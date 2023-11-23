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بايرن لصدارة مؤقتة وليفركوزن لمواصلة الزخم

11/23/2023 7:09:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬يملك‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬فرصة‭ ‬استعادة‭ ‬مؤقتة‭ ‬للصدارة‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬كولن‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬يأمل‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬مواصلة‭ ‬مساعيه‭ ‬إلى‭ ‬باكورة‭ ‬ألقابه‭ ‬وتعزيز‭ ‬صدارته‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬السبت‭.‬

ويحتل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المتصدر،‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬تسعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادلين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بهجوم‭ ‬ناري‭ ‬مع‭ ‬42‭ ‬هدفاً‭ ‬فيما‭ ‬استقبلت‭ ‬شباكه‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭.‬

ويريد‭ ‬بايرن‭ ‬الذي‭ ‬حسم‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬صورته‭ ‬المخيفة‭ ‬التي‭ ‬اهتزّت‭ ‬بإقصائه‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭.‬

وسيكون‭ ‬الأمر‭ ‬مؤاتياً‭ ‬لرجال‭ ‬المدرب‭ ‬توماس‭ ‬توخل‭ ‬الذين‭ ‬سيواجهون‭ ‬صاحب‭ ‬أرض‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬لكنه‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬سيقاتل‭ ‬أمام‭ ‬ضيوفه‭.‬


‮«‬التحدي‭ ‬لا‭ ‬ينحصر‮»‬‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل‭ ‬وحيد‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرّب‭ ‬الصاعد‭ ‬بقوّة‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو،‭ ‬يرغب‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬بدايته‭ ‬المثالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

في‭ ‬البوندسليغا‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬السبت،‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬ممكنة،‭ ‬معادلاً‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المسجّل‭ ‬باسم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬بقيادة‭ ‬الإسباني‭ ‬الآخر‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬موسم‭ ‬2015‭-‬2016‭. ‬وآنذاك،‭ ‬كان‭ ‬ألونسو‭ ‬لاعباً‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭.‬

ويأمل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬1904‭ ‬عبر‭ ‬شركة‭ ‬صناعة‭ ‬الأدوية‭ ‬باير،‭ ‬في‭ ‬فكّ‭ ‬عقدة‭ ‬مركز‭ ‬الوصيف،‭ ‬مع‭ ‬حلوله‭ ‬ثانياً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬ومرّة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬عام‭ ‬2002‭.‬

ورفض‭ ‬ألونسو‭ ‬حصر‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬بين‭ ‬فريقه‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المتوّج‭ ‬11‭ ‬مرة‭ ‬متتالية‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينحصر‭ ‬التحدي‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭. ‬التحدي‭ ‬هو‭ ‬ضدّ‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجاز،‭ ‬المسافة‭ ‬التي‭ ‬يمكننا‭ ‬الوصول‭ ‬إليها،‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بمقدورنا‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المركز‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬بقينا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬في‭ (‬نيسان‭) ‬أبريل،‭ ‬سنرى‭ ‬بالطبع،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬الوقت‭ ‬مبكراً‭ ‬الآن‭. ‬يتعيّن‭ ‬علينا‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ثباتنا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬آخر‭ ‬مدرّب‭ ‬وضع‭ ‬حداً‭ ‬لهيمنة‭ ‬بايرن،‭ ‬هو‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬مع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬راهناً‭ ‬على‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭.‬

وفاز‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بكل‭ ‬مبارياته‭ ‬منذ‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وانعكست‭ ‬نتائجه‭ ‬المحلية‭ ‬أوروبياً‭ ‬أيضاً‭ ‬مع‭ ‬حاجته‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬مباراتيه‭ ‬المقبلتين‭ ‬لبلوغ‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭).‬

غير‭ ‬أن‭ ‬بريمن‭ ‬لن‭ ‬يستسلم‭ ‬بسهولة‭ ‬أمام‭ ‬باير،‭ ‬إذ‭ ‬يطمح‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬أرضه‭ ‬على‭ ‬ليفركوزن‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬متسلّحاً‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬وتعادله‭ ‬مع‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬وأينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭.‬


صراع‭ ‬المقدّمة

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يحتدم‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬التالية‭ ‬بين‭ ‬شتوتغارت‭ ‬ولايبزيغ‭ ‬وبوروسيا‭ ‬دورتموند،‭ ‬على‭ ‬حجز‭ ‬مكان‭ ‬مبكر‭ ‬بين‭ ‬رباعي‭ ‬المقدمة‭.‬

ويحلّ‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬24‭ ‬نقطة،‭ ‬ضيفاً‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬السابع‭ ‬مع‭ ‬18‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬يتوجّه‭ ‬لايبزيع‭ ‬الرابع‭ ‬مع‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬لمواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬نقطة‭.‬

أما‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬مع‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬فيستضيف‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬إلى‭ ‬التصالح‭ ‬مع‭ ‬لغة‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬خاصمها‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭.‬

وسيكون‭ ‬الفوز‭ ‬نقطة‭ ‬إيجابية‭ ‬لدورتموند‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬موسمه‭ ‬الماضي‭ ‬بشكل‭ ‬درامي‭ ‬مع‭ ‬حلوله‭ ‬وصيفاً‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬بايرن،‭ ‬خصوصاً‭ ‬قبل‭ ‬موقعته‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى،‭ ‬يستضيف‭ ‬فرايبورغ‭ ‬دارمشتات‭ ‬السبت،‭ ‬فيما‭ ‬يحلّ‭ ‬بوخوم‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬هايدنهايم‭ ‬وماينتس‭ ‬على‭ ‬هوفنهايم‭ ‬الأحد‭.‬

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