الغرافة يتطلع إلى الانفراد بالصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الدوحة - (أ ف ب) :يتطلع الغرافة للانفراد بصدارة الدوري القطري لكرة القدم، عندما يلتقي أم صلال السبت في الجولة التاسعة التي تشهد مواجهة واعدة بين الوكرة والعربي، وغياب السد بسبب التزامه القاري.
وكانت مؤسسة الدوري القطري قد أجلت مواجهة السد والدحيل المباشرة لارتباطهما بدوري أبطال آسيا، حيث يحلّ الاول ضيفا على الشارقة الإماراتي الإثنين لحساب المجموعة الثانية، ويستقبل الدحيل الاستقلال الطاجيكي في المجموعة الخامسة.
وستكون الفرصة سانحة أمام الغرافة الثاني برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن السد للانقضاض على الريادة، من خلال الفوز واستثمار غياب السد.
وتبدو كفة «الفهود» راجحة عطفا على المستويات الكبيرة التي يقدمها الفريق الذي حقق ثلاث انتصارات متتالية كان آخرها دراماتيكيا على حساب العربي في وقت قاتل 5-4، وذلك
قبل توقف الدوري افساحا للنافذة الدولية.
ويأمل أم صلال السادس (11 نقطة) في الخروج بنتيجة إيجابية وتأكيد الصحوة بعدما استعاد التوازن بفوز مهم على معيذر 3-1 عقب خسارتين.
«أمام مهمة أخرى لن تكون سهلة»
وتشهد الجولة مواجهة منتظرة بين الوكرة الثالث برصيد 17 نقطة مع العربي الثامن مع 6 نقاط، علماً أن كل فريق يملك مباراة مؤجلة.
وتبدو الظروف متباينة تماما، حيث يقدم الوكرة مستويات جيدة جعلته يحافظ على سجله خاليا من الخسارة في الدوري هذا الموسم على غرار السد، فيما يترنح العربي وصيف النسخة السابقة على خلفية نتائجه المتواضعة.
قال الإسباني بارتولومي «تنتن» ماركيس مدرب الوكرة «نحافظ منذ انطلاقة البطولة على مستويات جيدة تأتي بنتائج مثالية أخرها الانتصار المستحق على قطر رغم ظاهره الصعب، لكننا امام مهمة أخرى لن تكون سهلة».
وأضاف «بتنا في الآونة الأخيرة نتخوف من تأثير فترات التوقف على النمط الذي يعتاد عليه اللاعبون، خصوصا ونحن مقبلون على مواجهة فريق قوي يضم لاعبين مميزين رغم ان نتائجه ليست وفق الطموح».
«أنا من يتحمل كامل المسؤولية»
ويأمل الريان في تجاوز خسارتيه الاخيرتين تواليا أمام الغرافة 3-4 ثم الدحيل 2-3، عندما يواجه معيذر الذي يعاني الأمرين.
وتراجع الريان للمركز الخامس برصيد 15 نقطة، فيما يحتل معيذر الذي أقال مدربه الإسباني خوسيه مورسيا وعيّن الأوروغوياني خورجي دا سيلفا، المركز قبل الأخير بأربع نقاط.
وما زال الريان باشراف المدرب البرتغالي ليناردو جارديم يعاني من معضلة عدم القدرة على الاحتفاظ بالأسبقية على مستوى النتيجة، في سيناريو تكرر خلال المباريات الثلاث التي خسرها في الدوري أمام الوكرة في الجولة الخامسة ثم الغرافة والدحيل.
وفي هذا الصدد قال جارديم «أنا من يتحمل كامل المسؤولية عن الهزائم التي يتعرض لها الفريق خصوصاً الأخيرتين أمام الغرافة والدحيل».
وتابع «من الصعب أن تقبل الخسائر بتلك الصورة بعد ان تكون ممسكا بزمام الأمور ومتقدما في النتيجة، لكنا نعمل على علاج الأخطاء التي تؤدي الى هذا الأمر في قادم المباريات من أجل ان نستعيد نغمة الانتصارات».
قطر للتعويض والشمال للتأكيد
وتُفتتح الجولة بمواجهة تجمع قطر والشمال الجمعة في مسعى مختلف بين الفريقين، حيث يتطلع الأول لتعويض الخسارة السابقة أمام الوكرة التي أبقت رصيده عند ثماني نقاط في المركز السابع.
في المقابل، يأمل الشمال في تأكيد صحوته عندما يخوض اللقاء منتشياً بانتصاره الأول على حساب الأهلي 2-1 في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع.
ويبحث الجريحان المرخية والأهلي عن تصويب الأوضاع بعد السقوط في الجولة الماضية.
واكتفى الأهلي بست نقاط حتى الآن في المركز العاشر، فيما يعاني المرخية في قاع الترتيب برصيد ثلاث نقاط بعدما مُني بسبع هزائم مقابل انتصار وحيد.
MENAFN23112023000055011008ID1107479688