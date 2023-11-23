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الغرافة يتطلع إلى الانفراد بالصدارة

11/23/2023 7:09:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬يتطلع‭ ‬الغرافة‭ ‬للانفراد‭ ‬بصدارة‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬أم‭ ‬صلال‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬مواجهة‭ ‬واعدة‭ ‬بين‭ ‬الوكرة‭ ‬والعربي،‭ ‬وغياب‭ ‬السد‭ ‬بسبب‭ ‬التزامه‭ ‬القاري‭.‬

وكانت‭ ‬مؤسسة‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬قد‭ ‬أجلت‭ ‬مواجهة‭ ‬السد‭ ‬والدحيل‭ ‬المباشرة‭ ‬لارتباطهما‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬حيث‭ ‬يحلّ‭ ‬الاول‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬الإثنين‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬ويستقبل‭ ‬الدحيل‭ ‬الاستقلال‭ ‬الطاجيكي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭.‬

وستكون‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬أمام‭ ‬الغرافة‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬السد‭ ‬للانقضاض‭ ‬على‭ ‬الريادة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬واستثمار‭ ‬غياب‭ ‬السد‭.‬

وتبدو‭ ‬كفة‭ ‬‮«‬الفهود‮»‬‭ ‬راجحة‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬ثلاث‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬دراماتيكيا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قاتل‭ ‬5‭-‬4،‭ ‬وذلك‭
‬قبل‭ ‬توقف‭ ‬الدوري‭ ‬افساحا‭ ‬للنافذة‭ ‬الدولية‭.‬

ويأمل‭ ‬أم‭ ‬صلال‭ ‬السادس‭ (‬11‭ ‬نقطة‭) ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬وتأكيد‭ ‬الصحوة‭ ‬بعدما‭ ‬استعاد‭ ‬التوازن‭ ‬بفوز‭ ‬مهم‭ ‬على‭ ‬معيذر‭ ‬3‭-‬1‭ ‬عقب‭ ‬خسارتين‭.‬


‮«‬أمام‭ ‬مهمة‭ ‬أخرى‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‮»‬

وتشهد‭ ‬الجولة‭ ‬مواجهة‭ ‬منتظرة‭ ‬بين‭ ‬الوكرة‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬العربي‭ ‬الثامن‭ ‬مع‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭.‬

وتبدو‭ ‬الظروف‭ ‬متباينة‭ ‬تماما،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬الوكرة‭ ‬مستويات‭ ‬جيدة‭ ‬جعلته‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬السد،‭ ‬فيما‭ ‬يترنح‭ ‬العربي‭ ‬وصيف‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬نتائجه‭ ‬المتواضعة‭.‬

قال‭ ‬الإسباني‭ ‬بارتولومي‭ ‬‮«‬تنتن‮»‬‭ ‬ماركيس‭ ‬مدرب‭ ‬الوكرة‭ ‬‮«‬نحافظ‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬جيدة‭ ‬تأتي‭ ‬بنتائج‭ ‬مثالية‭ ‬أخرها‭ ‬الانتصار‭ ‬المستحق‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬رغم‭ ‬ظاهره‭ ‬الصعب،‭ ‬لكننا‭ ‬امام‭ ‬مهمة‭ ‬أخرى‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بتنا‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬نتخوف‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬فترات‭ ‬التوقف‭ ‬على‭ ‬النمط‭ ‬الذي‭ ‬يعتاد‭ ‬عليه‭ ‬اللاعبون،‭ ‬خصوصا‭ ‬ونحن‭ ‬مقبلون‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬يضم‭ ‬لاعبين‭ ‬مميزين‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬نتائجه‭ ‬ليست‭ ‬وفق‭ ‬الطموح‮»‬‭.‬


‮«‬أنا‭ ‬من‭ ‬يتحمل‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولية‮»‬

ويأمل‭ ‬الريان‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬خسارتيه‭ ‬الاخيرتين‭ ‬تواليا‭ ‬أمام‭ ‬الغرافة‭ ‬3‭-‬4‭ ‬ثم‭ ‬الدحيل‭ ‬2‭-‬3،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬معيذر‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬الأمرين‭.‬

وتراجع‭ ‬الريان‭ ‬للمركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬معيذر‭ ‬الذي‭ ‬أقال‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬خوسيه‭ ‬مورسيا‭ ‬وعيّن‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬خورجي‭ ‬دا‭ ‬سيلفا،‭ ‬المركز‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭.‬

وما‭ ‬زال‭ ‬الريان‭ ‬باشراف‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬ليناردو‭ ‬جارديم‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬معضلة‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالأسبقية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النتيجة،‭ ‬في‭ ‬سيناريو‭ ‬تكرر‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬الوكرة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬ثم‭ ‬الغرافة‭ ‬والدحيل‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬قال‭ ‬جارديم‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬من‭ ‬يتحمل‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬الهزائم‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الفريق‭ ‬خصوصاً‭ ‬الأخيرتين‭ ‬أمام‭ ‬الغرافة‭ ‬والدحيل‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬تقبل‭ ‬الخسائر‭ ‬بتلك‭ ‬الصورة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬ممسكا‭ ‬بزمام‭ ‬الأمور‭ ‬ومتقدما‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬لكنا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬علاج‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬المباريات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ان‭ ‬نستعيد‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‮»‬‭.‬


قطر‭ ‬للتعويض‭ ‬والشمال‭ ‬للتأكيد

وتُفتتح‭ ‬الجولة‭ ‬بمواجهة‭ ‬تجمع‭ ‬قطر‭ ‬والشمال‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬مختلف‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬الأول‭ ‬لتعويض‭ ‬الخسارة‭ ‬السابقة‭ ‬أمام‭ ‬الوكرة‭ ‬التي‭ ‬أبقت‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يأمل‭ ‬الشمال‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬صحوته‭ ‬عندما‭ ‬يخوض‭ ‬اللقاء‭ ‬منتشياً‭ ‬بانتصاره‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأهلي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭.‬

ويبحث‭ ‬الجريحان‭ ‬المرخية‭ ‬والأهلي‭ ‬عن‭ ‬تصويب‭ ‬الأوضاع‭ ‬بعد‭ ‬السقوط‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭.‬

واكتفى‭ ‬الأهلي‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر،‭ ‬فيما‭ ‬يعاني‭ ‬المرخية‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بعدما‭ ‬مُني‭ ‬بسبع‭ ‬هزائم‭ ‬مقابل‭ ‬انتصار‭ ‬وحيد‭.‬

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