والزوج‭ ‬والأخ‭ ‬والمعلم‭ ‬واعتقد‭ ‬بأنني‭ ‬كنت‭ ‬الحب‭ ‬الأول‭ ‬والأخير‭ ‬في‭ ‬حياته،‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬انفصلنا‭ ‬استمرت‭ ‬علاقتنا‭ ‬لآخر‭ ‬لحظة‭ ‬في‭ ‬حياته‭". ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬بعد‭ ‬انفصالهما‭ ‬تقدم‭ ‬لخطوبتها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭ ‬فكان‭ ‬ردها‭ ‬دائماً‭ "‬اللي‭ ‬يتجوزني‭ ‬يكون‭ ‬مش‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬فؤاد‭ ‬المهندس،‭ ‬وكان‭ ‬نجله‭ ‬محمد‭ ‬المهندس‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬والده‭ ‬كان‭ ‬يأكل‭ ‬من‭ ‬يد‭ ‬شويكار‭ ‬لآخر‭ ‬لحظة‭ ‬في‭ ‬حياته،‭ ‬ولشويكار‭ ‬زيجة‭ ‬ثالثة‭ ‬من‭ ‬السيناريست‭ ‬مدحت‭ ‬حسن‭ ‬لم‭ ‬تتحدث‭ ‬عنها‭ ‬كثيراً‭. ‬وخلال‭ ‬فترة‭ ‬إرتباطها‭ ‬بفؤاد‭ ‬المهندس‭ ‬وحتى‭ ‬بعد‭ ‬الانفصال،‭ ‬قدّمت‭ ‬شويكار‭ ‬مع‭ ‬المهندس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الهامة،‭ ‬ففي‭ ‬السينما‭ ‬قدمت‭ "‬ربع‭ ‬دستة‭ ‬اشرار‭"‬،‭ ‬و‭"‬العتبة‭ ‬جزاز‭" ‬و‭"‬فيفا‭ ‬زلاطا‭" ‬و‭"‬أجازة‭ ‬غرام‭" ‬و‭"‬اعترافات‭ ‬زوج‭" ‬و‭"‬هارب‭ ‬من‭ ‬الزواج‭" ‬و‭"‬أخطر‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬العالم‭". ‬ومسرحيات‭ ‬مثل‭ "‬حواء‭ ‬الساعة‭ ‬12‭" ‬و‭"‬السكرتير‭ ‬الفني‭" ‬و‭"‬سيدتي‭ ‬الجميلة‭" ‬و‭"‬أنا‭ ‬وهو‭ ‬وهي‭" ‬و‭"‬انها‭ ‬حقا‭ ‬عائلة‭ ‬محترمة‭"‬،‭ ‬فكانت‭ ‬شويكار‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬نجمات‭ ‬الستينيات‭ ‬والسبعينيات‭ ‬فنانة‭ ‬كوميدية‭ ‬ومسرحية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬خاص،‭ ‬إستطاعت‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬نجومية‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬والمسرح‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬باقي‭ ‬النجمات،‭ ‬اللاتي‭ ‬حرصن‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭.‬

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